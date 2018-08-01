韩松落

易烊千玺新片《少年的你》自从开拍以来，就不断爆出现场照片，最新的是易烊千玺和周冬雨的吻戏。

易烊千玺于是在7月28日发了微博：“别跟现场，别偷拍。麻烦。”网友表示：“真的希望有些人不要打着喜欢的名义去干一些让他不开心和为难的事情。”

从工作角度来说，易烊千玺所说的“麻烦”是有原因的。很多电影，从故事梗概阶段就严防死守，到了拍摄阶段，更是戒备森严，为的就是不泄露作品信息，即便泄露，也是片方有计划有步骤地去做，这样可以故布疑阵指东打西。比如，一部悬疑片，故意泄露和爱情有关的部分，一部古装武侠片，故意放出来演员穿着现代装练武的场面。这样，影片上映之后，才不会让观众失去新鲜感，有观看的欲望。

而 《少年的你》 开拍以来的现场照片，都是和影片核心信息有关的，尤其这是一部以青春和爱情为主要元素的电影，看到吻戏，大概能猜出来剧情的进展。当然，也不排除，吻戏照片是片方放出来的，为的是前期宣传，但看易烊千玺的反应，又明显不是，而且他已经比较确定地认为，这就是偷拍了，说明这并不是片方的行为。

粉丝跑去偷拍，并且放出照片，对演员尤其不好。如果把演艺圈当做职场来看，这就是泄露职场信息，给当事人制造麻烦。易烊千玺虽然是流量明星，但在电影圈还是新人，观众缘有多少，电影市场接受度，还是未知数，这在之前的很多流量明星身上已经得到过证明了。在这种时候去偷拍，并且不断打着他粉丝的名义泄露出来，其实是在给他本人制造麻烦。他说“麻烦”，大概就是这个意思了。

而且，偷拍持续了这么久，每次都踏在点上，已经接近私生饭的行为了。所谓“私生饭”，就是那种试图近距离接触偶像，掌握偶像一举一动的粉丝，心理学家史宇认为，“私生饭”主要是为了借明星让别的粉丝来关注他自己，成为一个新闻发布者，控制发布的时间和导向，并因此获得安全感。这种行动，的确让人有深深的不安全感。

前两年，何炅在演出话剧时，有一个女人冲上台去，对何炅进行殴打，随后被保安带走，十分钟后，何炅正常演出，演出结束后，他发微博报平安。但许多在现场的人，率先传出照片，发朋友圈，配上欲言又止的文字，似乎这里面大有文章。很快，就有人证实，这位上台打人的女观众，是一个“私生饭”，她买了靠近舞台通道的票，戴口罩进场，早有准备，就是为了制造关注度。

说穿了……这是一种心理疾病。他们并不是因为喜欢明星才变成这样的，而是因为他们有病，喜欢窥探、控制别人，才以这种方式去“喜欢”明星的，明星只不过是一个出口。

所以，不管从什么角度来看，现场偷拍并且发布出来，都是很不妥当的行为，不管是出于爱，出于控制，出于吸引关注度。

但这又是每个明星的必经之路，尤其是对易烊千玺这样的年轻明星来说。希望他能了解其中的曲折回环、前因后果，不受侵扰，不管是在工作中、现实里，还是在心理上。