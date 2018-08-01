易主的黄衫，被嘘的冠军，碍事的催泪瓦斯-又一年环法故事特别多

见习记者 陈庚

北京时间7月29日，2018环法自行车赛在巴黎香榭丽舍大街收官。天空车队又夺冠了，这个结果或许不会让人感到意外。但身披黄衫登上最高领奖台的人由弗鲁姆换成了托马斯，就显得有点意思了。从乌耶到巴黎的最后一个赛段，俩人在通往终点的香榭丽舍大街上便开始举起香槟欢庆胜利。

浪漫情怀和人文气息充斥着这个城市，但在环法赛道的最后这段路上，唯有骑手与观众的欢呼声，以及空气中混杂的香槟芬芳存留着。

托马斯完成蜕变

杰兰特·托马斯以83小时17分13秒获得2018年环法大赛总成绩冠军，这是他第一次问鼎三大车赛总成绩冠军。

今年33岁的托马斯，来自威尔士。出身场地自行车手的他实力不凡，曾经在2008年北京奥运会上，帮助英国场地自行车队拿下场地车团体竞速赛的金牌。之后，随着天空车队的成立，作为英国自行车界一颗冉冉升起的希望之星，托马斯进队便备受期望。而他的表现自然也没有让人们失望，在2010年和2011年的环法比赛中一度穿上象征最佳新人的白衫。除此之外，他继续投入到公路车和场地赛的赛场上，并获得了很好的成绩。

既然如此，为何今年托马斯“黄衫加身”的戏码让人感到吃惊？

一个重要的原因就在于，在本届环法比赛之前，托马斯从未在超过两周以上的大环赛中完赛过。甚至当比赛进入到第二周他穿上黄衫时，也被人质疑是否能顺利完赛甚至夺冠。再回首去年，在难度极高的第九赛段中，多个爬坡与下坡给车手带来了极大的挑战。运气不佳的托马斯首当其冲在下坡摔车，锁骨骨折不得不退赛。

然而今年的情况就大不相同了。在赛道移师阿尔卑斯山区后，原本打算辅助弗鲁姆力争追平第五冠纪录的托马斯开始发力。他超越了疲态尽显的弗鲁姆，在第十一赛段过后，更是从比利时车手范阿韦马特手中夺过黄色领旗衫，自此再也没有脱下。

最终，当他高举2018环法总冠军奖杯的时候，他也终于完成了从一位场地自行车世界冠军到公路古典赛名将，再到大环赛总冠军的蜕变。

赛后，托马斯表示自己等这个冠军已经很多年了，“多年来我一直努力工作，等待一些事情发生。所有这些努力现在都得到了回报。”而在获得如此大的成功后，他更表现出难得的冷静,“希望我今晚过得愉快，经历了这么多事情后，我要和队友们一同庆祝胜利。不过从明天起，它会开始沉淀。”

天空车队成众矢之的

历经21个赛段、3351公里，天空车队再度在香榭丽舍大街的颁奖台上站上了最高点。然而，当托马斯登上颁奖台时，车迷漫天的嘘声与夺冠的氛围显得有些不搭。

为何强者没有受到敬佩，相反却成为了众矢之的？

作为唯一的英国车队，招致很多欧洲其他国家的车迷不满或许是原因之一。尤其是法国本土车迷和媒体，在这两年本国车队收获不多的情况下，天空车队称霸环法，多少让他们感觉到有些无奈和怨恨。

除此之外，弗鲁姆之前的兴奋剂疑云也造成了很大影响。这段旧闻来自于去年9月的环西班牙自行车赛，弗鲁姆被查出服用的药物剂量超过了治疗哮喘所规定的一倍，当时他面临禁赛处罚。不过国际自行车联盟在今年环法开始前认定弗鲁姆的检测结果并未违反相关规定，这让他没有错过今年的环法。

这样的结果自然引来了车迷们的不满，当天空车队进行比赛时，许多车迷在赛道旁进行干扰。这样的举动让天空车队负责人布雷斯福德大为不满，忍无可忍的他甚至将车迷们的极端做法提升到法国文化的层面，这样不合时宜的言辞，让天空车队的名声不断跌落，成为最不受欢迎的冠军车队。

今年“怪事”特别多

法国观众的热情已经不是秘密了。每年环法自行车赛都能吸引超过1000万观众现场观赛，但并非每个人都可以遵守观赛礼仪。

今年的总冠军托马斯就遇到了这样的情况，他被车迷抓住手臂险些摔车；与他同队的弗鲁姆境遇则更惨。在第十七赛段结束后，由于天气冷，弗鲁姆在骑行服外添了一件冲锋衣，然而，在返回车队大巴的路上，他被警察误以为是车迷，直接拽倒在地。

当然最让人大跌眼镜的还是第十六赛段的催泪瓦斯事件了。作为赛事移师至比利牛斯山区后的首个赛段，就遭遇了意外事件——随着比赛的进行，一群当地居民却成了“不速之客”。他们来到一片农田，将干草堆捆起来，丢在马路中间企图阻碍选手前行。

这种不良行径自然引来了警察的问询，但当警察与这些抗议者进行沟通时，一名警察似乎和其中的抗议者发生了激烈冲突。随后，警察动用了催泪瓦斯来驱散这些抗议者。然而，由于剂量不小，这些对眼睛有刺激作用的喷雾顺着风飘进了主车群，进而导致许多车手出现了不适。裁判不得不中断比赛，让选手们滴眼药水或用清水冲洗。大概过了15分钟后，车手们才重新上路。

无冕英雄魅力依旧

第十二赛段的终点是阿尔普迪埃山的滑雪度假中心，当最后仅剩3.8公里时，尼巴利正跟随着弗鲁姆加速。但这时，路边拥挤的车迷在赛道上放置了烟雾弹影响了视线，赛事摩托车因此突然减速，而就是这突如其来的降速让尼巴利失控摔向了地面。

不过，恢复能力惊人的尼巴利，马上重新上车一路狂追。最终仅落后赛段冠军托马斯13秒，完成了比赛。可惜的是，赛后尼巴利第一时间就被送往医院，确诊为脊椎骨折，提前告别了今年的环法。在身体如此透支的情况下，依旧坚持完成比赛，实在让人为之动容。

快步车队的吉尔伯特在十六赛段的一次摔车也让所有车迷都捏了一把汗。在一个难度很大的下坡中，吉尔伯特由于自己的速度非常快，在急弯中跟随摄像摩托车的走线出现了问题。尽管他反应很快立刻进行了脱锁，用一条腿撑地尽力维持身体平衡，尽力调整着骑行姿势，但是由于调整距离实在太短，他还是飞出了赛道，摔到了坡下面。意外发生后，赛事的工作人员马上停下了摩托车，下坡扶起了吉尔伯特，经过车队医疗人员进行的简单处理后，吉尔伯特骑上车坚持完成了最后六十公里左右的路程。

赛后经过队医检查，吉尔伯特由于髌骨骨折无法继续参赛。作为一名36岁的老将，拖着负伤的腿坚持完成将近六十公里的骑行，如此顽强的毅力，也证明了他是一名真正的英雄。

正如著名自行车解说肖深对今年环法的总结所言——“英雄、争议、摔车、爆冷，2018成为环法近几年来竞争最激烈、故事最多的一届。一切似乎都在情理之中，一切也似乎都在意料之外。环法就是环法，它会被车迷一直吐槽，更会被车迷永远关注，因为它在自行车世界的地位不可取代。托马斯十年磨一剑终于实现人生梦想，我们也该拿这种精神推动这项运动乃至体育在中国的进步。”