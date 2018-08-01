进博会要逛好还要吃好-市食药监局昨启动专项执法，会场餐厅现场“找毛病”

记者 徐妍斐 实习生 李文雅

晨报讯 中国国际进口博览会倒计时百日之际，昨天，上海市食品药品监管局举行专项执法行动启动仪式，这也是食品安全宣传周市食药监局主题日活动。为了保障进博会期间的“舌尖”安全，本市监管部门将全力以赴投身专项行动，奋战100天，努力为中国国际进口博览会的成功举办作出贡献。

昨天，简短的授旗宣誓仪式后，市食药监局执法人员急赴中国国际进口博览会场馆开展现场执法检查，聚焦场馆周边旅游景区、商业中心餐饮单位、会场核心区供餐单位等高风险领域，对食药安全隐患进行细致排查。

在国家会展中心上海洲际酒店，执法人员对凉菜间等后厨现场和原材料进货台账等进行了检查，后厨冷库和冷菜间的温度测量均符合要求，对餐具表面清洁度的快速检测也合格。不过，检查中也发现了两个问题：原材料中的豆芽无法溯源到生产企业，同时存在有的肉类缺乏瘦肉精检测报告的情况。随后，执法人员还对国家会展中心内的一处“真功夫”和“星巴克”进行了检查。

“中国国际进口博览会的食品安全保障主要分为两大部分，分别是会场内70余家餐厅和集体送餐的盒饭。”执法人员介绍，会场内的70余家餐厅将以“放心餐厅”的标准严格要求，全部达到A等级，实现明厨亮灶；而集体送餐的盒饭正由商务委形成方案，届时市食药监局将对盒饭进行全程监督，从加工点生产到一路运输至会场等都将由专人把控。根据相关标准，必须确保从盒饭加工完成至食用的时间间隔不超过3小时，目前盒饭的供应商正在遴选中。

据介绍，在迎接中国国际进口博览会100天的最后决胜阶段，食品药品监管人员将围绕5个系列16个专项检查任务，重点对涉博接待酒店、酒会、宴会等场所及周边、展馆内食品经营单位、周边无证无照食品经营等重点区域开展专项检查，严防食品安全风险；重点对生产销售假劣药品、零售药店非法渠道采购药品、化妆品制假售假、违法添加、网络非法销售药械产品等重点领域和环节开展专项检查，持续加大食品药品违法案件查处力度，坚决惩治食品药品领域违法犯罪行为，牢牢守住食药安全底线。