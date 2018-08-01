经济学家沈建光加盟京东金融 任首席经济学家

文达

对于高端人才的招揽，京东金融一直是不遗余力。

近日，瑞穗证券亚洲公司原董事总经理、首席经济学家沈建光正式加盟京东金融，出任京东金融副总裁、首席经济学家，成为近一年以来京东金融引入的又一位重量级大咖。

加入京东金融后，沈建光仍将专注于全球与中国经济研究，同时为京东金融的战略布局提供具有前瞻性和洞察力的分析与决策参考。

沈建光博士拥有丰富的国际金融机构、国际金融组织与货币政策部门的任职经历，同时具备在宏观经济和金融研究领域的杰出的研究能力。行业分析人士认为，沈建光的加入，无论对京东金融的海外战略布局，还是B2B2C的商业模式的推进都将大有裨益。

从服务金融机构的数字科技公司的定位出发，京东金融近年在人才与科技方面持续投入，引入了在不同领域颇有建树的多位大咖。

在前沿科技领域，先后有亚马逊原首席科学家薄列峰、美国伊利诺伊大学香槟分校（UIUC) 计算机科学学院彭健博士、微软亚洲研究院原城市计算负责人郑宇加盟；在金融专业领域，有中国建设银行河南省分行原行长李尚荣、招商银行信用卡中心原总助王钰等资深高管入职；在全球化业务和前瞻性研究方面，也有益博睿大中华区原CEO姚诚彰和沈建光博士等知名大咖助力。

对于人才和技术的重视，推动京东金融金融科技、企业服务、城市计算等战略性业务的加快落地。未来，京东金融将继续坚持数字科技战略，除了在数据和技术上加大投入，还将继续在全球范围内吸引领军型科技人才，推进数字化企业服务的战略落地。

“加入京东金融对于我来说是难得的机会。”沈建光称，“京东金融在全球范围内招贤纳士，汇集了一批一流人才，更让我感受到企业对于人才的重视以及快速发展的潜力。”他表示，“纵观全球，中国在金融科技领域弯道超车，世界领先，也对传统金融行业产生深刻影响。我非常期待可以把大数据和人工智能运用到经济研究和预测方法上，做出更有前瞻性的预判，为京东金融的科技创新和普惠金融做出贡献”。