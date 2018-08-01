七月基金清盘达61只-长盛、天弘旗下各12只占比近四成

见习记者 王禹心

据东方财富 Choice 数据显示，截至7月30日，7月份共有61只（A、C份额分开计算）基金被清盘。其中长盛、天弘基金旗下各有12只基金清盘，占比39.34%。在清盘的61只基金中，存在时间最短的基金产品不超过半年。

混合基清盘占比过半

记者注意到，在被清盘的61只基金中，混合型基金共有32只，占比52.45%。其中长盛基金是7月份清盘数量最多的基金公司之一，旗下12只被清盘的基金均为混合基，分别是长盛盛泰混合、长盛盛泽混合、长盛盛德混合、长盛盛享灵活配置混合、长盛盛瑞灵活配置混合和长盛盛禧混合。

从长盛盛泰混合基金披露的2018年二季报显示，长盛盛泰混合基金权益类投资占比7.89%。截至二季度末，长盛盛泰混合共持有四只股票，分别是海南海药、恒康医疗、海航控股和华闻传媒，其中三只股票曾因重大事项停牌。

截至二季度末，长盛盛泰混合A 基金份额净值为0.9883元，基金份额净值增长率为-0.65%；长盛盛泰混合 C 基金份额净值为0.9871元，基金份额净值增长率为-0.71%；同期业绩比较基准收益率为-4.07%。有业内人士指出，业绩不佳或许是投资者赎回资金的重要原因，大部分资金赎回导致基金规模缩小被清盘的不在少数。在二季度末，长盛盛泰混合A的份额在5200万左右，接近清盘线，7月24日长盛盛泰混合基金经持有人大会同意，终止了《长盛盛泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。记者注意到，7月24日长盛盛泰混合基金清盘时，长盛盛泰混合A基金份额净值为0.8134元； 长盛盛泰混合C 基金份额净值为0.8116元，较二季度末基金份额净值均有所降低。

规模过小成清盘主因

在被清盘的61只基金中，有33只基金清盘原因为基金资产净值低于合同限制。根据中国基金有关法规，在开放式基金合同生效后的存续期内，若连续60日基金资产净值低于5000万元，或者连续60日基金份额持有人数量达不到200人的，则基金管理人在经中国证监会批准后有权宣布该基金终止，无需召开持有人大会。

而记者也注意到，7月份清盘的基金中，有两只基金产品存在时间不足半年，分别是上投安腾回报A和上投安滕回报C，其成立时间为今年2月27日，基金清盘日期为7月19日。据其2018年二季报显示，截至二季度末，上投安腾回报A的份额为104万，上投安腾回报C的份额为72万，基金份额净值分别为1.0062元和1.0019元。截至上投安腾回报A、上投安腾回报C基金清盘时，其基金份额净值分别为1.0113元和1.0068元，较二季度末均有所增加。

上海某公募基金工作人员向晨报记者表示，基金清盘过程中基金净值会随市场的变化而进行波动。例如以2018年二季度末的基金净值为参考，基金清盘时会出现最终净值低于二季度末基金净值的情况，也会出现高于二季度末基金净值的情况。但基金清盘是否会导致投资者利益受损，还要看最终的基金净值与其认购时的净值进行比较。该工作人员也表示，基金清盘从长远的角度来看，是为了维护投资者的利益。