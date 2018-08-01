操盘工作室-咋看医药股

风雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

上半年全市场表现最好的生物医药板块，在6月份伴随大盘回调后，本已走出一波独立行情，但7月下半月突然遭遇“疫苗丑闻”而全线回落。

数据显示，以流通市值加权平均计算，年初至今录得上涨的板块依次是休闲服务、食品饮料和生物医药，指数涨幅分别为13.67%、4.14%和0.54%。尤其是7月23日，受到疫苗事件影响，生物医药指数直接跳水，当日跌幅达3.94%。

曾经在上半年深受机构喜爱并且加仓的生物医药股，被错杀还是合理回调？投资者避险，还是抄底，好像现在都到了该选择的时候。

“公募基金二季报显示，基金仓位整体略有下降，其中股票型从上季度末的86.7%下降到85.08%，偏股型从上季度末的82.29%下降到79.89%。该季度公募基金超配的行业是食品饮料、医药生物、家用电器、电子，其中对医药生物的配置从一季度的3.94%增至6.17%。这说明在今年行情低迷之时，公募基金的投资策略很明确，就是躲进防御性板块中，而医药股具有天然的防御特性。所以面对疫苗板块所带来的冲击或将打破机构在疫苗股上的抱团现状，但不会全盘否定医药股的成长性和业绩稳定性。”高智说。疫苗事件出来后，不少原来加仓生物医药股的机构有的确实在转为抛售，不过，也有游资和“北上”资金选择大胆抄底了。

“你的意思是，在最近一轮下跌中，有些个股是被错杀的，你对医药股依然保持乐观态度？”娇娇问。

“A股中属于医药概念股的共有290家公司，其中4家以疫苗为主业。我之所以一直看好医药板块，是因为政策面和公司基本面都是值得长期关注和追求的。据统计，在目前所有医药生物公司披露的半年报中，逾九成公司预喜。展望后市，医药依然是具有非常清晰的产业逻辑的行业，一些优质龙头股经过阶段调整，高位震荡之后，在不断有政策催化剂的情况下，有望继续走强。”高智回答。周二很多近期连续下挫的医药股有了止跌迹象。

今日行情预测：收阳

仓位：70%