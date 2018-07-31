欧洲牛肉第一批登陆中国 天猫携手云象上线爱尔兰牛肉





日前，云象供应链与爱尔兰食品局，在天猫平台上首次发布直采自原产地的爱尔兰牛肉。这是十七年以来第一批登陆中国的欧洲牛肉，消费者可体验来自爱尔兰纯净、美味、安全的牛肉。



爱尔兰牛肉全球闻名



爱尔兰是北半球第一大牛肉净出口国。今年4月，爱尔兰获得中国认监委批准，成为欧盟第一个获准进入中国市场的主要牛肉出口国。3个月内，爱尔兰食品局便与云象供应链达成了合作意向，把高质量爱尔兰牛肉带给中国消费者。

爱尔兰有“欧洲后花园”之称，其温和的气候、纯净的空气、肥沃的土壤和充沛的雨水，在牛养殖方面自然条件得天独厚。其特有的牛肉完整可追溯系统，让所有的牛肉及牛肉制品都可以追溯到牛只出生的那一天。爱尔兰牛肉以绝佳口感，严格的食品安全监管以及可持续发展的养殖理念而闻名全球。今年7月4日结束的牛排届 “世界杯”——世界牛排挑战赛上，爱尔兰牛肉凭借外观、香气、口感等多项优势指标，赢得31枚奖牌，占总奖牌数22%。

此番云象引进天猫上线的爱尔兰牛肉，全部是经爱尔兰食品局质量保证计划认证（Bord Bia Quality Assurance Scheme）的牛肉，以显示在食品安全、动物福利、环保方面领先。

“中国是世界第二大牛肉进口国，是我们重要的战略市场。爱尔兰政府非常看重爱尔兰牛肉在中国市场的发展潜力，珍惜对中贸易机会。”爱尔兰食品局亚太总监James O’Donnell表示，“我们很高兴能通过天猫超市和易果集团把我们纯天然的牛肉产品带给中国消费者，也期待将来有更多的合作机会推广爱尔兰美食”。



云象供应链携手天猫提供全球生鲜



从2015年8月的巴西牛肉，到2017年相继首发的美国和新西兰冰鲜牛肉，再到如今的爱尔兰牛肉，天猫超市生鲜店不断满足国内消费者对高品质进口牛肉的需求。云象供应链与阿里全场景终端零售渠道形成的供应体系，用覆盖全产业链的协作平台，为全球优质生鲜供应商提供在华推广解决方案。

“云象供应链产地直采的能力，丰富了天猫超市的生鲜品类，给了广大消费者更多更好的选择。同时，其还具备将生鲜商品快速、保质、保量送达消费端的能力。” 天猫超市生鲜运营总监孙琰说。

未来，天猫超市生鲜店还将携手云象供应链，与全球供应商一起互联成网，继续为消费者提供更多安全、高品质的生鲜产品。