相知无远近 万里尚为邻——习近平主席亚非之行成果丰硕

中央外事工作会议刚刚结束不久，习近平主席开启今年首次出访，这是中央着眼国际局势出现的新机遇、新挑战作出的重大外交部署。当今世界面临百年未遇之大变局，新兴市场和发展中国家集体崛起势不可挡，团结协作、联合自强的意愿日益高涨。习近平主席此次亚非之行携手有关国家领导人，共商友好合作大计，共绘发展振兴蓝图，共创互利共赢前景。引领中国特色大国外交开辟了新境界，打开了中外关系和南南合作的新局面，拓宽了国内发展和战略运筹的新空间，推进了构建人类命运共同体的新实践。

习近平主席11天行程36000多公里，到访5国6地，出席近60场双多边活动，高屋建瓴提倡议，脚踏实地推合作，聚同化异谋团结，春风化雨促交流，增进了中国同亚非国家、金砖国家和广大发展中国家的相知相近，国内外舆论普遍认为此访是中国加强同发展中国家和新兴市场国家战略合作的一次成功的历史性访问。

推升中阿关系，谱写中东外交新篇。这是习近平主席首次访阿，成为阿联酋举国欢庆的盛事。习近平主席同穆罕默德副总统兼总理、穆罕默德王储举行卓有成效的会谈，穆罕默德王储表示，深化同兄弟般中国的传统、战略、友好关系始终是阿联酋对外关系的重中之重。两国宣布建立中阿全面战略伙伴关系，使中阿关系继续走在中国同中东海湾地区国家关系前列。

中阿两国签署共建“一带一路”谅解备忘录，同意加强发展战略对接和产业政策沟通，在更高水平、更宽领域、更深层次推进合作。

习近平主席围绕中东“何去何从”之问阐明中国方案，受到域内外高度评价。

习近平主席一直高度重视中非关系。习近平主席强调，无论未来国际格局如何变化，中国都将秉持真实亲诚对非政策理念和正确义利观，继续支持非洲发展振兴，推动构建更加紧密的中非命运共同体。习近平主席分别同塞内加尔总统萨勒、卢旺达总统卡加梅、南非总统拉马福萨、毛里求斯总理贾格纳特会谈会见，一致同意从战略高度和长远角度看待双边关系。

此访期间，中国同非洲4国商定加强发展战略对接，继南非之后，此行又同塞内加尔、卢旺达签署共建“一带一路”谅解备忘录，同毛里求斯就尽快签署“一带一路”协议达成共识。

习近平主席此访在非洲大陆掀起中非友好的新热潮。隆重热烈、充满友情的画面一幕接着一幕，载歌载舞、夹道欢迎的场景一站接着一站。习近平主席不忘老朋友、结识新朋友，同非洲各界人士叙友谊、话民生，使中非友好更加深入人心。

中非合作论坛北京峰会将于9月隆重举行。习近平主席访非期间介绍峰会筹办理念，非洲国家领导人表示愿同中方一道努力，将峰会办成加强中非团结合作的又一历史性盛会。

引领金砖合作，带动全球治理变革

习近平主席回顾金砖合作，展望未来发展，指出金砖国家要紧紧围绕和平与发展的时代主题，牢牢抓住新一轮科技革命和产业变革的机遇，将第二个“金色十年”的愿景变为现实。约翰内斯堡会晤正式核可中国携手南非提出的金砖国家新工业革命伙伴关系倡议并启动相关工作，将成为推动金砖合作的重大旗舰项目，为培育和提升金砖国家的国际竞争力发挥关键作用。

习近平主席洞察全球形势，把握时代特征，呼吁建设开放型世界经济，旗帜鲜明反对单边主义和保护主义，坚定奉行多边主义，支持多边贸易体制，切实遵守共同制定的国际规则。《金砖国家领导人约翰内斯堡宣言》充分吸纳习近平主席讲话精神，对外发出谋求共同发展、维护公平正义、坚持多边主义、完善全球治理的明确声音。

约翰内斯堡会晤邀请包括其他新兴市场、非洲国家在内的发展中国家代表参加“金砖+”领导人对话会，进一步扩大了金砖“朋友圈”。习近平主席提出要让其他新兴市场和发展中国家都能参与到金砖合作中来。

约翰内斯堡会晤期间，习近平主席同俄罗斯总统普京举行双边会晤，就当前国际局势的最新变化以及如何深化双方战略协调合作深入交换意见。习近平主席会见巴西总统特梅尔，双方商定加强对话合作，继续推进中拉关系发展。习近平主席同印度总理莫迪举行会晤，就下阶段各领域合作提出指导意见。习近平主席还先后会见乌干达总统穆塞韦尼、土耳其总统埃尔多安、阿根廷总统马克里、安哥拉总统洛伦索，就推动双边关系发展、加强务实合作达成新共识。

阐释中国道路，彰显大国品格担当

习近平主席同新兴市场和发展中国家领导人深入交流，解读中国发展理念，介绍中国发展经验，分享中国发展红利，展现了立己达人、兼善天下的境界胸怀。

外方普遍钦佩中国发展成就，高度认同习近平主席的治国理念和远见卓识。

习近平主席积极倡导人类命运共同体理念，得到国际社会普遍赞誉。

访问期间，习近平主席夫人彭丽媛积极开展友好交流活动，为增进中国同亚非国家的传统友谊和相互了解发挥了独特作用。

(来源：中央广电总台央视网)