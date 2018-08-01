四区签旧改合作协议-聚焦成片风貌保护的区单独土地储备旧改项目　中心城区今年将完成旧改40万平方米

记者 胡迎

晨报讯 昨日，市政府举行“黄浦区、静安区、虹口区、杨浦区与地产集团旧区改造签约仪式”。地产集团与黄浦、静安、虹口、杨浦区政府签订了旧区改造合作协议。

旧区改造涉及民生改善，关系社会经济发展和城市安全，历来是上海市委、市政府高度重视的重点工作。长期以来，上海全力以赴推进旧区改造，对于惠民生、调结构、促发展起到了重要作用。

此次旧区改造合作协议的签订，是落实市委、市政府关于加快推进旧区改造、进一步改善市民群众基本居住条件等工作要求的重大举措，也是强化地产集团组建时的城市更新功能定位、充分发挥国有企业作用的内在要求。下一步，地产集团将与黄浦、静安、虹口、杨浦区政府进行旧区改造合作，重点聚焦成片风貌保护的区单独土地储备旧改项目，以及为统筹平衡而合作改造的其他旧改项目，通过市区联手，发挥各自优势，创新思路、办法和机制，开展合作，加大旧区改造力度，不断增强市民群众获得感、幸福感、安全感。

为适应全球卓越城市建设需要、深化城市有机更新、促进历史风貌保护、多渠道改善市民群众居住条件，2017年11月，市政府印发了《关于坚持留改拆并举、深化城市有机更新、进一步改善市民群众居住条件的若干意见》，进一步明确了“留改拆”工作的指导思想、工作目标、重点任务和保障措施等。

今年以来，市委、市政府领导多次实地调研“留改拆”工作推进情况，先后召开一系列会议，进行专题研究，提出要明确目标任务，细化政策举措，加大力度、加快推进旧区改造，切实解决居民实际居住困难；要创新方式方法，整合政策资源，结合旧区改造实际，大力创新工作思路、办法和机制；要市区联动、分工协作、形成合力，统筹谋划、系统推进。

据上海市房管局透露，“十三五”期间，本市旧区改造的目标要完成中心城区二级旧里以下房屋改造240万平方米，从2016年至今年6月份，中心城区已改造二级旧里以下房屋126万平方米，占“十三五”规划的52.5%。2018本市年旧区改造任务目标为完成中心城区二级旧里以下房屋改造40万平方米，年初以来，根据“留改拆”并举、以保留保护为主、“保基本、讲公平、可持续”的总体要求，市区有关部门积极推进旧区改造各项工作，早谋划、早启动、早实施，按照既定目标有序推进。