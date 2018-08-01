和最佳“拍档”缤智-打卡今夏最火“潮拍圣地”

这个夏天，广汽本田缤智（VEZEL）延续级别独有的艺术营销，携国际潮流艺术家打造潮拍艺术项目，为先锋潮人提供潮拍新舞台。7月中旬，潮拍限定艺术装置创动降临北京、上海、广州人气商圈；7月下旬，缤智（VEZEL）潮拍艺术站于上海集结；8月，缤智（VEZEL）潮拍艺术分站将于沈阳、成都、武汉继续火热蔓延。

本次缤智（VEZEL）潮拍艺术项目邀请到的三位潮流艺术家分别是柏林Yumachi画廊签约插画人勺子、韩国潮流指标品牌Amoeba Culture/Coolrain Studio的艺术总监Grafflex，以及台湾时尚喷画艺术家ANO，他们的创作灵感取自缤智（VEZEL）的产品亮点：钻石般多变外观、驾享立体视野的全景电动天窗和宽敞舒适的座舱空间。

7月26日-28日，为期3天的“缤智（VEZEL）潮拍艺术站”将展出由三位潮流艺术家为缤智（VEZEL）量身定制的作品——心有所指（勺子）、潮拍像素（Graf-flex）、炫彩霓虹（ANO），在这三大艺术装置的装点下，活动现场已然成为潮人聚集的“潮拍打卡圣地”。

除了随手出大片的艺术装置，“缤智（VEZEL）潮拍艺术站”还设置了定制T恤、私人定制明信片邮递、个性艺术纹身喷绘以及潮拍互娱有奖环节，潮人们可以通过参与巨型真人娃娃机游戏，赢取精美车模和礼品。现场更有顶尖DJ驻场，营造出让人High翻天的Party 氛围，让人卸下一天的疲惫，尽情投入到“缤智（VEZEL）潮拍艺术站”的时尚魅力中来。

今年5月25日，随着一辆2018款缤智（VEZEL）科技精英版 缓 缓 驶 出 特 约 店，缤 智（VEZEL）在中国市场正式达成累计50万辆销量里程碑。为了进一步满足年轻消费者的潮流需求，缤智（VEZEL）1.5L派生将带来新增车色“鲜韵绿”，将吸引更多艺术派年轻潮酷人群，助力销量增长。

（焦坚英）