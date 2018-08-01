合力出击！拼多多呼吁，与淘宝、京东共建“临期奶”新规则

近日，刚刚美国纳斯达克上市的拼多多，遭遇了“临期奶”事件风波。

7月27日，一张“拼多多平台7.5元售卖原价888元的贝因美红爱加奶粉”的图片在网络广为流传。在这张图片的基础上，不少媒体发布了拼多多出售假奶粉、过期奶粉等相关报道，引发了舆论的广泛关注。

对此，拼多多回应：在婴幼儿奶粉上，拼多多始终坚持最严苛的行业标准，平台从未出现假奶粉或是过期奶粉。

而各大媒体热炒的“7.5元奶粉”，实际是平台商家一种稀松平常的“低价”引流手段，实际产品信息为均价35元左右的贝因美“临期奶”。

何为“临期奶”？

简单来说，就是临近保质期的奶粉。以一罐商超售价200元左右的贝因美奶粉为例，在拼多多上的“拼单”价在35元左右，而淘宝、京东等平台则在40元左右。

国家对于1年保质期婴幼儿奶粉的临期界定是45天，2年保质期婴幼儿奶粉的临期界定是60天。

但实际上，一旦产品距离保质期的时间不到半年，就无法通过“原价”渠道卖出，造成大量堆积。为了减少大面积浪费，于是“临期奶”便通过低价的方式重新进入市场。

而此次的“临期奶”事件也受到了拼多多方面的高度重视，表示呼吁回本溯源，回归到消费者最关心的“临期奶”质量问题。

拼多多也进行了反思，表示经历这次事件后发现，仅按照电商行业通用的标准来处理这些商品是远远不够的。当即决定，针对临期婴幼儿奶粉，将统一标注“临期”字样，并实时提示其到期时间，以提醒消费者谨慎购买。

同时它更呼吁淘宝、京东、天猫等平台，共同商议并制定新的行业处理标准，携手消除电商平台可能存在的食品安全隐患。

而就在昨天，黄峥向全体员工致信：坚持本分，即使是恶意的攻击，也要善意的解读。如今，拼多多呼吁共建“临期奶”新标准，看来是如信中所说，拿出钉钉子的精神，扎扎实实解决实际问题！