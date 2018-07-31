金山区推行“积分制”规范外卖骑手交通行为-外卖骑手闯红灯两次会被罚协管交通

●对话“90后”骑手小陈

问：从事外卖送餐行业多久了？答：一年半左右。

问：送餐过程中有违反交通规则吗？

答：有过一次违规载人，罚款20元。

问：现在熟悉非机动车的交通规则吗？

答：我来到外卖公司工作后，公司专门组织过我们学习交通法规。现在每天早晨开会，组长和站长都会反复强调安全送餐和交通规则等。

问：在没有交警执勤的路口，会不会因为加快送餐而违反交规？

答：肯定不会，毕竟要对自己的人身安全、对外卖工作负责。

问：如果遇到无法准时送餐，你会怎么做？

答：第一时间跟顾客联系，先取得他们谅解后，再安全送餐。现在一般顾客都能理解。

问：什么时候开始做交通协管志愿者？做了多久？

答：从今年5月份开始，每两周轮一次志愿者工作。

问：做一段时间后，又是什么感受？

答：体会了交警的日常工作，感觉也不容易。像我们这样的志愿者，也会遭遇一些不理解或者抗拒的情绪，有时候我都觉得有点委屈，其实我们都是出于行车、行人等安全考虑。

问：如今送餐路上，会特别注意遵守交规吗？

答：现在在马路口遇到熟悉的交警，我们都会点头打个招呼，感觉像老朋友一般了。我和同事们都会更加自觉遵守交规，毕竟如果再遇到熟悉的交警来罚款，自己都感觉太不好意思了。

问：对于新入职的送餐骑手有什么建议？

答：送餐再忙，安全不忘。刚开始送餐，宁愿少接点订单，也要遵守交规，既要保证送餐速度、更要保证自身安全。

见习记者 荀澄敏

“等待红灯的车辆，请不要越过白线”、“黄灯闪烁，请行人请勿奔跑过马路”、“非机动车辆不能载人”……正值盛夏酷暑，工作日的早上7点－8点，身穿外卖工作服、头戴钢盔的外卖骑手们站在车水马龙的十字路口，成了交通协管志愿者。

事实上，这其中有部分外卖骑手由于数次违反了交通法规，累计达到金山区交警支队所制定的“积分制”的12分，被安排参与交通志愿管理等活动，以此提升道路安全意识。如果记满36分，这些外卖骑手则将面临被企业辞退并列入行业黑名单的处罚。

推行后仅3人记到12分

如今每到饭点，送外卖的骑手们便骑着电动车穿梭在大街小巷，为了能多送几单、准时送达，不少骑手甚至会闯红灯、逆向行驶、抢道等违反交通法规。为此，上海市公安局金山分局交警支队民警沈子越与同事走访了辖区的所有外卖企业，并开展广泛调研排摸。沈子越想：“既然机动车驾驶员每年每人有12分记分处罚方式，那对外卖送餐人员能否也实行记分制度呢？一旦超出记分范围，就进行更严厉的处罚。”

如今，在金山区送外卖的骑手们随身都有一张“积分卡”，这张卡上记录着骑手的个人信息、违反交通法规的具体内容、时间和记分情况。

“我们把时间设定在一个季度，按照外卖送餐人员经常违反的交通法规危害大小进行分类打分。”沈子越介绍说，外卖骑手如果闯红灯记6分、路口等候超越停车线记6分、驾驶电动车在机动车道上行驶记6分、逆向行驶记3分、在人行道上行驶记3分……

“如果在一个季度内累计记满12分时，外卖骑手将安排参与路口志愿管理、社区交通宣传等活动，如果累计记满36分则将面临被企业辞退并列入行业黑名单的处罚。”沈子越说，如今，金山交警支队每天对外卖骑手记分情况进行统计分析，并反馈到各个外卖企业，确保后续内部处罚落实到位。

自该管理方法推行以来，今年1月至6月，金山区内发生外卖行业人员有责事故81起，同比下降46%，道路交通秩序得到有效改善。截至目前，仅有3名外卖骑手记满12分。

协管交通成骑手志愿工作

随着外卖骑手们道路安全意识越来越强，最近真正记到12分的情况几乎没有。“于是，我们现在把志愿者工作纳入外卖企业日常交通安全教育的一环，分批让每个骑手都来参加交通管理志愿工作，提高交通安全意识。”沈子越说：“一般我们会避开饭点安排志愿者工作时间，以免影响骑手的正常工作。”

据了解，金山区现有外卖企业85家，行业从业人员1800余人，外卖送餐骑手每两周将参与一次志愿者活动。“90后”外卖送餐骑手小陈刚开始做志愿者时有些“不情不愿”，“公司说让我们要参加志愿者活动，我们都感到很纳闷，因为我们都没有违反交规的行为、更没有累计到12分。”做了几次志愿者，小陈对道路安全有了新的认识：“道路安全真的不得有半点侥幸心理，看到了这些真实发生的案例，我真的被触动了。我们同事群里，都会经常告诫彼此送餐时一定要遵守交通法规。”

美团外卖相关负责任人则表示，金山配送团队和交警部门协同提高骑手安全意识的模式行之有效，公司也在内部推行学习“金山模式”。“这段时间以来，金山配送的事故率都很低。”该负责人表示：“骑手们积极参与活动不仅提升了安全意识，还是加强了员工们的社会责任感。”