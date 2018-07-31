招 标 文 件

招标单位：上海申地资产管理有限公司

发标日期：2018年7月



第一部分 投标邀请

为提高我司VRV空调系统持续有效使用，我司拟对申大厦VRV空调系统维保服务项目进行招标。

1、招标项目名称：申大厦VRV 空调系统维修保养工程

2、项目实施地点：上海市黄浦区汉口路266号

3、项目招标目的：依据公开、公平、公正和诚实信用的原则，对申大厦VRV 空调系统进行维修保养。

4、邀请招标时间：即日起开始邀请

邀请招标地点：闵行区都市路4855号解放大厦1座20楼2016室

招标文件送达地址：闵行区都市路4855号解放大厦1座20楼2016室

联系人：周瑜

电话：13816401011

5、投标截止日期、时间：

2018年8月11日12:00（北京时间）投标截止。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

6、投标、开标地点：闵行区都市路4855号解放大厦1座20楼2016室

7、凡对本次投标提出询问，请按下面的联系方式与工程部相关人员联系。

地址： 上海市黄浦区汉口路266号

电话： 13817726771

联系人： 潘振宇



第二部分 投标须知

1、总则

投标公司应本着对用户负责的精神，根据用户在空调系统方面的要求，并要符合相关部门规定的相关标准，并根据工程的实际情况，投标人要预算全部相关费用，一并纳入投标报价中。

2、对投标方的基本要求

投标公司必须认真阅读以下内容，以免造成废标。

投标公司应保证按照邀标方提出的要求按时、按质完成项目要求。投标方应独立完成整个项目，不得以任何形式转包。

投标方所提供的应是完整的实施方案。

投标方必须提供一套完整的报价（附设备明细表）。

投标方必须具备机电工程专业承包三级或以上资质。

3、投标文件的编制

投标文件一律采用A4纸印制，文件应提供一式叁份，一份正本，贰份副本。正本必须用不褪色的墨水书写或打印，注明“正本”字样。

如副本与正本之间有任何差异，以正本为准。投标文件如有修正错漏处，必须同一签署人签字或盖章。

投标单位编制投标文件应按照邀标文件所规定的内容，逐项填写齐全，否则投标无效。

投标文件应包括下列部分 维修保养计划方案（年度）。 投标报价文件（报价格式不限但应简明易懂）。 投标单位相关资质证明资料复印件。 维修保养人员上岗证书（不少2人）。 检测人员上岗证书。



3）投标文件及投标单位和邀标单位就投标事宜交换的文件和来往信件，应以中文书写。投标书应字迹清楚、内容齐全、表达准确、真实、不应有涂改增减处，如修改时，修改处须有法定代表人签字盖章。

4）投标单位对所投标的空调系统维保只能提出一个总报价，招标单位不接受任何选择的报价。投标报价须用人民币填写。

投标单位应按照招标单位提供的表格认真如实地填写有关商务指标和技术指标，供评标时作为参考。

5）所有参与此次空调系统维保工程招标的单位，要对涉及的本系统设备位置、技术指标、性能等相关内容绝对保密，相关文件、技术数据在中标后要统一收回，对任何情况下的泄密行为都将依据《中华人民共和国保密法》依法追究其刑事责任。

4、投标书的递交

投标单位应按照前面的要求装订投标书，把每一份投标书装入信袋内加以密封，并在封签处加盖单位公章。

投标书信袋上应写明：申大厦VRV 空调系统维修保养工程投标文件。

招标单位名称：上海申地资产管理有限公司

投标单位送达投标书以后，如要求对投标书进行修改或撤回时，必须在投标截止日前以书面形式并由签署投标文件的人签字盖章后送交招标单位，修改书仍需要按本条款规定进行递交。

有下列情况的，其投标书无效（即废标）

A投标书未按规定密封

B投标书未盖单位公章或无法定代表人签章

C投标书未按招标文件规定要求和格式编制填写，或内容不全、字迹模糊难以辨认的

D投标书逾期送达

E评标过程中，投标方有企图影响评标者的行为

5、开标与评标

按照投标法的要求和公司规定的投标程序进行开标。

开标时，查验投标文件密封情况，确认无误后拆封，根据投标书填写开标汇总表，并由监标人签字。

为利于投标审查，招标单位在开标后可随时请投标单位对投标书进行澄清解答，所有澄清答复应以书面的形式。

6、评标原则：根据以下条件并参照后附评标办法择优选择中标单位。

投标书完整无缺符合招标文件的各项规定、要求和格式。

所建议的方案满足招标文件的总体技术要求，实施方案切实可行，有充足的技术力量投入，能确保该项目顺利进行。

专业人员配套齐全，项目管理负责人员素质好，能很好地与我单位协调沟通。

本工程采取综合评标法，投标方提供地维护方案是否有效，能否最大程度地满足招标方的需求。

认为其能认真及有足够资质能力履行合同义务。

7、授予合同时变更数量的权利

1）招标单位在授予合同时有权对“招标内容”中规定的项目予以变更。

2）本次招标服务周期为1年。

8、服务要求

空调系统维修保养的内容包括但不限于：

（1）空调室内外机维修保养

（2）风管清洗、消毒

（3）散流器拆卸清洗、消毒

（4）风口、滤网拆卸清洗、消毒

（5）新风空调箱清洗、消毒

（6）去湿机清洗、消毒及维修保养

后附申大厦空调系统设备清单：



申大厦 空调设备清单

楼层 室外机型号 室内机型号 风机盘管型号 新风机型号 立式空调型号 挂式空调型号 B2 RCXYQ16 1 FXCP45 6 B1 RCXYQ10 1 FXCP90 3 1F RY71 D QY3C 1 RXD50CMVMU RY125 D QY3C 2 2F FXF828 1 FXCP45 1 HFCF06R MD3120BR5 RCXYQ12PY1 1 FXSP56 6 FXSP22 1 HFCF06R RQYQ16PY1 2 FXSP71 4 3F RCXYQ12PY1 1 FXF828 2 FXCP36 1 HFCF06R RCXYQ16PY 1 FXSP45 12 HFCF08R 2 5M RCXYQ14PY1 1 FXFP28 1 FXCP45 1 HCF06R2 MDS080BR5 RCXYQ16PY1 3 FXSP45 3 FXSP56 14 FXSP71 4 6F 38VR016H 1 MDZ7272 4 HFCF06R 新乐 HFG069R 变风量空调器 7F 38DS012H 4 MDV-D28Q4 1 MDVD36Q4 2 特灵 麦克维尔 MDV-36Q1 18 MDV-7272 15 HFCF06R MDS120BR5 8F RCXYQ14PY1 1 FXFP28 1 FXCP36 1 特灵 麦克维尔 RCXYQ16PY1 3 FXSP22 19 FXSP36 9 HFCF-06R MDS120BR5 FXSP45 4 FXSP56 6 FXSP71 1 FXSP90 2 9F RCXYQ08PY1 1 FXFP28 1 FXCP36 1 特灵 麦克维尔 RCXYQ16PY1 2 FXSP36 9 FXSP45 4 HFCF06R MDS120BR5 FXSP56 2 FXSP71 2 10F RCXYQ12PY1 1 FXFP28 1 FXCP36 1 特灵 麦克维尔 RCXYQ16PY1 2 FXSP36 1 FXSP45 15 HFCF06R MDS120BR5 FXSP56 2 FXSP71 1 11F RCXYQ10PY1 2 FXFP28KMVC 1 FXCP36MMVC 1 特灵 麦克维尔 RCXYQ16PY1 1 FXSP36 1 FXSP45 12 HFCF06R MDS120BR5 FXSP56 4 FXSP71 3 12F RCXYQ16PY1 2 FXFP28KMVC 1 FXCP36MMVC 1 特灵 麦克维尔 FXSP36 1 FXSP45 9 HFCF06R MDS120BR5 FXSP56 2 FXSP71 3 15F RCXYQ16PY1 3 FXFP28 1 FXCP36 1 特灵 麦克维尔 RY125DQY3C1 1 FXSP36 7 FXSP45 9 HFCF06R MDS120BR5 RY71DQV2C2 2 FXSP56 2 FXSP71 2 16F RCXYQ16PY1 3 FXFP28KMVC 1 FXCP36MMVC 1 特灵 麦克维尔 FXSP36 4 FXSP45 12 HFCF06R MDS120BR5 FXSP56 2 FXSP71 4 17F RCXYQ14PY1 1 FXFP28KMVC 1 FXCP36MMVC 1 特灵 麦克维尔 KFR-72D 1 RCXYQ16PY1 1 FXSP36MMVC 1 FXCP45MMVC 8 HFCF06R MDS120BR5 RT-71D 1 FXSP56 2 FXSP71 1 18F RCXYQ14PY1 1 FXFP28KMVC 1 FXCP36MMVC 1 特灵 麦克维尔 美的KFR-72W6 1 RCXYQ16PY1 1 FXFP36KMVC 1 FXSP45MMVC 10 HFCF06R MDS120BR5 美的KFR-50W6 1 FXFP56KMVC 2 FXSP71MMVC 2 志高1匹 1 美的KFR-51W6 4 19F RCXYQ16PY1 2 FXFP28KMVC 1 FXCP36MMVC 1 特灵 麦克维尔 KFR-125LW 3 FXSP22MMVC 6 FXSP36MMVC 5 HFCF06R MDS120BR5 格力KFR-50W 1 FXSP45MMVC 6 FXSP56MMVC 5 美的KFR-50W 1 20F RCXYQ16PY1 1 FXFP28KMVC 1 FXCP36MMVC 1 天加 RCXYQ14PY1 1 FXSP36MMVC 6 FXSP45MMVC 5 TSA250DRF2 MDV-450 2 FXSP56MMVC 2 FXSP71MMVC 5 WDSN1 3 MDV-7272 10 21F RXD71DMV2C1 1 RY125DQY3C1 1

第三部分 投标书（格式）

申大厦VRV 空调系统维修保养工程

（投标书）

招标单位名称：上海申地资产管理有限公司

投标单位：

发出时间： 年 月 日



投标书

致：上海申地资产管理有限公司

我公司收到贵方关于的投标书的招标文件，经详细研究，愿意参加投标。并授权下述签字人 （姓名、职务、职称），全权代表我投标单位提交下述文件正本一份，副本贰份。文件包括：

投标文件。

宣布愿意遵守下列条款：

（1）承认和愿意按照招标文件的各项规定和要求，提供本招标范围内的服务。投标总价为（大写）人民币 元。

（2）按招标文件要求提供服务。

（3）愿意按照中华人民共和国《合同法》和《招标投标法》履行自己的责任和义务。

（4）能够提供招标文件要求的所有资料。

（5）遵守招标文件规定的收费项目和标准。

3、有关投标方的函电请按下列地址联系：

单位名称：

地址：

电话： 邮编： 传真：

联系人： 职称：

投标单位：（盖章）

法定代表人：（盖章）



第四部分 合同条款

申大厦VRV空调系统

2018-2019年维修保养服务合同

合同编号：

发包方（简称“甲方”，即招标人）：上海申地资产管理有限公司

承包方（简称“乙方”，即投标人）：

根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、法规的规定，结合“申大厦VRV空调系统维修保养服务”（下称“本工程”）的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上签订本合同，以资共同遵守。

第一条：项目名称及工作内容

1.1 项目名称：申大厦VRV 空调系统维修保养工程。

1.2 合同期限：2018年8月22日-2019年8月21日

1.3 工作内容：

根据甲方的采购需求与本项目招标文件相关规定，乙方为甲方提供 空调系统维修保养的内容包括但不限于：

（1）空调室内外机维修保养

（2）风管清洗、消毒

（3）散流器拆卸清洗、消毒

（4）风口、滤网拆卸清洗、消毒

（5）新风空调箱清洗、消毒

（6）去湿机清洗、消毒及维修保养

具体施工方案根据乙方投标中提供的《申大厦空调系统维修保养施工方案》执行。具体维保范围及内容以本工程项目招标文件为准。



维护保养具体内容；

空调末端系统每年夏冬之初进行一次杀菌、消毒、净化处理，去除微生物滋生，消灭细菌根源，使风机所送调节风符合空气卫生标准

主机系统及管线每年进行一次防腐处理。

每3个月进行一次空调主机压缩机的维护保养；

每3个月进行一次冷凝器设备维护保养

每3个月进行一次制冷管道系统设备的维护保养

每3个月进行一次电脑集成电路板的设备维护保养

每3个月进行一次液晶温控器的维护保养

每3个月进行一次冷凝水排水系统的维护保养

每3个月进行一次加湿器系统维护保养

每3个月进行一次送风机维护保养

每3个月进行一次蒸发器设备维护保养

每3个月进行一次电磁阀维护保养

每3个月进行一次可变速冷凝电机设备维护保养

每3个月进行一次2套主机监控系统的维护保养

每3个月进行一次一二次电气系统系统的维护保养

每次巡检或检测，发现设备设施故障或存在隐患，须及时进行处理，并提交《空调巡查单》

第二条：年度维保费用与结算

2.1维保费用金额：人民币 元（大写： 元)

上述维保费用已包含了人工、材料、税费等本工程施工所需的一切费用，除本项费用外，甲方无需为本项工程再向乙方支付任何额外费用。

2.2 结算方式：

2.2.1本合同生效后10个工作日内，甲方先预付维保费用金额的30% 即人民币 元（大写： 元整），维保费用70%余款即人民币 元（大写： 整）待年度维保服务期满，经甲方验收合格完毕后20天内结清。

2.2.2 对于本合同下任何款项的支付，乙方均应至少提前10个工作日向甲方提交支付申请并开具相应金额的正规发票（须为增值税专用发票，本合同所涉各项服务费用均系含税价格），否则，甲方有权暂缓支付。不论因何原因造成的延期或暂缓支付，乙方收取甲方支付款项的行为即足以表明乙方放弃了就该款项提出任何主张的权利。甲方有权从上述各期应付款中直接扣除乙方应付或应承担款项（如有）。

2.2.3 甲方对乙方申请金额无异议的，根据乙方开具发票，以银行转账方式向乙方进行支付。

第三条：施工执行及验收标准

3.1 《空调通风系统清洗规范》（GB 19210-2003）

3.2 《公共场所集中空调通风系统清洗规范》（卫监督发[2006]58号）

3.3 《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243-2002）

3.4 其他相关最新国家标准

第四条：双方施工代表

4.1 甲方指派 _______为现场代表，负责对施工进度、质量进行监督，检查验收隐蔽工程，办理中间交工验收手续，督促乙方文明施工，并负责技术与相关部门的协调和联络工作。

4.2 乙方指派公司职员 为本工程项目经理，负责全部的施工任务，随时与甲方的现场代表保持联系，并全权代表甲方处理施工中的各项问题。施工期间，项目经理必须在现场以便提供相关技术服务。

第五条：环境防护

5.1 在施工时，乙方应采取有效的防范措施，保护好施工现场环境。尽最大限度不影响甲方及甲方租户正常工作的前提下进行施工作业。

5.2 乙方应采取必要的铺垫覆盖措施，减少施工引起对环境的污染和影响，并每天收工前务必进行施工环境保洁复原。

5.3 从空调中清扫出来的污染物须装袋封口，按照甲方指定地点集中处理。

第六条：施工质量与检测

6.1 乙方应按照甲方认可的施工方案进行施工并达到法定或约定的质量要求。

6.2 乙方应确保施工人员充分具备相应资质与经验并应指定安全质管人员，加强施工现场安全质量管理，并随时接受甲方检查监督。

6.6乙方必须在现场存放常用机型的定变频压缩机、室外机主板、变频板、室内机电脑板、风机及制冷剂等，每种备件不得少于4件（存放地点由甲方提供）；

6.7每年的供冷、供暖季节每周派遣员工对设备巡检一次；

6.8维修响应时间为2小时，即乙方应于甲方通知后2小时内到达现场处理故障。由于乙方接到通知后未能及时对情况做出妥善处理，而造成系统不能恢复使用，甲方将按合同金额的 1% /天对延期进行处罚，在维保费用中直接扣除。如一年中累计发生3次（含）以上未及时响应维修服务，甲方有权单方面解除合同，并有权要求乙方承担相当于本合同约定总价20%的违约金，由此造成甲方任何损失的，由乙方全额赔偿。如因乙方维修保养不当导致发生安全事故，导致人身伤害或财产损失的，应由乙方全权承担相应责任。

6.9对设备存在的问题和故障，乙方当场有条件解决的应立即解决；当场没有条件解决的，应在24小时内解决，否则甲方将按合同金额的 2% /天对延期进行处罚，超过三天的，甲方有权单方面解约。对于非当场解决的，不论何种情况，乙方均应当即采取妥善的应急措施，以避免事故的发生。超过上述规定期限的视为未及时响应维修服务。

6.10 乙方所提供与维修保养有关的材料与配件均应为原品牌的新品和正品且质量达到合本合同目的安全有效的使用要求。

第七条：双方权利与义务

7.1甲方

7.1.1 向乙方提供空调通风系统的竣工图纸，并进行现场交底。

7.1.2 有权监督乙方施工质量。

7.1.3 根据施工场所规定，协助乙方办理有关临时出入证件，以及相关治安保卫教育。

7.1.4 根据乙方施工作业的需要，提供水源、电源（交待使用须知），登高设备，以及临时存放施工设备、机具、材料和更衣的独立场所。

7.1.5 做好有关施工方面的协调工作。

7.2 乙方

7.2.1 根据甲方提供的空调通风系统的竣工图纸，以及现场勘查和技术交底的情况，做好清洗准备和实施工作。

7.2.2 严格遵守甲方的治安保卫以及其他有关规章制度。

7.2.3 对工程施工的风险，制定相应安全措施，并向施工人员进行安全施工教育。

7.2.4 在施工期内，所用施工人员应与乙方依法签署有劳动合同或劳务派遣合同并依法交纳社会保险等费用，且与乙方或派遣单位不存在任何劳动纠纷，并乙方应为本工程施工人员办理足额人身意外伤害保险并保持其有效性。

7.2.5 与履行本合同有关的施工人员的人身伤亡、甲方或第三人人身或财产损坏责任，应由乙方全责承担、处理并予赔偿。

7.2.6 施工作业收工后，须履行“保洁复原”工作，保证施工场所整洁。

7.2.7 所有空调清洗施工人员必须服从甲方的指挥，遵守甲方的安全规定，并具有充分的空调清洗经验及证书，服从管理，统一着装，佩戴上岗证。

7.2.8 本合同项下的服务必须由乙方直接提供，未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的服务全部或部分分包、转包给第三方，不得将本合同项下权利义务转让给第三方，或使用挂靠单位或人员。

第八条：竣工验收

8.1 乙方应于具体施工项目施工结束3个工作日前，通知甲方准备预验。预验内容如下：

8.1.1 检查被清洗后的各空调设备，有否异声异状；

8.1.2 查看各送风口的送风量是否正常，有否污染物飘逸；

8.1.3 乙方作“施工总结”汇报

8.1.4 甲方对工程施工情况作评价及整改要求；

8.1.5 乙方根据甲方整改意见及整改期限，完成整改后，通知甲方复查；

8.1.6、甲方认可施工质量后，签署《竣工验收单》。

8.2经整改仍未合格或达到甲方质量要求的，或者未于甲方限定期限内完成整改并达到甲方质量要求的，甲方有权自行或委托任何第三方予以处理，由此所发生的费用由乙方承担并从本合同款项中予以扣除。本条款同样适用于本合同第九条所列维修事项。

第九条：服务质量保证期

9.1 服务质量保证期为壹年，自甲方认可施工质量且签署《竣工验收单》之日起计。

9.2 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，如在服务质量保证期间风管仍存在长期异味或乙方更换的零件出现破损导致空调系统运行出现故障等，乙方应于甲方要求期限内负责免费提供后续服务。如乙方提供的零配件不符合约定条件，则乙方保修责任不因上述保修期满而解除，并乙方应承担相应的合同责任和其他法律责任，由此造成人身伤害或财产损害的，乙方应对此负全责。

9.3 施工期间因乙方原因造成的空调设备破损或不正当操作在后续运行中出现故障，导致空调系统不能正常工作的，乙方应于甲方要求期限内负责修复并承担一切费用，乙方的本项修复义务不受质保期限制。

第十条：合同违约、变更、终止、解除

10.1 因乙方施工质量不符规定或者施工不当或者未依约定进行施工或实施施工管理，甲方有权拒付工程款，乙方应负责限期整改。若整改后仍不合格，甲方有权单方面解除合同并要求乙方退还已付的工程款，同时乙方须承担合同总价20%的违约金。由此造成甲方或第三方损失的，乙方应另行足额赔偿。

10.2 因乙方未履行本合同约定的义务而导致甲方收到甲方租户相关书面或口头投诉的，乙方应立即与投诉方沟通协调，并应于相关方协商期限内或合同约定时间内履行完毕维修义务，否则甲方有权聘请其他单位代为维修，由此发生的维修费用及对甲方租户的赔偿均由乙方承担并从本合同款项中予以扣除。若甲方收到同一租户相关书面或口头投诉达到2次的，甲方有权另行要求乙方支付合同总款项的20%作为违约金。若甲方收到同一租户相关书面或口头投诉达到3次或3次以上的，除采取前述措施外，甲方有权单方面解除合同并要求乙方退还已支付的合同款项，因此造成甲方或第三方损失的，乙方应另行足额赔偿。

10.3 乙方如有未经甲方书面同意的转让、分包或挂靠等行为，甲方有权单方面解除合同并要求乙方退还已付的维保及维修款，同时乙方须承担合同总价20%的违约金，由此造成甲方损失的，应予足额赔偿。

10.4 本合同生效后，如需变更内容，应经甲、乙双方协商一致后，重新签订补充协议执行。

10.5 本合同在签约满一年时，甲方将对乙方的工作进行年度评估，如乙方未能满足合同规定的服务和维修要求，甲方有权不予续签下一年度合同，乙方应无条件的退出。续签合同不超过2次，每次合同有效期为1年。甲方要求续签合同的，乙方应在5个工作日内就续签合同盖章用印，不得以任何理由拒绝续签合同，否则视为乙方违约，应按照本合同总价的20%向甲方支付违约金。甲方有权根据实际情况与需要对本合同条款或后续合同条款作出相应调整，乙方对此无异议。

第十一条：解决合同争议的方式

11.1 本合同受中华人民共和国法律、法规管辖。

11.2 本合同所生争议，应友好协商解决，协商不成时任何一方应向本维保项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十二条：其他

12.1 本合同的以下附件，为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。除本合同另有约定事项外，应按招标文件相关规定执行。

12.2 本合同连同附件一式捌份，甲乙双方各执肆份。

（以下无正文）

各方签署：

甲方： 上海申地资产管理有限公司 乙方： 地址： 地址： 委托代理人：（单位盖章） 委托代理人：（单位盖章） 电话： 电话： 传真： 传真： 开户银行： 开户银行： 账号： 账号： 邮政编号： 邮政编号：



第五部分评分标准

本项目设最高限价，最高限价为48万元，凡超出限价者作否决投标处理。