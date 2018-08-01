“寻找15年前爱我的你”-东风日产第一代天籁车主征集令（一）

今年是东风日产天籁上市15周年。在2004年第一代天籁正式上市的时候，大气的外表，豪华感十足的内饰，V6的发动机，合理的定价吸引了不少消费者。为了纪念这可圈可点的15年天籁发展史，晨报汽车周刊车尚和东风日产共同发起了“寻找天籁车主，15年前爱我的你”活动，找来了第一批最早的天籁车主，我们将分四期介绍这些车主，让他们讲述一下和天籁车的缘分，以及这么多年来的用车心得。

李国富 男63岁 天籁车主

购车时间：2009年8月

购车地点：东风日产上海冠松店

“9年了一样东西都没坏过”

我这辆天籁公爵是在2009年上海的一次车展上买的，当时看到它的发动机很高级，这个发动机是六缸的，而且是日本全进口的，当时感觉到这款车质量应该是很不错的，而且适合我。这个车九年开下来了，没有发生一次机械故障，只有一次是在高架上面跟路边墙撞了一下，思想开小差了，撞到高架桥的边上去了，做了一次比较大的维修，其它什么都没动过，灯泡都没动过。

沈金荣 男59岁 天籁车主

购车时间：2005年5月

购车地点：东风日产上海锦江店

“日产天籁——移动的大沙发”

当时由于生意上需要，想买一辆大气又商务的轿车，与其他品牌对比下来，天籁的内饰精细，座椅舒适，而且天籁的发动机还是世界上得奖的发动机。对比了几家店后选择了在锦江日产购买，我知道他们店以前是修进口nissan的，所以买好以后的售后就更不用担心了。用车体会嘛就像广告中说的，日产天籁——移动的大沙发。家人朋友坐后排都说非常舒适，而且平时除了正常保养几乎没什么毛病。出于对日产品牌的信任，我于2015年又置换了一辆楼兰。

吴勇 男42岁 天籁车主

购车时间：2011年7月

购车地点：东风日产松江店

“日产天籁的舒适性是同级别里最好的”

我当时买车是因为平时开车比较多，所以就想买一款舒适的车，听朋友说日产天籁舒适性是这个级别里特别好的了，到店试驾后毫不犹豫就买下了。关于用车体会，这么多年下来最大的感受是买的超值，非常适合家庭使用每次带家人出去玩，真皮沙发般的桌椅和整车的静音性非常适合睡觉。

这三位车主都是成功人士，而他们选择天籁这款车有三个理由：第一个，发动机，六缸，全进口的；第二个，就是它的音响效果是特好的；第三个，它的空间大，坐了很舒服。另外，他们对东风日产经销店的服务也非常满意，不论是售前还是售后都表现出了非常高的水准。因此三位车主都不约而同表示，今后买车还是会选择东风日产品牌。

（焦坚英）