开展生活垃圾管理条例立法工作　逐步推行垃圾定时定点投放-2020年，上海将实现垃圾分类全覆盖

晨报记者 郁文艳

垃圾问题目前已经成为上海生态文明建设和城市精细化管理的明显“短板”，治理任务相当艰巨。市委、市政府高度重视垃圾分类工作，在前期持续推进基础上，对标全球城市、顶级一流，不断增强垃圾分类实效，提升垃圾管理能级。

在昨天举行的市政府新闻发布会上，市政府副秘书长黄融介绍了《上海市生活垃圾全程分类体系建设行动计划（2018-2020年）》相关情况。

对居民收费仍在研究中

7月初，国家发改委印发《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》。其中提到，2020年底前，全国城市及建制镇全面建立生活垃圾处理收费制度。完善城镇生活垃圾分类和减量化激励机制。积极推进城镇生活垃圾处理收费方式改革，对非居民用户推行垃圾计量收费，并实行分类垃圾与混合垃圾差别化收费等政策，提高混合垃圾收费标准；对具备条件的居民用户，实行计量收费和差别化收费，加快推进垃圾分类。

市绿化市容局副局长唐家富表示，这是全国性的文件首次明确提出对居民垃圾征收处理费。对于非居民，也就是单位垃圾收取垃圾处理费，包括上海在内，全国已有2/3的城市实施，但对于居民的生活垃圾收费，上海仍在研究中。

目前，上海促进居民垃圾分类主要采取的是“绿色账户”激励机制，即分类有积分，积分可兑换商品的正向激励模式。

今年执法检查630多次

相对于一户户分散的居民，单位被认为是做好生活垃圾分类的抓手。因此，上海率先在全市党政机关、事业单位、公共机构、社会企业等各类单位全面实施生活垃圾强制分类。效果如何？

市绿化市容局局长邓建平介绍，目前，市区各级单位的分类垃圾桶已基本配置完成。

据统计，针对单位生活垃圾强制分类，截至6月底，今年市、区两级城管和绿化市容部门共累计开展执法检查630多次，检查单位3300多家，发放责令整改单390多份，立案30多件，处罚金额约5万元。

加强垃圾收运环节监管

3月出台的《关于建立完善本市生活垃圾全程分类体系的实施方案》提出，本市要逐步实施垃圾定时定点投放。

今年5月，市统计局社情民意调查中心开展的专题调查显示，上海市民对“按规定日期或时间投放分类垃圾”支持度最高，表示支持、比较支持两项合计占比为83.2%；其次是“垃圾袋条形码实名制管理”，表示支持的为80.8%；“购买政府统一监制的垃圾袋”、“取消固定垃圾桶，定时定点收取垃圾”支持比例依次为71.6%和65.6%。

唐家富表示，垃圾定时定点投放是要求居民改变长久以来扔垃圾的习惯，这的确比较难，但从已经实施的小区来看，此举很有效。不过，习惯的改变可能是一个长期的过程，因此，将根据小区情况，逐步推行垃圾定时定点投放。

针对居民开展垃圾分类之后，驳运环节出现的混装混运，唐家富表示，将加强对物业、环卫作业企业等收运环节的监管，同时也欢迎市民监督举报。

此外，上海还将健全垃圾分类的法律法规保障。据悉，市人大已经将《上海市生活垃圾管理条例》列入今年正式立法项目，计划9月进行一审。市发改委等部门将出台建立可回收物回收体系相关政策，对可回收物回收点、中转站等设施建设、对资源化利用主题企业等进行支持。

加大垃圾处置设施建设

垃圾分类，源头分类很重要，但末端也必须要足够的处置能力。

根据《关于建立完善本市生活垃圾全程分类体系的实施方案》，今年，静安、长宁、杨浦、松江、奉贤、崇明6个区实现垃圾分类整个区域推进；明年，黄浦、徐汇、普陀、闵行、嘉定、金山6个区实现整区域推进；2020年，上海实现垃圾分类全覆盖，生活垃圾综合处理能力达到3.28万吨/日以上，其中，湿垃圾资源化利用能力达到7000吨/日，生活垃圾资源回收利用率达到35%以上。

要实现这些目标，上海将用3年时间，完成1.7万多座分类垃圾厢房改造，900多辆湿垃圾专用收运车、16辆有害垃圾专用收运车的规范配置，41座大型中转设施的分类中转改造、8000个两网融合（垃圾分类网络、可回收物回收网络）回收点建设等。

唐家富坦言，目前上海的湿垃圾处理能力严重不足，生活垃圾综合处理能力为1.33万吨/日，还有1万多吨要靠填埋来处理，但是，要建设处置设施又面临“邻避效应”。为了解决“邻避效应”，将进一步提高垃圾处理设施的环保标准，让居民觉得垃圾处理设施不一定是污水横流的，也可能是很清洁的；其次，要提高垃圾处理设施的运行管理水平；此外，要建立环境补偿制度。