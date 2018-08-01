运动不减，型格愈现 新款保时捷 Macan 全球首发

7月25日，新款保时捷Macan 于中国上海迎来全球首发。保时捷Macan作为同级市场独特的跑车型SUV，自2014年上市以来，以纯粹的跑车基因、经典的设计和极致的操控，打破以功能型为主的传统SUV市场格局，开辟了兼具时尚与运动的SUV市场。Macan为消费者带来前所未有的生活方式体验，瞬间俘获全球众多消费者。新款保时捷Macan 全面优化升级，以卓越的运动性能与更醒目的时尚设计，在动静之间皆诠释了保时捷的跑车基因。同时，新款Macan首次可实现全面互联，以更实用的配置组合与更优化的选装价格，满足用户对个性化的更多期待。新款保时捷Macan 即日起在中国市场启动预售，制造商建议零售价为558,000元。

负责销售与市场的保时捷全球董事会成员冯佩德（Detlev von Platen）表示：“保时捷Macan自2014年推出以来，受到传统保时捷车迷和更多年轻消费者的欢迎，全球已积累达35万车主。这充分表明了，基于将时尚与跑车性能融入SUV 的理念所打造的保时捷Macan 满足了消费者多样化生活方式的需求。”

保时捷中国总裁及首席执行官严博禹（Jens Puttfarcken）表示：“中国已成为Macan 全球最大单一市场。Macan所传递的时尚、运动和充满激情的生活方式也获得了中国消费者的认同。今天，随着新款Macan在中国上海全球首发，我们希望能够与中国消费者分享更纯粹的保时捷体验。”

（老铁）