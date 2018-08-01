上海对口支援24年的这个地区党政团来沪，李强应勇会见，共商精准脱贫攻坚

上海一定坚决按照中央要求和习近平总书记的重要指示精神，以更大力度、更实作风、更有力举措，精准聚焦，扎实做好对口扶贫各项重点工作，进一步开展好“组团式”援藏，全力以赴帮助日喀则打赢打好脱贫攻坚战，同全国人民一道迈入全面小康社会。

上海市委书记李强，市委副书记、市长应勇7月31日分别会见了由西藏自治区政府副主席、日喀则市委书记张延清率领的日喀则市党政代表团一行。

李强代表市委、市政府感谢西藏日喀则长期以来对上海援藏干部的关心爱护。他说，当前，上海正在加快建设“五个中心”，加快建设卓越的全球城市和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市，面向全球、面向未来，提升城市能级和核心竞争力，更好满足市民群众对美好生活的向往，更好服务国家发展大局。上海有今天的发展，正是因为有党中央的坚强领导、全国人民大力支持、全市人民努力奋斗。对口支援日喀则是中央交给上海的光荣任务，也是我们义不容辞的政治责任。上海一定坚决按照中央要求和习近平总书记的重要指示精神，以更大力度、更实作风、更有力举措，精准聚焦，扎实做好对口扶贫各项重点工作，进一步开展好“组团式”援藏，全力以赴帮助日喀则打赢打好脱贫攻坚战，同全国人民一道迈入全面小康社会。

应勇说，对口援助日喀则是中央交给上海的光荣任务，我们将深入贯彻落实习近平总书记聚焦深度贫困地区、提高脱贫质量、全面打好脱贫攻坚战的指示精神，进一步加大对口支援力度，更加聚焦教育医疗等民生领域，聚焦脱贫攻坚，把对口支援工作做得更好。同时，感谢日喀则市委、市政府对上海援藏干部的关心关爱。

张延清感谢上海多年来对日喀则的关心、支持和帮助。他说，上海的无私援助，极大促进了日喀则民生发展和基础设施改善。上海的援藏干部做了大量看得见、摸得着、群众感受得到的好事和实事，与西藏人民结下了深厚友谊。希望上海继续发挥产业优势、市场优势和人才优势，加大产业扶贫、人才支援力度，帮助日喀则实现更好更快发展。

上海市领导诸葛宇杰、彭沉雷分别参加会见。