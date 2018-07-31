习近平：坚定决心意志增强工作合力 坚决做好全面停止军队有偿服务工作

来源：新华网

习近平在中共中央政治局第七次集体学习时强调

坚定决心意志增强工作合力 坚决做好全面停止军队有偿服务工作

新华社北京7月31日电 中共中央政治局7月31日下午就全面停止军队有偿服务举行第七次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，全面停止军队有偿服务，是党中央和中央军委着眼于强军兴军作出的重大决策，是深化国防和军队改革的重要内容。要坚定决心意志，加强创新突破，坚持积极稳妥，增强工作合力，不开口子、不打折扣、不搞变通，坚决做好全面停止军队有偿服务工作，为新时代强军事业创造良好条件。

这次中央政治局集体学习在八一建军节前夕举行，习近平代表党中央和中央军委，向全体解放军指战员、武警部队官兵、民兵和预备役人员致以节日的祝贺。

军队全面停止有偿服务工作领导小组办公室专职副主任胡晓华就这个问题作了讲解，并谈了意见和建议。

中共中央政治局各位同志认真听取了他的讲解，并就有关问题进行了讨论。

习近平在主持学习时发表了讲话。他强调，今天，中央政治局集体学习的内容是全面停止军队有偿服务，安排这样一次学习，目的是了解全面停止军队有偿服务工作情况，动员各方面力量，更好推进这项工作。

习近平指出，两年多来，各有关方面贯彻党中央和中央军委决策部署，加强组织领导，密切协调配合，聚力攻坚克难，推动全面停止军队有偿服务工作取得阶段性重大成果，军队不从事经营活动的目标基本实现。这项工作的推进，有力推动了全面从严治党、全面从严治军，有力促进了部队聚焦备战打仗主业，有力维护了军政军民团结和经济社会发展大局。全面停止军队有偿服务的政治效应、军事效应、经济社会效应将随着时间的推移不断显现出来。事实证明，全面停止军队有偿服务，对纯正部队政治生态、保持我军性质和本色，对实现党在新时代的强军目标、把人民军队全面建成世界一流军队，对巩固党的执政地位、确保国家长治久安，都具有重大意义。

习近平强调，根据既定部署，全面停止军队有偿服务要在2018年年底前完成。目前，相关工作势头总的很好，但任务仍然艰巨繁重。要乘势而上、迎难而上，善始善终、善作善成，如期实现我们确定的目标。

习近平指出，各有关方面要强化“四个意识”，提升政治站位，保持战略定力，直面矛盾问题，坚持不懈抓到底。要搞好宣传教育，引导大家充分认清全面停止军队有偿服务的重大意义，用党中央和中央军委的决策部署统一思想、统一行动。

习近平强调，要解放思想，加强实践探索，加强制度机制创新，在加强军队资产集中统管、走开军地资产置换路子、探索委托管理模式、推动军民融合发展上创新突破，推动军地资源优化组合、高效利用。军地双方要强化大局观念，积极主动推进。

习近平指出，全面停止军队有偿服务工作涉及诸多复杂因素，政治性、政策性、敏感性强，要确保工作有力有序推进，确保部队和社会两个大局稳定。要配套完善政策规定，强化法治思维，用好法律手段，确保有章可循，维护好部队正当权益和人民群众合法利益。要坚持无禁区、全覆盖、零容忍，对发现的问题线索要一查到底，对违纪违法的人和事要严肃处理，决不能姑息迁就、不了了之。

习近平强调，两年多来，中央和国家机关、地方各级党委和政府高度重视军队全面停止有偿服务工作，做了大量工作。军队有关单位和部门要主动搞好同中央和国家机关、地方各级党委和政府的沟通协调，及时通报工作进展，精准对接任务需求，圆满完成全面停止军队有偿服务工作。