为你挡风遮雨，陪你穿越火线，一路潮前-君威GS联名限量版火爆上市

近日，在上海东方体育中心举办的《穿越火线》（Cross Fire）十周年庆典暨CF GI 2018总决赛现场，在全场CFer的期待下，游戏中的热门载具君威GS实现“火线”穿越，来到现实世界，顿时燃爆现场激情。上汽通用汽车别克品牌宣布，正式推出别克君威GS穿越火线联名限量版车型，售价22.98万元，即日起接受预定。这款从“火线”穿越而来的座驾，以别克运动基因高度还原游戏中酣畅突击的热血快感，将为用户带来真实世界的速度与激情。

在《穿越火线：枪战王者》荒岛特训模式中，别克君威GS凭借风格十足的造型、迅猛的行进速度、强悍的防御力以及全地形的通过性被玩家青睐，成为CFer争夺第一名的必备“神器”。本次发布的别克君威GS穿越火线联名限量版继承了游戏中的车型外观，提供墨玉黑和象牙白两款车身色，装备“锋芒暗藏”专属护甲；“胜利之盾”碳纤维车顶贴膜、“能量之轮”红色轮毂盖圈、“超能锋芒”发光轮毂盖等，也与游戏中的车辆模型一一对应，让玩家倍感亲切。

君威GS穿越火线联名限量版汇聚CF经典元素，为游戏爱好者打造全套游戏体验。排挡头处配备“无影换挡”配件，《穿越火线》LOGO以炫目红色出现在黑色排挡头上；特别定制的“王者之耀”投影灯，将游戏LOGO以投影的方式表现在车门下方；踏板与脚垫也将游戏主题标识以发光材质出现在正中显眼位置，仿佛一脚就能踏入游戏世界。

君威GS穿越火线联名限量版基于极具动感潮范儿的君威GS 实车打造，同样拥有192kW及350Nm的澎湃动力、全新9AT变速箱的顺畅体验，同步搭载GS专属空气动力学包围、带换挡拨片的全功能方向盘以及新一代eCon-nect互联技术，在满足玩家驾驶游戏同款车辆的兴奋之余，带来极富运动感的真实驾驶感受，完成从虚拟到现实的精彩穿越。

（黄静洁）