中介人员虚构房源 骗取租房者意向金

晨报记者吴艺璇报道 中介人员收取“下家”意向金却拿去赌博，一起租房纠纷警情原来另有隐情。近日，徐汇警方破获这样一起虚构房源行骗的诈骗案件。

7月15日，徐汇公安分局徐家汇派出所民警朱长荣、胡森峰接处一起租房纠纷警情。据报警人徐小姐反映，7月6日晚，她来到王某所在的位于天平路的房产中介了解房源，后来王某通过微信发送了太原路一套房屋的出租信息和照片，并要求徐小姐支付1000元意向金后方能看房。徐小姐将意向金转给王某后，次日王某以房东没空等理由推脱。第三天，王某又称房源被他的好兄弟看中，已收取对方2万元佣金。由于租房心切，徐小姐表示也可以出2万元意向金，让王某设法回绝自己的朋友。随后，徐小姐找到了照片中的房屋，看到确有此房就没疑心，将2万元转给王某。

7月14日，徐小姐再次来到太原路的房屋，虽未见到房东，但向左邻右舍打听后得知该房东有意出售而非出租。发现受骗了的徐小姐要求王某退款。在徐小姐一再要求下，王某只通过手机退还5000元。次日，徐小姐和男友去王某所在门店找他时才得知，钱已被王某挥霍。徐小姐选择了报警。

犯罪嫌疑人王某交代，因自己沉迷于网上赌博，所以在公司一条售房信息基础上编造了该租房信息发送给客户，以骗取意向金。目前，王某因涉嫌诈骗已被警方依法刑事拘留，案件仍在进一步调查中。