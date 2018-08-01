售价13.98-20.98万元-一汽-大众T-ROC探歌震撼上市

“作为一汽-大众大众品牌SUV战略的开山之作，T-ROC探歌的到来，将全面开启一汽-大众SUV时代，同时它更将以‘重新定义紧凑级SUV’的领先实力，重塑细分市场格局，助力更多年轻人实现自己的梦想。”2018年7月30日，一汽-大众汽车有限公司董事、总经理刘亦功和一汽-大众汽车有限公司第一副总经理赛德利铿锵有力的开场致辞，开启了T-ROC 探歌“敢梦 敢征”的旅程，同时也宣告一汽-大众大众品牌SUV时代的到来。当晚，一汽-大众大众品牌首款SUV——T-ROC探歌在深圳正式上市，新车提供200TSI、230TSI和280TSI三款动力选择，并提供四驱版本，共8款车型，售价区间13.98-20.98万元，其极具竞争力的价格和强大的产品实力必将重塑紧凑级SUV市场格局。

作为一汽-大众为年轻用户量身打造的纯正德系 SUV，T-ROC探歌是一汽-大众持续推进品牌年轻化战略的重要一步，也势必结缘更多的年轻自信一代。

T-ROC探歌拥有多项领先细分市场的越级配置，树立紧凑级SUV 装备新标杆。大尺寸全景天窗、Beats Audio 音响系统、Al-cantara高级材质座椅、10.3英寸Active Info Display全液晶数字仪表、电动尾门等越级配置均有装备，既打破了其细分市场的配置法则，更营造出年轻用户向往的精致用车生活。得益于大众先进、成熟的MQB A1模块化平台的使用，不仅为T-ROC探歌带来了全新的设计，更使其拥有令人惊喜的空间、极致的操控、越级的配置和至高的安全，赋予了T-ROC探歌重新定义紧凑级SUV市场的实力。

在操控层面，得益于MQB卓越的底盘平台和动力总成平台，T-ROC探歌首次在280TSI车型上引入了4MOTION智能四驱系统，拥有更强的抓地力和脱困能力，T-ROC探歌不仅拥有超越同级的操控性能，同时更拥有越野车的爆发力，堪称是一款“可以跑拉力赛的SUV”。

（焦坚英）