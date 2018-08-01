《天天向上》迎来十周年-汪涵：不慌不忙，来日方长

晨报记者 曾索狄

“您现在收看的是湖南卫视为您全新打造的礼仪公德脱口秀节目《天天向上》，奥运会马上就要来了……”2008年8月，《天天向上》首次亮相荧屏，并在此后的十年里，成为国内最受欢迎的脱口秀节目之一。在《天天向上》即将迎来播出十周年纪念之时，记者前往长沙探班十周年盛典的录制。现场，汪涵领衔的主创团队以及新老嘉宾分享了与节目结缘的故事。用汪涵的话说，这十年有筚路蓝缕山一程，也有逆水行舟水一程，但接下来的路，依然“不慌不忙，来日方长”。

重聚

汪涵自认十年曲折多

“我们天天向上散发着光，天天向上乘风破浪，不慌不忙，来日方长……”在《天天向上》十周年盛典的舞台上，“天天兄弟”汪涵、大张伟、钱枫、王一博发布了《天天向上》 十周年的主题曲《来日方长》。汪涵说，这首由自己作词、大张伟作曲的歌，写出了这些年心里的“大白话”，“观众就是我们的灯，让我们不慌不忙，来日方长。”

谈及十年来的感触，汪涵直言，最初接下《天天向上》，是想以《快乐大本营》为目标，十年、二十年地把节目做下去，“但中间也有很多曲折，也想过放弃。坚持是特别不容易的，有时候朋友也会和我说，《天天向上》是不是要放弃了，情绪上也有波动。但从三十岁出头做到四十好几，我们还是一直这么努力下来了。”

的确，过去十年间，光是“天天兄弟”的阵容就换了好几波。探班当天，俞灏明、矢野浩二等“天天老兄弟”也惊喜亮相。俞灏明感慨地说，“虽然不在舞台上了，但节目陪我们走过了最青春的年华。”而汪涵对此次重逢感触更深：“‘天天兄弟’一起经历的事可以写成一部电影，一些人因为种种原因离开，一些人因为种种原因加入，彼此的惦念和温暖，不是一个拥抱能概括的。”

回首

行业人才在这里“被发现”

配音演员、搜救飞行员、女排运动员、珠宝设计师……在过去的十年里，《天天向上》以专题的形式介绍了中国的绿水青山、民俗风情，并邀请了各行各业的人才亮相，见证了他们的成长。

2011年亮相《天天向上》的飞行员宋寅告诉记者，当年她只是一名副驾驶，如今已有了约700小时的搜救经验，是《天天向上》让更多年轻人了解了飞行救助这个行业，“甚至有人真正踏足这个行业，这是节目给我和同事们带来的最大改变。”而去年登上荧屏的铁路学警周晨宇，如今即将正式开启职业生涯，“能把警察的形象带上荧屏，是《天天向上》给我的最大收获。”

而如果要找出在《天天向上》中最闪光的行业群体，如今逐渐从录音棚走到台前的配音演员当仁不让。在过去的十年间，节目组推出了以“华语顶级声优”为主题的多期节目，让观众认识了“一休哥”李韫慧、“蜡笔小新”蒋笃慧、“小猪佩奇”陈奕雯、“梁朝伟”御用配音叶清、“刘德华”御用配音张艺，以及如今活跃在影视剧配音一线的边江、张杰、沈磊、乔诗语、季冠霖等著名配音演员。“过去我们的工作都在幕后，很神秘。对于配音演员走到台前，《天天向上》做了很重要的工作。”谈及几次亮相节目的感受，沈磊如此感慨道。

未来

形式创新的可能还很多

在新老朋友回归的同时，走过十年的《天天向上》也不可避免要面对当下电视观众流失带来的新挑战。制片人沈欣坦言，尽管电视市场不断变化，但节目作为“荧屏课堂”的定位绝不会变，“节目从一开始就立足传播优秀文化，我们的取材方向和立意始终坚定。”

在他看来，《天天向上》始终保持吸引人的要素在于“敏锐度”和“责任感”，“我们始终想做出区别于市场上其他节目的选题和角度，这需要导演组有更高的敏锐度和思考能力。同时我们每次开会都会说到‘责任感’，永远要做一些有意义的事情，把传播一些正能量、帮助一些人、实际解决一些问题，作为节目的初心。”

话虽如此，今年调整到周日档的《天天向上》还是迎来了收视上的压力。好在进入7月，《天天向上》节目组陆续推出“天天兄弟心愿周”等策划，开始尝试更多外景拍摄，并顺利连续四周拿下全国网收视冠军。“像加入大量类似真人秀或者情景外派的内容，是我们目前尝试的一个方向。当然，常规节目有很强的灵活性，今天我们尝试外景，明天可能会加重论坛讨论，我们没有规定好一定要做什么形式，但会根据观众反馈不断调整、改进。”沈欣透露，在保持“天天兄弟”的品牌的同时，接下来节目还希望发展一些主持人中的“潜力股”，未来节目也可能在外景环节加入一些女主持人，带来一些新意。