“中国故事　国际表达”-赵启正新书首发

晨报记者徐颖报道 《中国故事 国际表达——赵启正新闻传播案例》新书首发式暨研讨会昨天在上海图书馆举行。该书从赵启正历年发表的演讲、报告、文章、答记者问中，精选60余个案例，分为“响亮地发出中国的声音”“对外宣传新思路”“传播艺术创新”“新闻发布攻略”等8个专题，集中反映了我国改革开放以来在对外宣传领域的理论创新和实践创新。

赵启正同志长期担任中央外宣办、国务院新闻办主任，不但对外宣传实践经验丰富，而且善于从理论上进行提炼和概括，他的许多演讲、报告、文章、答记者问，是新闻传播的生动案例，对外宣传的创新之作。

赵启正提出“向世界说明中国”，“中国故事，国际表达”，用国际通行的语言和思维方式，介绍当代中国的政治、经济、文化、内政、外交、民生，扩大了中国的影响，树立了中国的形象，开辟了外宣工作的新局面，因而被国际新闻界称为“中国第一新闻官”“中国形象大使”和“中国对外宣传的领军人物”。

由上海人民出版社出版的《中国故事 国际表达——赵启正新闻传播案例》 一书，保留了赵启正对外传播案例的原生态特色，由中共上海市委宣传部原副部长、上海市政府新闻办原主任贾树枚从理论高度进行了细致的诠释和解读，体现了理论与实践的结合。20多篇导读、解读文章，是对赵启正新闻传播理论和实践的介绍、说明和阐述。