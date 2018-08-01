【云游新疆】百名儿童画新疆风物，邀您到新疆来！

2018年08月01日 09:11 来源：亚心网
编者的话：
云游新疆，与您云端相约。
“云游新疆”网络文化活动从8月开始啦！活动由新疆互联网信息办公室联合自治区旅游发展委员会主办，新疆经济报新媒体中心、亚心网承办。届时，记者、网红、游客将与您一起分享诗与远方的心灵之旅，鲜活生动的民俗人文、震撼人心的视频大片，还会为您准备好各种便捷实用的旅游攻略。活动期间，还将征集自驾游记和旅游系列网络互动产品，开设#新疆是个好地方#网络互动话题。
今年，新疆不断提升旅游发展新业态、新产业、新线路、新产品。我们会用抖音、快手、直播、H5、图文、视频等各种好看好玩的网络形式，为您展现沙漠越野、民俗文化、低空旅游、自驾旅游、冰雪旅游等一大批全域旅游新亮点。8月至12月，我们将推出“云游新疆”系列报道。
新疆是个好地方，全新的旅游体验等您哟！
画笔下的新疆，就是他们眼中的新疆
100位来自新疆各地的小朋友们
在乌鲁木齐用画笔描绘美丽、和谐的家乡，并向世界各地人们发出邀请：
我的家乡欢迎你！
在一望无垠的草原、洁白的雪山、葱茏的林木、灿烂的野花便是15岁少年阿卜杜萨拉木·哈斯木笔下的巴州：“画家乡画得越多，我越来越为这里自豪。也希望大家来到我的家乡，和我一样喜欢这里。”
今年，“坐着火车游新疆－百列万人游巴州”活动正式启动。多家旅行社成立了高铁旅游联盟，实施集中采购旅游产品，为旅客提供打包式服务，推出高铁+火车+景区的半自助旅游新产品;图定化开行“畅览南疆”旅游列车，深度开发南疆旅游资源，构建起“旅游景区大联通、游客出行大公交、旅游列车大循环”的“铁路+旅游”融合发展新模式。
伊犁的最佳旅游时间是每年的6－10月，此时的伊犁风光秀丽，瓜果飘香，游客不仅可以欣赏到美丽的自然风光，还可以尽情享用各类新鲜的时令瓜果。
孩子们以“我的美好家园”为主题用绘画、摄影、微视频等形式展现了改革开放40年来新疆的变化与成就、民族团结的感人故事、个人及家庭的成长与变化等。
大赛共征集到来自全疆各地各民族参赛者的3500余幅作品并通过初评、复评、终评等环节100幅优秀作品脱颖而出。
自2014年起，独库公路每年都会迎来上百万的游客选择来此自驾。今年入夏后，独库公路更是在网络上火起来，慕名而来的游客在抖音、微博还有旅游攻略网站晒图，晒视频。
今年，克拉玛依市、塔城地区、伊犁哈萨克自治州、巴音郭楞蒙古自治州、阿克苏地区等五地州市联手成立了独库公路旅游营销联盟，共同打造这条自驾游黄金旅游线路。因为独库公路的独特自然景观和人文风情，未来将挖掘“独库公路”巨大潜力，把它打造成为“中国最美自驾公路”品牌，并把新疆打造成为中国的自驾游天堂，为后续新疆自驾游市场的创新启幕。
书画摄影及微视频网络大赛部分作品
100位小朋友对全世界发出的邀请，也正式拉开了"云游新疆"网络文化活动的序幕。在接下来的5个月时间，“云游新疆”将在各个平台推出更多关于新疆旅游方面的内容和活动。
欢迎您到新疆来！
（文/亚心网记者徐洁 闫小芳 图/亚心网记者吕伊晗 买合木提江）