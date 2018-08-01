【云游新疆】百名儿童画新疆风物，邀您到新疆来！

编者的话：

云游新疆，与您云端相约。

“云游新疆”网络文化活动从8月开始啦！活动由新疆互联网信息办公室联合自治区旅游发展委员会主办，新疆经济报新媒体中心、亚心网承办。届时，记者、网红、游客将与您一起分享诗与远方的心灵之旅，鲜活生动的民俗人文、震撼人心的视频大片，还会为您准备好各种便捷实用的旅游攻略。活动期间，还将征集自驾游记和旅游系列网络互动产品，开设#新疆是个好地方#网络互动话题。

今年，新疆不断提升旅游发展新业态、新产业、新线路、新产品。我们会用抖音、快手、直播、H5、图文、视频等各种好看好玩的网络形式，为您展现沙漠越野、民俗文化、低空旅游、自驾旅游、冰雪旅游等一大批全域旅游新亮点。8月至12月，我们将推出“云游新疆”系列报道。

新疆是个好地方，全新的旅游体验等您哟！

哈密瓜、苹果、河流、雪山、家乡、高楼……

画笔下的新疆，就是他们眼中的新疆

100位来自新疆各地的小朋友们

在乌鲁木齐用画笔描绘美丽、和谐的家乡，并向世界各地人们发出邀请：

美丽的新疆欢迎你

我的家乡欢迎你！

7月31日，在乌鲁木齐参加研学夏令营的100位小朋友，用手中画笔画出真挚的邀请：欢迎世界各地的人们来我们美丽的家乡－－新疆！

在一望无垠的草原、洁白的雪山、葱茏的林木、灿烂的野花便是15岁少年阿卜杜萨拉木·哈斯木笔下的巴州：“画家乡画得越多，我越来越为这里自豪。也希望大家来到我的家乡，和我一样喜欢这里。”

今年，“坐着火车游新疆－百列万人游巴州”活动正式启动。多家旅行社成立了高铁旅游联盟，实施集中采购旅游产品，为旅客提供打包式服务，推出高铁+火车+景区的半自助旅游新产品;图定化开行“畅览南疆”旅游列车，深度开发南疆旅游资源，构建起“旅游景区大联通、游客出行大公交、旅游列车大循环”的“铁路+旅游”融合发展新模式。

“我的家乡在新疆喀什，这是个特别美的地方，我奶奶家在喀什古城，这里每天都有很多世界各地的人来旅游。”来自喀什市第八小学五年级二班的乃菲赛·阿布都热合曼在参与由自治区妇联主办的“爱在新疆”——“我的美好家园”书画摄影及微视频网络大赛夏令营的活动中获得优异成绩。她希望通过她的绘画作品让更多人了解、喜欢新疆。

“馕是我们新疆的特产，我喜欢油馕和皮芽子馕，味道特别好吃，欢迎全国的小朋友来新疆玩，我带你去吃最好吃的馕。”10岁的龚思伽家在伊犁，家乡的薰衣草节、天马节每年都会吸引很多国内外的游客，今年更是加开了多趟旅游专列，家乡的游客越来越多，连周末去农家乐都能碰到好多外地游客。

伊犁的最佳旅游时间是每年的6－10月，此时的伊犁风光秀丽，瓜果飘香，游客不仅可以欣赏到美丽的自然风光，还可以尽情享用各类新鲜的时令瓜果。

发出邀请的100位小朋友，是今年5月参加自治区妇联的“爱在新疆——书画摄影及微视频网络大赛”的获奖者，此次活动得到了全疆各族少年儿童及家庭的广泛关注并吸引了不少书画摄影爱好者们的积极参与。

孩子们以“我的美好家园”为主题用绘画、摄影、微视频等形式展现了改革开放40年来新疆的变化与成就、民族团结的感人故事、个人及家庭的成长与变化等。

大赛共征集到来自全疆各地各民族参赛者的3500余幅作品并通过初评、复评、终评等环节100幅优秀作品脱颖而出。

“我的家，不仅有美景，也有高楼大厦！大家都是很好的朋友，会经常在一起玩。像一家人一样！”热法提·麦合木提的参赛作品反映出家乡的真实面貌。城市建设越来越好，邻里之间像亲人一样。

李姵希小朋友画里的家乡，有载歌载舞的女孩，还融合了当下新疆旅游美食美景的景象。当下最火的独库和伊昭攻略也被画在了她的画里。

自2014年起，独库公路每年都会迎来上百万的游客选择来此自驾。今年入夏后，独库公路更是在网络上火起来，慕名而来的游客在抖音、微博还有旅游攻略网站晒图，晒视频。

今年，克拉玛依市、塔城地区、伊犁哈萨克自治州、巴音郭楞蒙古自治州、阿克苏地区等五地州市联手成立了独库公路旅游营销联盟，共同打造这条自驾游黄金旅游线路。因为独库公路的独特自然景观和人文风情，未来将挖掘“独库公路”巨大潜力，把它打造成为“中国最美自驾公路”品牌，并把新疆打造成为中国的自驾游天堂，为后续新疆自驾游市场的创新启幕。

发出邀请的小朋友们来自乌鲁木齐、巴州、伊犁、喀什等地，他们中有汉族、维吾尔族、哈萨克族、蒙古族、回族、锡伯族、壮族等，最大的16岁，最小的只有6岁。

这些孩子们将在夏令营度过5天的时光，参观红山公园、野马基地、恐龙馆和农博园等地，另外还有听书法、国画、素描专家的讲座的活动，跟着专家进行实操练习提升艺术情操。

“活动很丰富，孩子们不仅开阔了眼界，更从家乡走出来，体验到更多新奇事物。”库尔勒市哈拉玉宫乡中学的领队老师秦洋说：“孩子们想把所有好的经历通过画笔和镜头分享给全国人民。”

“爱在新疆”——“我的美好家园”

书画摄影及微视频网络大赛部分作品

连日的研学夏令营丰富的活动，让孩子们耳目一新，拓展了视野，增加了知识，了解了新科技。孩子们拿起画笔，记录下自己的所感所见，邀请大家到新疆来旅游。

100位小朋友对全世界发出的邀请，也正式拉开了"云游新疆"网络文化活动的序幕。在接下来的5个月时间，“云游新疆”将在各个平台推出更多关于新疆旅游方面的内容和活动。

新疆是个好地方！

欢迎您到新疆来！

（文/亚心网记者徐洁 闫小芳 图/亚心网记者吕伊晗 买合木提江）