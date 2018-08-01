交行金研中心：7月CPI有望小幅回升

晨报记者 刘志飞

交通银行金融研究中心近日发布报告，预计2018年7月份CPI同比涨幅为2%，CPI同比相比上月有小幅回升。

进入7月份以来，全国各地开始进入高温天气，部分地区出现了持续的强降雨，这些都导致食用农产品价格开始出现上涨。分品种来看，7月中旬之后，蔬菜和肉类价格都出现小幅上涨。根据以上分析，交行金研中心预计7月食品价格环比结束此前的持续数月的回落趋势，开始出现小幅上涨，预计上升幅度在0.5个百分点左右。同期国内非食品价格整体平稳，7月份国内成品油价一次小幅上调一次小幅下调，预计7月非食品价格与上月相比基本持平于2.2%。同时，7月翘尾因素为1.39%，比上月下降0.1个百分点。综合以上因素，初步判断2018年7月份CPI同比涨幅可能在1.9-2.1%左右，取中值为2%，CPI同比相比上月有小幅回升。

未来趋势判断。CPI同比在连续三个月维持在2%以下之后，7月份可能再次回到2%的区间。交行金研中心预计三、四季度猪肉价格可能企稳回升，也许会带动食品价格小幅上升。中美贸易摩擦持续，关税上调可能导致部分进口商品价格上涨，也会对国内物价带来抬升作用。预计非食品价格则可能保持基本稳定。在国内需求稳中趋缓、狭义货币M1增速持续走低以及PPI下半年可能有所回落的背景下，未来CPI缺乏显著反弹的动力。从翘尾因素来看，7月之后将显著回落，因此下半年通胀水平大幅上涨的可能较小。我们维持全年CPI同比上涨2%左右的预测。物价水平维持在较低水平运行，也为国内货币政策提供了宽松的操作空间。