老年公寓内92岁老人被护理员打伤

■老人当时头破血流，当天未被送医，还不让打电话告诉家人

■涉事护理员被行政拘留10日，浦东民政局将全面检查该老年公寓

见习记者 荣思嘉

因为股骨头坏死，92岁的罗老伯住进了浦东新区的春天家园老年公寓。7月19日下午，坐在轮椅上的罗老伯因为挡道，与54岁的护理员徐某发生口角，进而升级为肢体冲突，罗老伯被对方用吃饭的勺子打得头破血流。

事发后，老年公寓只是让自己的医务人员帮罗老伯简单处理了一下伤口，既不让他报警，也没有送他去医院包扎，甚至还不让他打电话告诉家人。而第二天到访的罗老伯的儿子才发现：“最严重的口子有1厘米左右，而且蛮深的，头顶还有六七个被敲击的痕迹。”

昨天，记者获悉，浦东警方此前已对涉事护理员处以行拘10日、罚款500元的处罚，并要求该院向老人和家属道歉。

被打老人：

遭粗鲁对待欲理论而被打

罗老伯今年92岁，四年前，因为股骨头坏死，一直卧床不起。考虑到儿女都忙于工作，又没有专业的护理知识，最终他决定“住”到家附近的春天家园老年公寓，由专业的护理员照料生活起居。

几乎每隔一天，罗老伯的小儿子都会来老年公寓看望他，女儿、外孙女、孙女等也是一有空就来看望他。四年来，罗老伯在老年公寓的生活过得还算可以。

7月19日下午4时30分左右，吃完晚饭的罗老伯离开了饭桌，将轮椅停在了五楼饭厅的过道上。

这时，一名身穿红衣服的护理员看到有人“挡”在路中间，“非常粗鲁地一把将我的轮椅推开”，罗老伯连人带轮椅顺势撞到了一旁的饭桌上。“那个护理员说我占着这个地方了，让我滚，让我移开。”罗老伯说，那名护理员当时不仅推了他，还非常凶地呵斥他。

这一推一骂，令罗老伯感觉有些“光火”，他自己用手转动轮椅的轮子，移动上前和那名护理员理论，并发生了一些冲突。移动时，罗老伯的拖鞋掉到了地上，那名护理员便拿起拖鞋打罗老伯的脚。这一打，罗老伯更加生气了，推着轮椅就要上去和护理员理论。

看罗老伯冲了过来，护理员拿起饭桌上吃饭的饭勺，对着罗老伯头部一顿猛敲。“她（护理员）一边打我还一边说，‘让你凶，我打死你’。”罗老伯说，“然后我头上就有血流了下来，流了很多，衣服上全是，也有流到嘴巴里的，后来还吐出来一大口血。”

被打流血后，罗老伯便自己移动轮椅，准备去电梯，想要去报警，却被老年公寓的副院长拦下了：“副院长一直跟我说‘内部解决’，后来我就被他们从电梯拉出来，去处理伤口了。”

罗老伯说，最终，他们只是让公寓的医务人员帮自己处理了一下伤口，既不让他报警，也没有送他去医院包扎，甚至还不让他打电话告诉自己的家人。从那天起，罗老伯就对住在老年公寓充满了恐惧，“有阴影了”。

老人亲属：

院方开始配合之后冷漠

7月20日下午5点左右，罗老伯的儿子像往常一样来到老年公寓看望他，见到父亲头上包着一块纱布，罗先生问清楚缘由后，既担心又气愤，赶忙跑到院长办公室找徐院长。徐院长安抚罗先生说，罗老伯前一天和护理员发生了口角，头上只是一点擦伤，老年公寓的医务人员也做过处理了，问题不大。

虽然徐院长说并无大碍，但罗先生还是不放心，立马拨打了110报警，并电话通知姐姐、妹妹、外甥一行10人来到公寓。在派出所民警的陪同下，老年公寓的工作人员揭开了罗老伯头上的纱布。

看到父亲头顶的伤口后，罗先生很是震惊，这绝不是院方所讲的“一点点擦伤”那么简单。“最严重的口子有1厘米左右，而且蛮深的，头顶还有六七个被敲击的痕迹。”随后，罗先生向记者展示了当时拍摄的照片，确实如其所讲。

罗先生说，当天到了派出所之后，院方态度很好，答应第二天安排老人到医院体检，并向罗先生请求，因为第二天院里有检查，让他们第三天再来协商后续处理事项。

7月21日，罗先生和一名老年公寓的工作人员陪同罗老伯前往医院检查，医院诊断为头部外伤、头部挫伤，有迟发型颅内出血可能，同时，罗老伯还说自己有头晕、脚麻等症状。

22日上午，台风“安比”登陆上海，罗先生和他的姐姐、妹妹一行三人冒着风雨，还是按照原先的约定来到老年公寓，准备和院方商讨处理方案。

“哪知道徐院长理都不理我们了，让我们随便怎么办，走法律程序就陪着我们。”罗先生回忆起当天在老年公寓“受脸色”的情形，他和家人都感到非常气愤，“派出所里态度很好，出了派出所，态度就一百八十度大转弯——翻脸不认人了”。最终，双方不欢而散。

22日下午，罗先生接到老年公寓的电话，徐院长答应给他看罗老伯被打时的监控录像，但要求罗先生只能自己一个人来看录像。罗先生只身一人前往，一看录像，年近60岁的他被气得差点犯高血压：录像里，罗老伯被护理员殴打的画面清晰可见，父亲被打得满脸是血。

更令他气愤的是，父亲当时被打得血流满面，当时不止一名护理员在场，工作人员却向看笑话一样，竟没有一人出面制止。事后，院方既未安排送医，还不允许老人报警，甚至通知家人。

23日，罗先生一家再次报警，希望通过司法途径解决这一问题。东明路派出所给双方做了笔录，并开具了验伤通知书。

●最新进展

民政局：对存在问题责令限期整改

昨天，晨报记者从浦东新区民政局获悉，春天家园老年公寓护理员殴打住院老人事件发生后，浦东新区民政局主要领导即带队前往调查并现场办公，第一时间了解情况，及时处理：

一是明确对该院护理员殴打老人事件采取“零容忍”态度，对事实清楚、证据确凿的殴打老人行为将依据 《养老机构管理办法》、《上海市养老机构条例》 等法规和文件，依法严肃处理；

二是对该院的内部管理和为老服务情况进行全面检查，对存在的问题责令限期整改，确保住养老人的合法权益；

三是责成该院向老人和家属正式道歉，并做好后续相关工作；

四是针对护理员的殴打老人行为，要求该院对涉事护理员进行处理。

浦东新区民政局的工作人员表示，接下来将以此为戒，举一反三，结合养老机构服务质量建设专项行动，在全区机构中开展服务质量检查和专题教育，加强护理员队伍的教育警示工作，杜绝此类事件再次发生。

昨天，记者还获悉，浦东警方此前已对涉事护理员处以行拘10日、罚款500元的处罚，并要求该院向老人和家属道歉。

●记者探访

护理员5分钟不到完成喂饭

7月25日，记者以探访亲友的名义来到了这家老年公寓。这是一栋六层楼高的绿色建筑，一楼是值班办公室，二楼是院长和医务人员值班室，三楼到六楼是老人住的房间。每间房住着六名老人，由一名护理员负责看护照顾。

当天正值晚饭时间，与事发当日监控录像所呈现的画面相似，罗老伯所住五楼的饭厅里，七八个老人围坐在饭桌上吃饭，每人一份饭配一份菜，房间的电视里正放着新闻。

几个身穿红衣的护理人员在饭厅走动。因为开着空调，这里门窗紧闭，空气中弥漫着饭菜的味道和一股异味。除了饭厅以外，另一些吃饭无法自理的老人或残疾人依然呆在房间里，他们吃饭需要护理员亲自来喂。记者注意到，一名男护理员不到5分钟就完成了对一名老人喂饭的工作。

随后，记者又来到老年公寓四楼，一位老人告诉记者，自己刚搬到四楼来住，原来就住在五楼打人护理员看护的那间房里：“那个护理员很凶的，凶得我受不了，副院长也知道我受不了把我调到四楼了。”据该老人描述，那名护理员会经常“欺负”她，“小便也要被凶，洗澡也要被骂，倒杯水还要被骂。而且，洗澡莲蓬头也不准我用”。

当记者想向一名正在扫地的人了解相关情况时，被一名护理员喝止了，对方警告扫地者，“不关你的事，你不要多嘴”。

当记者来到三楼时，四名护理员正在饭厅吃饭。说起老人被打一事，她们都认为护理员打人确实做得不对。“我们（护理员）和老人发生摩擦很正常的。”一名护理员说，“不过她（打人护理员）做得是太过火了，打人肯定是不对的。”

●公寓回应

养老院肯定有管理责任

罗先生将父亲在老年公寓被打的事情曝光后，打人的护理员徐某在接受媒体采访时曾辩解：“我打他的脚是跟他玩的，不是跟他来真的，这是我的错，我知道，我打老人是不对的。我叫他放手，他不放，我手上有个调羹，就这么长，我气得忘记了，就往头上（敲）去了。实际上，我并不是想打他头，（而是）想打他的手。”

“她是对着（轮椅）的踏板打的，并不是打老人的脚，吓吓他，叫他走开，我觉得这不是打。”老年公寓相关负责人包女士解释说：“（后来）用自己吃饭用的调羹，大概碰了一下头。打到头上，大概血流下来了，就是吃相难看，你看头上伤没有什么的。”

更令人奇怪的是，有媒体报道称，对于罗先生曝光父亲在老年公寓遭护理员殴打一事，老年公寓方面曾表示要“反诉老人性侵护理员”。

7月28日，晨报记者再次来到春天家园老年公寓核实此事，院长助理赵女士表示，院方“从没有说过要告老人性侵”：“我们暂时不去做过多的解释，（因为）护理员和老人发生肢体纠纷，我们养老院肯定是存在管理方面的责任的。”