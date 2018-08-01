晨报记者 韩忠益

昨日，沪深两市继续呈现震荡整固格局。其中，上证综指小幅低开后下探10日均线，之后在石油石化板块走强带动下震荡翻红，盘中受到疫苗事件影响的医药板块终于有了止跌回升的迹象；午后两市波澜不惊，最后沪市收阳，结束4连阴。两市合计成交仅有2731亿元，成交量创逾5个月新低。

计算机板块业绩佳

从最近披露的计算机板块中报业绩情况看,中报业绩预告中的78家公司中有64家公司预计正增长，利润增速中位数为25%，估值切换具备足够的配置吸引力。机构认为,从6月底开始,计算机板块止跌，已经呈现出向上的趋势。该板块前期调整与基本面背离，坚定看好三季度行情,建议加配高性价比的垂直行业白马龙头。事实上2017年末,公募基金对计算机行业的持仓仓位达到10年以来的新低。从2018年上半年开始连续加仓，目前已回到小幅超配状态，超配幅度达18%，超配幅度也排名靠前。

水泥价格保持强势

回顾2018年夏季，水泥价格的强势持续超出市场预期。上半年，在“熟料资源化”的大背景下，大小企业的马太效应加剧，年初提出的“熟料资源化”正在不断提速。对比大企业的出货量和统计局公布的各区域水泥需求量来看，大小企业的分化正在加剧，区域具备石灰石矿山的大企业集中度正在逐渐提高。

另外，环保高压下水泥价格有望进一步提升。华东区域2018年各城市相继出台了环保限产政策。从理论上说，如果供给无法满足需求的时候，而需求又相对刚性，那么理论上均衡价格将会非常高。

挖掘半年报入高潮

时至8月，上市公司半年报渐入密集披露期，市场资金对半年报行情的挖掘将逐渐进入高潮。昨日石油石化板块走强其实也是受其半年报业绩大幅提升的消息刺激，接下来上市公司半年报业绩将会成为8月内影响个股甚至板块走势的重要因素。在沪深两市仍然受到外界不确定因素影响和困扰的情况下，“业绩为王”始终应该成为我们股选的核心逻辑。

技术上，目前一些短线热门板块和个股已经形成30分钟背离，是一个高位压力的测试，对这些板块和个股投资者首先要观察量能是否持续放出，如果不能，那还是要及时获利了结；如果有交易量配合，则可继续持有。昨日大盘再次地量地价，反弹有望继续。