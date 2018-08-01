女子制止男子骚扰却挨打 巴黎街头视频震惊全法国-法国即将通过新规，街头性骚扰将被罚款

晨报记者 徐惠芬 综合报道

最近，一段发生在巴黎街头的视频引爆了法国社交网络。视频中，一名男子动手打了一名年轻女子的脸。据称，这名男子对这名女子“污言秽语”，被女子喝止后怒不可遏，就开始打人。

由于性骚扰在法国街头颇为普遍，这段视频在法国国内引发热烈讨论。当地时间7月30日，法国政府负责男女平权的国务秘书希亚帕称，即将正式实施打击街头性骚扰的法律修正案，对包括吹口哨在内的街头性骚扰行为将处以罚款。

光天化日被骚扰还挨打

法国一名建筑系女学生日前在社交网站上贴出了一段视频，没想到在法国国内引发热议。

视频中，在巴黎一家咖啡店外，一名男子大步朝这名女学生走去，挥手朝她脸上狠狠打去，这名女学生的头被打得晃向一边，而店里的顾客则惊得站了起来。

这位名叫玛利亚·拉盖尔的女学生事后接受法国媒体采访时称，此前这名男子一直对她“污言秽语”，她让他闭嘴后，他就动手了。

拉盖尔称，当时她正步行回家，一名陌生男子开始朝她“污言秽语”，还做下流动作。

“很糟糕，那天我已经不止一次遭遇这种事情了，我很累，再次遇到这样糟心的事，实在让人生气，于是我让对方住口。”拉盖尔说。

这名男子怒不可遏，朝她大步走去，他拿起店外咖啡桌上的烟灰缸，朝拉盖尔砸去，不过没砸中，之后这名男子又朝她大骂，然后打了她的脸。

拉盖尔脸颊和眉毛的地方被男子打青了。回到家后，拉盖尔很快又回到事发地，问店主要了监控录像，又取得了目击者的证词。目前，巴黎检方已对此立案。

“光天化日之下，他在大街上打了我，当时还有很多人。”拉盖尔将视频发到了网上，她说，“他不是唯一的一个。骚扰每天都有。这些男人认为街头允许一切行为，他们侮辱别人，却不容被别人冒犯。”

“我无法保持沉默，我们不应该保持沉默。希望事情会发生改变，女人不用每天都遭遇性骚扰和性暴力。”拉盖尔这样写道。

法将出新规打击街头骚扰

视频在法国引起轩然大波。在法国，性骚扰行为在日常生活中颇为普遍。

口头性骚扰是最普遍的形式之一。68%的受访女性表示，在大街上或者乘坐公共交通时，曾遭遇不怀好意的吹口哨和被一直盯着看，32%的女性称，曾遭遇带有性暗示的举动。

对此，法国国务秘书希亚帕7月30日表示，即将推出新法，打击街头性骚扰行为。

据《欧洲时报》报道，法国政府起草的打击性暴力的法律修正案预计将于本周末投票通过。针对其中缺失的打击街头性骚扰部分，法案增加了惩罚尾随、言语调侃或侮辱、触摸身体等公共场所骚扰行为。

新法规认定的骚扰行为包括：调侃外貌或穿着、吹口哨、不恰当的注视、性别歧视言语、冒犯的提问、在被拒绝及无响应的情况下仍跟随他人，以及偷拍女性裙底等。

根据新法案，性骚扰可被处以90到750欧元不等的罚金。