团标餐盒试点扩大至全市 年内计划免费投放百万个

晨报记者 徐妍斐

在上海，平均每天外卖订餐高达165万单，无数一次性餐盒在街头“飞奔”。数据统计显示，去年上海用掉了12亿个外卖餐盒，产生了4.5亿吨的塑料垃圾，这无疑给上海的垃圾减量造成了很大压力。改变外卖餐盒的材质，让外卖餐盒变得更环保迫在眉睫。

在今年上海发布全国首个外卖送餐盒团体标准后，各网络订餐平台积极开展团标餐盒试点工作。昨天，为进一步加快团标餐盒的落地，长宁区市场监督管理局与美团外卖共同召开上海团标餐盒商家推广座谈会。记者从会上获悉，部分商家在支持这项行动的同时，也反映团标餐盒还存在着规格单一、密封性有待提升等细节问题。

减少大量塑料垃圾

在上海市相关政府部门指导下，外卖餐盒团体标准由美团外卖、饿了么、百度外卖三大网络订餐服务平台联合行业协会、专家学者、餐盒生产商共同研讨发布，旨在推动外卖行业环境保护问题的解决。前期试点工作中，试点商家采用生产技术较为成熟的淋膜纸碗代替塑料送餐盒，在保证送餐盒质量安全的基础上，约可减少75%以上的塑料垃圾。

美团外卖社会责任委员会秘书长杨碧聪介绍，美团外卖高度重视团标餐盒的试点工作。团体标准发布后，公司立即组织业务人员进行培训、宣导工作，为试点工作的稳步推进夯实基础。目前，美团外卖已经在长宁区投放超过20万个团标餐盒，并将逐步扩大试点至全市范围，今年计划免费投放100万个团标餐盒。

多项细节有待改进

云海肴和丰收日作为试点商家代表，介绍了团标餐盒使用情况，同时也提出了在使用过程中发现的问题及建议。

商家反映，团标餐盒投入使用后不仅能提升店铺餐盒品质和视觉形象，还获得消费者的好评。但仍然存在一些细节问题，比如中餐品类多样，团标餐盒规格较为单一，部分餐品不适用，建议未来制作更多不同规格的餐盒；纸质餐盒在盛放汤类菜品时，容易变软，密封性有待提升；此外，还有商家建议可以设计“双层餐盒”，以供汤饭、汤面类套餐使用。

虽然团标餐盒尚存在不完美之处，但商家认为这是外卖包装环保升级的起点，相信餐盒环保化是餐饮行业的发展趋势，同时也愿意带头参与、配合、推动行业的绿色发展。

记者从商家处了解到，根据团标餐盒供应商的不同，团标餐盒的成本价格相比过去的塑料餐盒，大约每只贵1-3角不等。

投放不同规格餐盒

随着团标餐盒试点的推进，美团外卖也建立起相应的监督及意见回收机制。针对商家提出的问题及建议，美团外卖表示在商家走访、调研过程中也发现了类似情况，并已经初步拟定下一步工作计划，加强团标餐盒的投放效果。

据介绍，目前已沟通供应商生产更多不同规格的餐盒以促进适配性能改进，预计8月投放使用；同时将维护更新好团标产品供应商名录，并面向商家公开推荐。此外，美团点评自有商家进货平台“快驴进货”已开通团标产品购买渠道，让价格公开、透明化，加强团标供应商和商家的双向管理；8月美团外卖将试点扩大至长宁、浦东，并加强团标餐盒科普宣传，倡导商家主动替换。