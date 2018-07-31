沪8月起全面受理幼儿托育机构申办-企业、个人都可申请，选址、供餐、安全、人员配置等有严格要求

晨报记者 李星言

4月28日上海公布托育“1+2”文件：《关于促进和加强上海市3岁以下幼儿托育服务工作的指导意见》、《上海市3岁以下幼儿托育机构管理暂行办法》和《上海市3岁以下幼儿托育机构设置标准》，提出凡符合条件的企业或个人等都可以申请办理托育机构。

过去的3个月，闵行、黄浦、徐汇、静安、浦东5个区进行了申办试点。到目前为止，11家托育机构已接到《告知书》，还有30多家正在受理过程中。

在前期5个区试点的基础上，从明天开始，全市都可以进行托育机构的申办。同时，本市开通“上海市3岁以下幼儿托育服务信息管理平台”（网址www.age03.edu.sh.cn），通过这个平台，简化申办流程。

托育机构统一设置标准

据悉，一家托育机构从选址、装修到师资建设、细节完善等，要几个月时间。如果是现在从选址开始申请，到最终拿到《告知书》，需要经过公安、消防、食药监、工商、教育等7个方面的审核认可，这个过程要半年。目前已经拿到告知书的11家机构，以及正在受理中的30多家机构，其实原来都已经有基础，比如基本装修好了，只是细节需要整改完善而已，所以进度比较快。

为了更好地联动管理，同时也为申办机构提供方便，4月28日本市出台“1+2”文件后，全市16个区成立了托幼工作联席会议，还有13个区建立了托幼服务中心。

根据上海实际情况，此次“1+2”文件中对各类托育机构制定了统一设置标准，在选址、功能、供餐、安全、班级规模、人员配置等方面都有很严格具体的要求。其中明确规定，托育机构中幼儿的人均建筑面不低于8平方米且幼儿生活用房必须设置在地上，鼓励企业单位等就近就便为所属员工建立托育机构。

托育机构（不含托育点）分为营利性和非营利性两类。营利性托育机构在工商部门办理相关登记后续后，经过审批可以实行市场定价，物价部门予以核准； 非营利性托育机构可在民政部门办理相关登记手续，新设托育机构的监控要实现全覆盖，录像保存要在30天以上。

目前，上海开放大学面向从业人员免费开设了培训班，除了要取得职业技能证书，从业人员还需要完成职业相关法律法规、职业责任心、食品和消防安全常识以及人文素养方面的培训学习，同时在学中和学后接受两次心理测试。

相关部门多次现场办公

龙华东路647号中电科技上海大厦，附近并不是居民区，但底楼的这家俊星托育一开业，依然有不少家长第一时间把孩子送到了这里。

今年6月4日，俊星托育成为黄浦区第一家拿到《告知书》的营利性托育机构，目前已经有近40名幼儿，大多在2-3岁，学费为每月6000-8000元。每天早上8点半到下午4点半，为家长提供托育服务。

记者在现场看到，这家托育机构位于大厦底楼，室内建筑面积约660平方米，铺设了地暖，安装了新风系统及全监控设备，还有恒温水循环，每间教室均拥有定时消毒清洁设备。俊星托育有5个出入口，还有户外活动场地、英文绘本室、感统活动区等。此外，大厦本身是五里桥社区消防重点单位。

俊星托育创始人李星仪介绍，其实该机构从去年下半年起就已经开始筹建了，4月28日“1+2”文件出台后，很快就递交了申请。虽然此前已经是按比较高的标准进行建造，但还是有些细节需要按要求整改。

比如，之前不知道要专门配备保安，收到整改要求后，第二天就聘请了持证上岗的保安； 安装了与110联网的报警按钮，全园360度无死角的视频监控开放在入口，家长可以随时来观看孩子在园内的生活，并要求园长每周查看监控回放视频内容。

其实俊星托育已经有10几个平方米的备餐间，但为了达到餐饮要求，就采用了二楼具备合格资质的楼宇食堂提供配餐服务，有专业营养员定期设计幼儿营养菜谱，并在食物加工过程中进行监督，虽然仅仅是一层楼之隔，但从楼上到楼下的餐车同样要密封加锁，确保安全。

此外，从业人员也是根据“1+2”文件的要求进行了严格甄选，从业人员要求拥有教师资格证书、育婴师、保育员资格证书。面试时还需通过心理测试，确保从业人员的职业道德并持证上岗。目前师生比是1:5，且大多数人此前有过托幼行业从业经历，保育主任拥有近20年从业经验。

“递交申请后，区教育局、托育服务指导部门、公安、消防、工商、卫生、食药监等相关工作人员一次次来园区现场办公，根据法规要求指导我们进行整改。”李星仪介绍，因为原先基础比较好，所以整改速度也比较快，差不多1个月后达到要求，6月初拿到了《告知书》。

各区想尽办法挖掘潜力

事实上，要解决好“入托难”，不仅仅靠托育机构的开办，各区都在想尽办法挖掘潜力。

比如，闵行区目前有254所幼儿园，共容纳74867名幼儿。其中有60家幼儿园，开设了总计97个托班，为1815名幼儿提供了入托服务。

但面对汹涌而来的生育潮和入托潮，现有的托班数量依然无法完全解决问题。为此，闵行区将扩大托幼一体化建设，释放现有幼儿园班级存量，增加班级数。

2018学年，闵行区计划开设117个托班，解决2340名孩子入托。此外，目前闵行接到的咨询托育机构申办方有65个，市场力量的介入，也有望解决更多双职工家庭的带养难。

徐汇区目前也已有1家非营利性机构拿到了托育服务《告知书》，正处于幼儿入园登记阶段，预计8月开园；此外还有4家营利性托育机构和2家非营利性托育机构，正式进入了申办流程。

静安区已累计接待相关申办咨询53件，给予意向申办机构指导服务22件，受理申办2件，已向2家机构发放开办《告知书》。

安全标准丝毫不能放松

市教委相关负责人表示，托育问题是社会高度关注的民生问题，从餐饮、师资、消防到日常服务，都要确保安全。困难之处在于，既要坚持安全标准，又要切实帮家长解决问题。

比如，一家托育机构的配餐间达不到标准要求，而配餐中心又离得比较远，达不到规定送餐时间要求，最后是和对面的幼儿园接洽，由幼儿园在15分钟内将午餐送达。在托育机构的申办过程中，类似的案例不少，孩子的安全不能有任何差池，所以标准必须坚持。

从托育机构的举办来说，普惠性是大方向，比如各个镇、社区举办的普惠性的托育机构，为解决职场家长的送托难提供了方便。但更鼓励民办幼儿园向托班延伸、或是有条件的公办幼儿园开设托班，也希望园区企业能申办托育机构，为更多员工提供方便。