特朗普：愿“不设前提”与鲁哈尼会谈-美方多名官员随后“降低调门”，要求伊朗先“改变”、再会晤

郑昊宁（新华社专特稿）

美国总统唐纳德·特朗普7月30日说，愿意在“不设前提”情况下会晤伊朗总统哈桑·鲁哈尼，“只要他们愿意谈”。

美方多名官员随后“降低调门”，要求伊朗先“改变”、再会晤。

特朗普：愿随时见鲁哈尼

特朗普当天在白宫会晤意大利总理朱塞佩·孔特，随后出席联合记者会。一名记者问特朗普是否愿意会晤鲁哈尼，特朗普回答，“任何时候”都可以。

“没有前提，没有，”特朗普说，“如果他们（伊朗官员）想见面，那我们就见面。”他同时提及，不清楚伊朗官员是否准备见面。

依照特朗普的说法，如果他和鲁哈尼会晤，“对他们好，对我们好，对全世界都好”。

特朗普再次“自夸”与朝鲜最高领导人金正恩6月在新加坡的首次会晤，说他“相信会晤”的作用，“我可以与任何人会晤，会晤没有什么错”。

在美联社看来，特朗普自诩“谈判大师”，认定面对面谈判最有效率。他认定自己与金正恩以及7月16日与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京会晤“有成效”，尽管那两次会晤招致国内民主、共和两党不少人士批评。

美国对伊立场“缓和”？

自美国1980年与伊朗断交以来，两国领导人从来没有见面。

在多家国际媒体看来，继上周与鲁哈尼“互放狠话”，特朗普对伊朗的“调门”似乎出现转变。

鲁哈尼7月22日警告特朗普，如果美国与伊朗爆发战争，将是“所有战争之母”； 特朗普在社交媒体回应：“永远不要再威胁美国，否则你将面临历史上前所未有的后果”。

两天后，特朗普7月24日在密苏里州堪萨斯城说，正准备与伊朗达成“真正的协议”，“与先前（美国）政府达成的协议不一样”。

美联社认定，特朗普近几天的言论显示，共和党政府似乎正准备迫使伊朗与美国重新谈判。

美国官员纷纷提“条件”

就特朗普说与鲁哈尼会晤“不设前提”，美方多名官员“灭火”，纷纷提出“条件”。

国务卿迈克·蓬佩奥告诉美国消费者新闻与商业频道记者，伊朗需要“彻底改变对待民众的方式”、减少“恶意行为”、认同“值得加入一项防止核扩散协议”，“然后总统会说他准备坐下来，与他（鲁哈尼）对话”。

美国国家安全委员会发言人加雷特·马奎斯说，特朗普对与伊朗对话持开放态度，甚至愿意终结美伊两国近40年的敌对状态，前提是伊朗“彻底改变”。

依照他的说法，美方愿终止对伊制裁，与伊朗建立全面外交和商业关系，允许伊朗获得最新技术、支持伊朗经济融入国际经济体系，前提是伊朗的“政策出现明确、经过证实以及持续的转变”。

路透社报道，如果特朗普真打算与鲁哈尼会晤，可能引发美国多个盟友担忧，特别是作为伊朗“老对手”的沙特阿拉伯和以色列。

伊朗：重返伊核协议再说

就特朗普所说“见面”，鲁哈尼的顾问哈比德·阿布—塔利比7月31日回应：美方先重返伊核协议再说。

阿布—塔利比在社交媒体“推特”写道，美方应“尊重伊朗的权利”，“减少敌对行为”，“重返伊核协议”。上述举措“可以为伊朗与美国的谈判铺平道路”。

不清楚鲁哈尼是否对与特朗普会晤感兴趣。

伊朗总统办公室主任、即鲁哈尼的幕僚长马哈茂德·瓦埃齐7月18日告诉伊朗媒体，鲁哈尼2017年9月前往美国纽约市参加联合国大会会议期间，8次拒绝特朗普提出的见面提议。

美国《纽约时报》7月19日报道，如果这一消息得到确认，显现特朗普政府“渴望”寻求与伊方作某种形式“对话”。

美方迄今没有回应瓦埃齐的说法。