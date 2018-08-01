合众新能源量产车 哪吒N01正式下线

7月27日，合众新能源旗下产品品牌哪吒汽车首款量产车在合众新能源的桐乡智能制造基地举行下线仪式。这标志着合众新能源哪吒N01正式进入批量生产阶段。活动当天，合众新能源还组织了试驾体验活动，更有搭载无人驾驶技术的哪吒N01进行了现场演示，充分展现了合众新能源制造交付的靠谱和智能出行领域的技术实力。

哪吒N01是哪吒汽车的首款量产车型，也是合众新能源第一款面向消费者的车型。可以看出，对于哪吒N01，合众新能源在产品定位、产品力以及商业模式上表现出独到、差异化的一面。

结合新能源的现有市场环境和消费环境，务实的合众新能源将哪吒N01定位于“四好”青年纯电动SUV，为消费者带来“好开、好乘、好看、好玩”的用车体验。业内人士表示，众多新造车势力在完成生产资质、工厂等上半场热身后，下半场的量产交付将决定新造车势力能否真正拿到参与汽车变革的入场券。而哪吒N01的下线表明，在这场新能源的实力较量中，合众新能源正稳步向前，不断践行着自己“认真造车”的承诺，并开始释放出强劲的市场竞争力。

（纳格）