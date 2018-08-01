雪佛兰迈锐宝XL 光影剧院登陆魔都

近日，位于上海长宁来福士广场的大型户外草坪中央矗立起一座单体建筑，显得格外引人注目。这是由上汽通用汽车雪佛兰品牌携手国内知名独立艺术家麻进联合打造的迈锐宝XL光影剧院，通过艺术装置的光影效果演绎迈锐宝XL传承经典、创新突破的品牌故事。

进入迈锐宝XL光影剧院内，你会发现场内展示的4件装置艺术品均由迈锐宝XL车身部件打造而成。平日里司空见惯的反光镜、车灯、发动机、方向盘、中控大屏等部件经过艺术家巧妙地改造和组合，变身为讲述迈锐宝XL品牌故事的艺术作品。

作为迈锐宝XL光影剧院的总导演，80后独立艺术家麻进试图将迈锐宝XL的灵魂注入4件装置作品中，经由特定角度的光线投射，呈现迈锐宝XL“传承”、“创新”、“科技”、“突破”的品牌内涵。由于创作素材全部取自于迈锐宝XL车身部件，且要令每一个装置同时达成影像和文字的二次成像，这给创作者带来了不小的挑战，这样的艺术形式在业内也属首次。

雪佛兰迈锐宝 XL 光影剧院首展上海后，还将陆续在全国其他城市展开巡展，用光影演绎迈锐宝诞生半个多世纪来坚持不变的创新精神。

（高弗）