上半年销售数据新鲜出炉-你会买MPV吗

晨报记者 邬思蓓

从上半年的市场结构来看，以五菱宏光、长安欧诺为代表，主打“物美价廉”的MPV车型销量下滑严重，市场占有率也在缩水；宋MAX和宝骏730为代表的家用MPV市场占有率有所增长，且相比去年同期宝骏730一家独大的状态，该级别车型在品质和销量上都有所突破； 与此同时，以传祺GM8、大通G10为代表的国产高端MPV上升势头良好，打破了该领域合资MPV的垄断地位。

MPV市场的严冬仍未过去，但在这片“冰原”之下，新的转机正在孕育。乘联会数据显示，MPV市场上半年累计销售85.49万辆，同比下跌12.68%，6月销量为12.92万辆，同比下跌11.51%。

而从上半年的市场结构来看，以五菱宏光、长安欧诺为代表，主打“物美价廉”的MPV车型销量下滑严重，市场占有率也在缩水；宋MAX和宝骏730为代表的家用MPV市场占有率有所增长，且相比去年同期宝骏730一家独大的状态，该级别车型在品质和销量上都有所突破； 与此同时，以传祺GM8、大通G10为代表的国产高端MPV上升势头良好，打破了该领域合资MPV的垄断地位。

以上半年累计销量排行榜前15名为数据样本，其中自主品牌累计销量为54.9万辆，同比下跌17.64%；但正如前文所说，自主品牌在家用MPV和大型商用MPV 领域所取得的突破不容忽视，并且从长远来看，若能以低端产品的销量换得中高端产品的突破，对自主品牌来说还是利大于弊。当然，自主品牌阵营发生蜕变的同时，淘汰也将是在所难免的。

上半年表现最好的当属家用MPV这一细分市场，如果说宝骏730引领了三四线城市的购买风潮，那么宋 MAX 可以说是使MPV开始被大城市消费者接受的一款产品，至于宝骏360的上市，则大大降低了家用MPV市场的入门价格。从数据上看，该细分市场半年累计销量为18.66万辆，相比仅有宝骏730的时代增长了35.74%。

目前来看，家用MPV市场已基本摆脱了“微面”的标签，这对于MPV市场来说是一个新的增长点；另据知情人士透露，上汽大通在家用MPV市场也将有产品亮相。高端 MPV 中传祺 GM8表现不俗，其6月销量为4005辆，一举超越艾力绅、奥德赛，居于榜单第8名。据广汽研究院GM8项目组的一名工程师介绍，GM8的开发初衷首先是要在价格上冲击自主品牌“天花板”，其次则是要完成“GS8、GA8、GM8”的“三八”产品布局，第三则是作为广汽传祺的首款C级车型，填补了广汽乃至自主品牌C领域的空白。

其余自主品牌中，五菱宏光今年销量下滑幅度相比去年有所减缓，其上半年销量为238344辆，同比下降7.83%，依旧以绝对的优势领跑全场； 东风风行菱智上半年销量为35770辆，同比微降1.12%；江淮瑞风家族上半年累计售出33982辆，同比增长11.76%。长安欧诺、欧尚以及幻速H3、风光330上半年累计销量分别为19873辆、15887辆、15351辆和13191辆，跌幅均在60%以上，前景不甚乐观。

合资高端MPV的增长进入了瓶颈期。从数据上看，别克GL8、艾力绅、奥德赛三款车型的6月销量均有不同程度的下降。其中GL8在6月售出11242辆，同比下滑5.98%；艾力绅6月售出3486辆，同比下滑13.93%；奥德赛6月售出3064辆，同比降幅为8.02%。从上半年累计销量来看，GL8累计售出72352辆，同比增长10.81%； 艾力绅同比增长35.30%，至22413辆；奥德赛表现相对较差，其上半年累计销量同比下降2.98%，至20889辆。

值得一提的是，奥德赛的新车引进很及时——尽管销量一直不温不火，但仍能在产品显出颓势的时候适时推出中期改款车型，值得称赞。但奥德赛若想凭借这次改款实现破局，还任重而道远。