网上搜索正规物流却跳出“李鬼”坑人　业内：假冒物流公司频现，平台难推责-消费者拒寄件遭假“德邦”快递员恐吓

晨报记者 张立 实习生 饶舒玮

通过网站搜索“德邦物流”，根据“官网”的语音提示一步步下单，直到穿着工作服的物流人员上门取货才发现对方的要价昂贵，经过一番查询后才发现是遇上了一家山寨物流公司。“同样一件货物，买回来的时候运费400多元，这次寄出去竟然收了我1600元。”回忆起6月份一次寄件过程，市民杨先生还有些恼火。

无独有偶，今年7月份，市民董小姐想要通过德邦物流寄送一件婚纱，但是因为觉得寄件费用较高而选择不寄后，竟遭遇快递人员的当面恐吓，事后通过官网查询才得知，原来是自己遇上了“李鬼”公司。

记者了解到，在今年4月份，就有不少市民反映，在搜索引擎中查找“德邦物流”，却频频遭遇山寨物流公司上当受骗。对此，百度曾表示，对于非德邦物流却使用“德邦物流”为关键词进行推广的商户全部下线。但通过网上搜索却遭遇“假德邦”的情况却在近期再次出现。

假“德邦”寄件费贵了4倍

6月14日下午3点，杨先生打开“58同城”，输入“德邦物流”，想要从上海寄送一件大约400公斤重的货物到温州。由于是第一次使用德邦，为了确保可信度，杨先生点击进入页面推广置顶的“德邦物流”官网，再根据该“官网”的语音提示一步步完成了下单步骤。晚上8点，一名身穿德邦工作服的物流人员敲开了杨先生的家门。据杨先生回忆，收货工作人员在看到货物后表示，这个快件运送费要1600元左右，“但实际上，我买回来的时候，这个快件的运送费用只有400多元。”杨先生说，但因为是替自己的公司寄件，考虑到客户的急用，杨先生也没有多想便同意了1600元的运送费。

令杨先生没有想到的是，在寄件之前原本答应给出的发票，足足一周都没有消息。无奈，杨先生找到那名收货人员，询问发票事宜，“结果那个人告诉我，不会有发票，我就觉得很奇怪，怎么会没有发票？”于是，杨先生便用物流单号前往德邦物流的官网上查询。奇怪的是，杨先生竟然发现，同样的单号，物流显示正在发送北方，“我当时就慌了，最后干脆直接打了德邦的投诉电话。”

投诉被受理后，经过德邦客服人员的信息查询，杨先生才发现，自己真正的物流信息在德邦官网中并不存在。也就是说，给杨先生发货的物流公司并非德邦，而那份发往北方的快件，也并非是杨先生的物品。“我后来才知道，自己是遇到了一家山寨物流公司，还好东西最后送到了。”而杨先生的货物，如果使用真德邦物流进行发货，运送费用也不过四百多元，但是因为使用了山寨物流公司，杨先生支付了足足高于正常运费4倍的价格。

市民董小姐在寄件过程中也遇到了假物流公司。今年7月，刚拍完婚纱照不久的董小姐准备将自己的婚纱照从上海寄往武汉老家。为了寻找到距离自己位置最近的物流站点，董小姐通过高德地图搜索了“德邦物流”，并拨打页面上的联系电话。通话后，前来取货的工作人员既没穿德邦的工作服也未佩戴德邦物流的工牌，疑惑的董小姐问他为什么没有任何的证件，那名工作人员则以当天是周六，再加上出来过于匆忙为理由进行解释，董小姐也没有多想，就默认了。

但是事情在董小姐提出要求给婚纱照打木框子时发生了转变。这名前来取件的工作人员在得知董小姐想要给婚纱照打木框子以免照片损坏后，主动提出木框子不如木箱子结实，建议董小姐将木框子改成木箱子，“之前谈的价格是，打木框子运送的费用不会超过350元，打木箱子的话，价格也就300多元。”细想之下，董小姐便接受了这样的报价，填写完快递单，“可是送货的人最后说，一共是500多元。我觉得要价很贵。”价格商议无法达成一致后，董小姐便直接表示不寄婚纱照了。谁知，听到董小姐拒绝寄件后，这名快递员直接要求董小姐支付自己50元的出勤费。

“凭什么要收50元的出勤费？”面对董小姐的连番拒绝，这名快递人员竟然当着董小姐的面，扬言“见一次打一次”。

一气之下，董小姐直接找到德邦物流进行投诉，在董小姐报出站点位置以及快递员的电话后，客服人员明确表示，德邦不存在“出勤费”一说，确认董小姐遭遇的并非真正的德邦物流公司。

轻信掉入假物流公司陷阱

对于杨先生和董小姐的遭遇，有业内人士表示，类似的情况时有发生，因为大多数消费者都在通过各大搜索网站的平台进行搜索后，更容易相信靠前的信息页面进行操作，从而一步步跌入山寨物流公司的陷阱之中。而假冒的物流公司员工，一般都会身着同正规物流企业相同的工作服，一直到收到快件之后，这些“假物流”工作人员再转手给其他廉价的物流企业，赚取高额差价。

另外，业内人士表示，对于这些山寨公司而言，冒充一家品牌类的公司，比较容易获取消费者信任，这些不法分子就是通过消费者的信任来骗取消费者钱财，假冒一个著名的快递品牌名字，揽收客户货物，收取高额运费，再转手给普通小的物流公司。亦或者假冒的名义销售一些低廉商品。

德邦去年处理投诉2000条

这些假冒的物流公司到底会给消费者挖下哪些深坑呢？对此，快递物流专家徐勇介绍说，除了收取高昂的运送费用之外，这些假冒者还会在收件后，将快件转投收给收费低廉的一些小物流甚至是黑物流，完成“高价进，低价出”的一个流程，从而赚取快件的差价。

另外，如果遇上消费者寄的快件价值较高，还会出现假冒者直接将快件私吞的情况。

记者了解到，早在今年4月，就有不少网友反映，在百度上搜索“德邦物流”会出现不少山寨德邦的网页，这些网页从logo、页面设计到文字颜色都处处模仿“德邦物流股份有限公司”。对此，百度搜索方面也曾回复表示，山寨德邦主要还是因为百度在推广资质和授权关系方面的误判，导致了违规推广行为。同时，百度方面表示，接下来会对非“德邦物流股份有限公司”使用德邦物流关键词推广的商户全部下线；同时，针对此次事件中受损失的百度用户，开设赔偿渠道等。

近日，记者尝试登录百度、360等搜索平台输入“德邦物流”，发现山寨公司的页面已经很难再查找得到。记者还从德邦相关负责人处获悉，仅在2017年，德邦就处理了客户2000多条关于假冒物流的投诉。自从今年4月份之后，虽然关于假“德邦”的相关投诉已经减少不少，但是投诉情况依旧存在。

假物流事件：平台需建立完善诚信机制

针对此次“假物流”事件，快递物流专家徐勇表示，暴露出的最大问题，便是搜索平台缺乏严格的审核机制。对于搜索平台而言，应加强审核机制，尤其是对于关键词的审核，“像‘德邦物流’，除了公司本身以外，其他都不可以发布任何同德邦有关的信息，对平台而言，应该要加强控制和审核。”徐勇说。

值得注意的是，由于互联网平台缺乏监管机制，导致山寨网站占据搜索平台首项的情况不仅仅发生在德邦一家企业身上。早前，记者尝试在百度平台输入“安邦物流”、“邮政物流”等关键词后看到，排在首页位置的均非这些物流企业的官方网站。记者查询资料了解到，此前，不少网友从58同城、百度等平台找人修空调，结果就遇上了不少“山寨版”的特约维修部，此外，在网上搜索“搬场公司”遭遇李鬼搬场公司的情况也不胜枚举。

另外，有业内人士分析表示，平台内部缺乏有力的监管体系，缺失诚信机制，就会导致在服务过程中有太多的不可控性，因此，平台需建立完善相关诚信机制。根据我国《广告法》规定，广告发布者应查验有关证明文件、核实广告内容，对广告真实性负有一定的形式审查义务，因此，对于这些发布虚假广告的平台，消费者可以请求行政主管部门予以惩处。

遏制假物流：加强打击力度，列入黑名单

那么，假物流的情况为何始终无法得到彻底的根治和解决？

业内人士表示，现在市场上有太多的山寨物流公司，而这些山寨物流公司甚至还催生了一条产业链，甚至有专门负责伪造一整套完整的资质证书、授权书，让山寨物流公司符合百度上线推广条件。对此，徐勇分析认为，出现这样的情况，主要原因还是在于，现在选择发大货的大多都是企业，不同于快递市场，更多是以电商发货为主，快递员与寄件人已经形成一种彼此熟悉的合作模式，而大物流的顾客群中以散户为主，因此，更加容易被山寨公司行骗。

另外，徐勇表示，除了大快件容易冒充之外，相关部门更需要形成一种常态化的打击模式，加强打击力度，一旦平台有人举报，不仅仅只是对这些山寨公司作出清理，更应该由相关部门将这些企业列入黑名单。