2018（第三届）年度消费金融品牌评选启动，消费金融正规军受青睐

现金贷乱象、P2P跑路、金融去杠杆……

今年以来，消费金融市场问题不断。在现金贷公司备受质疑的同时，银行、消费金融公司等持牌的金融机构在今年格外受到消费者的青睐。

哪些银行和公司的消费金融业务你最看好？

哪家卡组织服务最贴心？

新闻晨报联合中国新闻周刊近日正式启动2018（第三届）年度消费金融品牌评选，快来投下你神圣的一票吧！

银行助力消费贷猛增

随着我国国民消费的进一步升级，近几年，我国消费金融市场迅速壮大。

截至2017年底，银行的个人消费贷款，尤其是借助互联网手段开展的个人贷款业务业绩突出，2018年初各银行披露的年报也印证了这一原因。

信用卡市场持续高增长

银行的消费金融业务似乎跟老百姓关系不大，其实不然，信用卡业务就是典型的消费金融业务，而且国内的信用卡市场多年来持续保持高增长。

由于信用卡具备先用后还的透支功能，因此，每当你用信用卡消费一笔的时候，你就接受了一次银行提供的消费金融服务。

消费金融公司业绩爆发

2017年，现金贷业务快速发展，各类消费金融服务商开展业务过程中的一些操作风险已经暴露，如劝诱用户申请贷款，进行掠夺性放贷等，致使出现过度消费和负债；借款人被暴力催收、个人信息泄漏等问题。

针对消费金融市场乱象，监管层提出“开正门、堵偏门”。除了银行等正规渠道，作为持牌机构的消费金融公司近年迎来业绩爆发。

选出最信任消费金融品牌

消费金融跟我们老百姓日常的金融生活息息相关。为了市民能够更便捷、更实惠地获得消费金融服务，自2016年起，新闻晨报已成功举办了两届“年度消费金融品牌评选”活动，得到了广大读者、网友以及消费金融机构的大力支持。

由新闻晨报联合中国新闻周刊共同推出的2018（第三届）年度消费金融品牌评选已于近日启动。通过本次评选，以期让消费者在需要消费金融服务的时候做到有的放矢、放心选择。

本次评选由专家、媒体测评和网友投票共同完成。欢迎广大网友积极投票，选出您最信任的消费金融品牌~

本次年度消费金融评选分为银行类、信用卡类、消费金融公司类，同时推出普惠金融品牌和最受信任卡组织品牌。将在新闻晨报报纸、官方微博、微信、晨报周到APP、晨报官方网站首页进行持续两个月的宣传展示。同时，中国新闻周刊官方微博全程互动。

年度消费金融品牌大奖花落谁家？我们拭目以待~

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