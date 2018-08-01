南京银行140亿元定增被否-我国银行业估值水平处于历史低点

记者 曹西京

晨报讯 南京银行7月30日晚公告称，证监会发审委对该行非公开发行股票的申请进行了审核，审核结果未获核准通过。公司历时一年的140亿元定增功亏一篑。“市场低迷，圈钱也难了。”市场人士称，南京银行的定增被否或是一个信号，一向稳健的银行股再融资也没那么容易，今后需要更多靠自身“造血”功能。

在南京银行之前，农行千亿定增、张家港行可转债、贵阳银行、宁波银行优先股已经从5月底开始陆续通过证监会发审委审核，其中农行千亿定增7月初刚刚实施。而南京银行140亿元定增“卡壳”了。

去年7月31日晚间，南京银行公告称，该行董事会决议通过非公开发行方案，拟向南京紫金投资集团、江苏交通控股、太平人寿、凤凰集团和南京高科5家发行对象非公开发行不超过16.96亿股，拟募资总额不超过140亿元，锁定期为3年。扣除相关发行费用后计划全部用于补充公司核心一级资本。

这也是该行上市以来募资规模最大的股权融资。上市至今，南京银行分别通过2010年配股、2015年定增、2016年优先股发行分别募资48.64亿元、80亿元和99亿元。

此后，该行140亿元定增去年8月通过股东大会决议，并在11月初获江苏银监局核准；11月7日报证监会审批，证监会11月14日受理，并在12月中旬给出第一次书面反馈。如今却未通过。

2018年，银行业在“输血”资本金的道路上热情高涨，但进展缓慢。

目前，包括常熟银行、无锡银行、江阴银行、吴江银行等5家A股上市农商行可转债发行全部过会，合计可转债发行130亿元，其中吴江银行和张家港行的可转债尚未发行。

定增方面，除农业银行通过定增和二级资本债补充了1400亿元资本外，贵阳银行、宁波银行的优先股发行计划已经过会但没实施，兴业银行拟发行不超过300亿元优先股尚未上会。南京银行定增被否，让一众排队再融资的金融股感到了压力。

有分析指出，当前银行业估值水平处于历史低点，南京银行等股价大多破净，不利于再融资补充资本。另外，考虑到市场容量，审核也放慢了节奏。