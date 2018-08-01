乌镇戏剧节-“容”之下，承载万物生长-2018年全剧目公布，8月16日开启抢票通道

晨报记者 邱俪华

2018年（第六届）乌镇戏剧节将于10月18日至28日在乌镇开幕。日前，陈向宏、黄磊、赖声川、孟京辉四位乌镇戏剧节发起人公布了今年的全部特邀剧目。本届戏剧节以“容”为主题：容者，盛也，犹如大地，承载万物生长。因此，特邀剧目也包罗万象，地域涵盖广，来自亚洲、非洲、欧洲、美洲、大洋洲等的名团名作，将让戏剧迷们过足瘾。记者了解到，8月16日，戏剧节抢票通道将开启，观众不妨先拟一张“心愿清单”。

网罗名团

四大殿堂级剧团齐齐亮相

今年，戏剧节特邀四大历史悠久、极具美学表现力的顶级名团，包括俄罗斯莫斯科艺术剧院、德国塔利亚剧院、日本SCOT剧团、波兰华沙新剧院。

莫斯科艺术剧院由世界第一大戏剧体系奠基人、戏剧巨匠——斯坦尼斯拉夫斯基创立于1898年，契诃夫、高尔基、布尔加科夫等最著名的剧作家均诞生于莫斯科艺术剧院，并在这里成为奇迹。同时，这里也是斯坦尼斯拉夫斯基表演体系的摇篮。这次，两次获得塔巴科夫奖的俄罗斯著名导演亚历山大·莫洛奇尼科夫携其反战巨制《19.14》来到乌镇戏剧节，讲述几位一战时期法国和德国士兵的悲剧故事，用古老的卡巴莱歌舞表演和主持的形式呈现。

欧洲传奇剧院德国汉堡塔利亚剧院是德国最著名的剧院之一，剧院受邀参加柏林戏剧节并获得“年度剧院”的称号，并创立了世界著名的跨文化艺术节“莱辛戏剧节”。此次，塔利亚剧院80后导演巴斯蒂安·克拉夫特将携《黑暗中的舞者》到来，令人震撼的是，演员们将完全在黑暗中表演，观众会沉浸在失明般的身体体验中。

日本SCOT剧团由“日本国宝级戏剧大师”铃木忠志创立和带领，剧团由东京市中心迁移至利贺山区，利贺俨然成了国际研究活动和培训表演艺术实践者的中心，同时也成为表演艺术的档案库。铃木忠志是近年来极受国际剧坛推崇的现象级戏剧导演，这次他为乌镇戏剧节带来了新作《北国之春》，在这部戏里，观众能看到铃木忠志有关身体的理论。

华沙新剧院由克日什托夫·瓦林科夫斯基创立，是国际舞台上代表波兰文化最活跃的机构之一，是欧洲新艺术环境的空间拓展，同时，还是一个极具美学冲击力的戏剧团体。沃伊特克·齐梅尔斯基是当今欧洲剧坛最著名的导演之一，他因《说话的手》获得德累斯顿“快进-欧洲青年导演戏剧节”大奖、萨拉热窝MESS艺术节特别奖和第38届瑞士苏黎世国际戏剧节大奖。这次到访乌镇戏剧节的正是《说话的手》，该剧用波兰语和手语演出，独白与迷人的舞台构思，创造出沟通与叙事的美学新意义。

经典再造

孟京辉版《茶馆》世界首演

对经典的致敬和再创作，是当下戏剧文化发展国际化状态下的重要趋势，也是乌镇戏剧节重要的关注。本届乌镇戏剧节的一大艺术命题，便是对优秀文化遗产的致敬和解读，老舍的《茶馆》、贝克特的《等待戈多》、德国表现主义电影杰作《卡里加里博士的小屋》、莎士比亚的《皆大欢喜》、法国当代文学名著《小王子》等，都将以个性化的版本与观众见面。

由孟京辉执导，文章领衔主演的中德合作剧《茶馆》，是孟京辉2018年全新舞台巨制，将于乌镇戏剧节开启世界首演，同时作为乌镇戏剧节的开幕大戏上演，该剧由文章、陈明昊、刘畅、丁一滕等多位中国剧坛极具个人风格的青年演员主演。《茶馆》还邀请到德国知名戏剧构作——塞巴斯蒂安·凯撒，担任本剧的戏剧构作，数十年来，塞巴斯蒂安·凯撒凭借扎实厚重的戏剧文学功力和旺盛锐意的美学生命力，成为欧洲剧坛首屈一指的前沿艺术家，创作出《浮士德》《赌徒》《白痴》 等30多部旷世经典。

此外，来自罗马尼亚锡比乌国家剧院的国宝级导演——希尔维乌·普卡雷特，带来了贝克特经典作品《等待戈多》，由康斯坦丁·基里亚克和玛丽安·拉莱亚两位罗马尼亚最受尊敬的演员主演，在普卡雷特的解读里，贝克特的戏被赋予了电影质感。印度导演迪潘·斯瓦尔曼的《卡里加里博士的小屋》 改编自1920年德国表现主义的同名电影，不仅是对希区柯克的致敬，更是一部层次丰富、引人入胜的心理惊悚剧； 中国青年导演孙晓星将携天津人民艺术剧院的年轻演员演绎契诃夫经典著作《樱桃园》；《小王子之风沙星辰》是对法国著名作家圣·埃克苏佩里最成功的两部作品《风沙星辰》和《小王子》的重新解读与建构，由中国青年导演柯鲁编剧兼导演。

先锋探索

“实验戏剧活化石”加盟

1950年代，一场实验剧场风潮在全世界范围内掀起。这是戏剧发展史上转折性的一幕，实验戏剧的探索精神、反叛气质和创新主张，为戏剧打破守旧壁垒，本届乌镇戏剧节邀请到多位世界活化石级的实验剧场启蒙者、传承者加入演出。同时，乌镇戏剧节“小镇对话”板块还将邀约李·布鲁尔、铃木忠志、孟京辉、赖声川、金士杰等20世纪实验剧场先驱，回顾跨世纪的实验戏剧奇观。

值得一提的是，每年都极具人气的乌镇戏剧节青年竞演单元，将继续火爆开启，今年最大的惊喜是6年来的“青戏剧目”将联合进行回顾演出。此外，还有海量全球顶尖戏剧的“变形”版本，以歌舞影像、前卫音乐打造的另类魔幻奇观，将与观众不见不散。