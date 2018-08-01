“新闻晨报杯”小组赛激战正酣-老牌强队发挥稳定

见习记者 吴文俊 陈庚

2018年“新闻晨报杯”上海中学生暑期篮球赛自7月28日开赛以来，申城篮球少年在这里集结，点燃暑期校园体育的激情。目前，赛事小组赛阶段的比赛已经接近尾声，各组别为小组排名发起最后冲刺。

莘庄中学

强强对话，验收夏训成果

在过去的比赛日中不乏多场精彩的对决，其中当属莘庄中学对阵张堰中学的这场比赛最具看点，两支球队都是“新闻晨报杯”的忠实拥趸，同样两队的实力也都是所有球队中的翘楚。这场高手过招自然惹人关注，最终莘庄中学以43∶41险胜张堰中学。

莘庄中学作为“新闻晨报杯”的老牌劲旅，今年他们作为种子球队领衔男子高中学校组B组，而为了保证球队的状态，莘庄中学篮球队在这个暑假没有放松。不仅参加“莘中杯”的区内篮球赛，还特地请来了原上海女篮主帅、上海篮球督训组专家杨教练给小伙子们特训。艰苦训练的效果也很明显，小组赛两战皆胜，莘庄中学以小组第一的成绩早早出线。

插秧大队

卫冕冠军遭遇顽强阻击

高中公开组同样也有不少老牌队伍参加，插秧大队作为卫冕冠军坐镇公开组A组，球队依然保持了很强的实力，不仅在身高臂展上颇具优势，在战术执行能力上也高出对手一筹。在前两场比赛中，分别取得了36分和60分的大胜，展现了强大的实力，同时也早早锁定了小组的出线席位。

不过，在7月30日的比赛中，卫冕冠军遭遇顽强抵抗，险些被闵行篮神爆冷挑落，半场结束时插秧大队仅以10∶9领先，这让球队将士颇显急躁。虽然凭借整体实力上的优势，插秧大队还是笑到了最后，但全场仅得到21分，与前几场轻松拿下50分以上有了不小的落差。相信这场险胜，会为他们的卫冕之路敲响警钟。

基地附中

派出两队征战公开组

初中公开组方面，基地附中篮球队在前半阶段给人留下了深刻的印象，今年他们共派出两支队伍参加“新闻晨报杯”公开组的比赛，这在赛事中属于比较罕见的。基地附中的教练于东德告诉记者：“基地附中的篮球是梯队制，每个年级都有篮球队成员，一共有超过40名校队成员，所以报名两支队伍绰绰有余。去年春田学院和东方启明星两个篮球俱乐部报名的队员都是低年级的小队员，基地附中篮球梯队的6、7年级学生也很多，也希望借助晨报杯给他们一个锻炼、实战的机会。”

于是，8、9年级组成了基地附中一队，6、7年级组成了二队，一队的目标是冠军，二队则是以锻炼为主。目前，基地附中一队已经提前锁定出线名额，二队同样完成出线目标。

除了更多低年级的小选手加入“新闻晨报杯”的行列，今年赛事也吸引了日本籍的选手参与其中，甘泉外国语中学是上海市唯一一所日语学校，队伍中三名日本选手都是从预备年级开始在中国进行学习，在中国都具有正式学籍，符合“新闻晨报杯”的参赛要求。

尽管小组赛阶段取得1胜2负，排名第三无缘出线，但季武卫教练表示，快乐体育最重要，成绩不是我们最看重的。

“新闻晨报杯”小组赛已经进入最后阶段，8月2日赛事各组别将迎来1/4决赛，除此之外，今年首创的高中女子3v3组也将在2日正式打响。