黄浦公安深入新天地160多家企业走访调研-10分钟上门解释 避免百万罚金风险

晨报记者 吴艺璇

黄浦公安分局出入境办公室民警上门后短短10分钟的解释，及时避免了这家世界知名企业后续可能发生的外国人非法就业行为，为其避免了可能高达100万元罚金的风险。

作为国际金融聚集带的黄浦区，有众多具有世界影响力的涉外企业。为助力涉外企业发展，黄浦公安分局深入涉外企业较为集中的新天地商圈的160多家企业，开展了为期一个月的“大调研、大走访”，发现不少企业和外籍人士对出入境新政不甚了解，进而在涉外企业在外籍员工用工上暴露了诸多问题。为此，黄浦公安分局主动将服务延伸到社区，设立境外人员服务站，深入企业逐一解读出入境政策，深受企业欢迎。

上门发现签证办理问题

近日，黄浦公安分局出入境办公室民警上门为某世界知名企业宣讲支持科创中心建设的22项出入境新政和“上海出入境聚英计划”。临走时，民警顺带询问了该公司近期的外籍员工招录计划。近期，在同其母公司的国际合作协议框架下，该公司将陆续有近百名各国知名高校的外籍学生暑期来华交流实习。

民警了解后得知，该公司人事对外籍学生来华交流的签证手续办理不太了解，暑期来华交流的学生来自全球各地高校，而该公司预备申请的签证种类为“贸易签证”、“旅游签证”。但是，此类签证的交流形式并不符合我国当前的出入境法规政策。

“贸易签证通常用于外企人员的商务考察，外籍学生暑期来华交流实习，应办理私人事务签证。”民警表示，不少公司为了打“擦边球”或不了解政策，申请的签证类型常不符合规定。

做出提醒后，黄浦出入境办民警立即就境外高校在读证明、实习活动安全计划拟定等材料准备对该企业给予了详细说明，并指导企业修改了交流计划的时间，以符合现行出入境法律规定，从而及时避免了后续可能发生的外国人非法就业行为。

短短10分钟的解释，黄浦公安出入境办民警为该企业避免了因对相关政策法规生疏可能面临高达100万元罚金的风险，企业方对此十分感谢。

努力将服务延伸到社区

经过一个月的“大调研、大走访”，以郁少华为代表的黄浦公安出入境办民警发现，在本区有不少外籍人士对出入境新政不甚了解。

同时，这些外籍人员在语言、就业、消费习惯上有着显著差异，也需要政府在公共政策、社会福利上多做一些工作。

为此，出入境办积极与涉外企业人事主管沟通，进一步加强警企联动，采取了“延伸服务、送教上门，构建网络、服务共享”的举措。

在就业地服务上，出入境办为新天地商区160多家涉外企业逐一解读外籍就业人员申请永久居留证、五年期居留证件清单中的各个条件，并制作应用化场景，让企业按图索骥。

在居住地服务上，根据本区外籍企业人员入住比例较高的特点，黄浦公安出入境办民警还加强对新天地和延中境外人员服务站的建设力度，通过政府间跨部门合作，有效前移公安工作窗口，将公安机关境外人员登记工作延伸到社区，提高本区居住外籍员工申报登记便利性和及时性，解决了他们因迟报临时住宿登记造成违反条例，继而影响申办长期工作居留许可的问题。

同时，出入境办试点在两个服务站内牵头业委会、物业公司、房管办，通过建立针对每位外籍员工的个性化社区服务档案，受理外籍员工生活上的各类诉求，提供生活咨询、子女入学咨询等各项服务。

据统计，自黄浦区深入对接中国(上海)自由贸易试验区建设工作和建设外滩滨江高端服务业创新发展示范区三年行动开展以来，黄浦公安出入境办从软件和硬件两方面入手，对相关企业“一人一档、度身服务”，为相关创新创业人才提供了个性化的政策解读服务。

为进一步宣传黄浦营商环境，以外籍人才视角分享黄浦“宜居宜业宜商宜游”的生态环境建设成果，黄浦公安出入境办还配合区府及相关委、办、局举办了黄浦区外籍人才居留证件颁证仪式。今年以来，已办理永久居留许可总计7人次，长期居留许可近300人次。