车船税新规出台节能车减半 新能源车免征

晨报记者 林劲榆

昨天，财政部等四部门联合印发《关于节能 新能源车船享受车船税优惠政策的通知》。《通知》提出，对节能汽车，减半征收车船税；对新能源车船，免征车船税。对提供虚假信息骗取列入 《享受车船税减免优惠的节约能源使用新能源汽车车型目录》资格的汽车企业，以及提供虚假资料的船舶所有人或者管理人，应依照相关法律法规予以处理。

1.6升以下合标车减半

《通知》提出，对节能汽车，减半征收车船税。减半征收车船税的节能乘用车应同时符合以下标准：获得许可在中国境内销售的排量为1.6升以下(含1.6升)的燃用汽油、柴油的乘用车(含非插电式混合动力、双燃料和两用燃料乘用车)； 综合工况燃料消耗量应符合标准。

减半征收车船税的节能商用车应同时符合以下标准：获得许可在中国境内销售的燃用天然气、汽油、柴油的轻型和重型商用车(含非插电式混合动力、双燃料和两用燃料轻型和重型商用车)； 燃用汽油、柴油的轻型和重型商用车综合工况燃料消耗量应符合标准。

《通知》要求，对新能源车船，免征车船税。免征车船税的新能源汽车是指纯电动商用车、插电式(含增程式)混合动力汽车、燃料电池商用车。纯电动乘用车和燃料电池乘用车不属于车船税征税范围，对其不征车船税。

免征车船税的新能源汽车应同时符合以下标准：获得许可在中国境内销售的纯电动商用车、插电式(含增程式)混合动力汽车、燃料电池商用车； 符合新能源汽车产品技术标准；通过新能源汽车专项检测，符合新能源汽车标准； 新能源汽车生产企业或进口新能源汽车经销商在产品质量保证、产品一致性、售后服务、安全监测、动力电池回收利用等方面符合相关要求。

《通知》强调，在开展享受车船税减免优惠的节能、新能源车船审查和认定等相关管理工作过程中，相关部门及其工作人员存在玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊等违法行为的，按照《公务员法》、《行政监察法》《财政违法行为处罚处分条例》 等有关国家规定追究相应责任； 涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。对提供虚假信息骗取列入《目录》资格的汽车企业，以及提供虚假资料的船舶所有人或者管理人，应依照相关法律法规予以处理。

新能源汽车优惠最大

值得注意的是，这并非我国第一次将节能汽车和新能源车船列入减半征收车船税和免征车船税的范围。

财政部等多部委曾于2015年发布了《关于节约能源 使用新能源车船车船税优惠政策的通知》（财税〔2015〕51号）的规定，对节约能源的车船，减半征收车船税。对使用新能源的车船，免征车船税。而昨天刚刚公布的车船税政策，可谓是再一次延长了优惠税收的政策时限。

相对于2015年的减税、免税政策，新一轮车船税优惠政策，在新能源汽车的认定方面有了一些新要求，比如上海取消了插电式混合动力汽车最大电功率比大于30%的要求，但是在对于新能源车的标准中，专门提出了纯电动续航里程的要求。

对于购车消费者来说，车船税优惠能带来多少福利呢？

根据2017年的车船税征收规定，大型客车每年税额标准将为480元至660元，中型客车为420元至660元，小型客车为360元至660元，微型客车为60元至480元。以一辆排量1.6L，享受减半征收政策的乘用车为例，相应的上海车船税为每年360元，该政策可每年为车主节约180元。若以10年作为汽车寿命进行计算，则可节省1800元。

除了车船税优惠，新能源汽车消费者还能获得中央和地方的补贴，以插电式混合动力汽车为例，2018年新政执行后，国家补贴额度为2.2万元，地方补贴0.66万元，补贴总额为2.86万元。尽管小排量汽车购置税优惠政策已经结束，但新能源汽车依然免购置税。

根据工信部最新发布的计划，2020年，我国新能源汽车产销达到200万辆的目标。业内分析人士表示，明后年，随着积分政策的落地，大量新能源汽车新品牌进入市场，新能源汽车市场有望大幅增长。