“安享和平是人民之福，保卫和平是人民军队之责。”

——习近平

2018年1月3日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平视察中部战区陆军某师。这是习近平同该师侦察英雄杨子荣生前所在连官兵亲切交谈。

2018年6月11日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平视察北部战区海军，离开潜艇前，勉励官兵们坚定理想信念，建设坚强集体，把打赢本领搞过硬。

微视频：我是中国军人

我是谁

我是母亲倚在门口牵不到的那只手

我是妻子舍不得挂掉的电话

我是儿子眼里不敢靠近的陌生人

我是亲人的牵挂与骄傲

我身后是和平，我面前是战争

拿起钢枪，就要放下儿女情长

穿上军装，就要舍弃舒适安逸

征战疆场，男儿本色

从军报国，此生无悔

我是中国军人

我是人民子弟兵

我是美好生活的守护者

今天，央视网与众多网络媒体

共同发起“我和军队的不解之缘”网络互动活动

“您和部队是怎样结下不解之缘的？” “在部队里您最难忘的一件事是什么？” “从警或入伍期间执行的最危险的任务是什么？” “有个军人爸爸是一种怎样的体验？” “有个军人丈夫是一种怎样的体验？” ......

让我们一起聊聊我与军队的「不解之缘」

欢迎大家上传照片、视频、或撰写文字故事

分享您或家人与军队的故事

您可以通过央视网新媒体参与活动 1、将自己或家人与军队的故事讲述给我们，您可以上传照片、视频到征集平台 识别二维码进入征集平台 2、通过新浪微博平台，上传发布照片、视频或撰写文字故事，加话题#我和军队的不解之缘#并@央视网 3、通过微信平台，给央视网公众号留言，上传照片、短视频或文字分享故事

我们会选择优秀的故事

在全网多平台进行展播

您的精彩故事将会分享给更多网友