【央视快评】阔步迈向世界一流军队

军旗猎猎，军歌嘹亮。在这个火热的八月，我们迎来中国人民解放军建军91周年。

“力争到2035年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队。”在党的十九大报告中，习近平主席清晰标定出人民军队建设发展的时代坐标。习主席的号令，激发我们赶超世界一流的雄心壮志。

顺势而为，与时偕行。新军事革命大潮下，各国都在积极抢占军事竞争新的制高点。作为维护世界和平的中坚力量，中国军队正进入加速发展、跨越发展的新时代。建设世界一流军队，既是中国由大向强的内在要求，更是顺应世界军事发展大势必须实现而且能够实现的目标追求。

民族复兴，念兹在兹；强军兴军，夙夜萦怀。党的十八大以来，在习主席的亲自谋划、部署和推动下，我军推进全面深化国防和军队改革，建立军委管总、战区主战、军种主建的新格局，实现了人民军队组织形态的整体性重塑，迈出了构建中国特色军事力量体系的历史性步伐，人民军队体制一新、结构一新、格局一新、面貌一新，在中国特色强军之路上迈出了坚实步伐。站在新的历史起点上，人民军队重整行装再出发，正阔步迈向世界一流军队。

建设世界一流军队，要大力提高军事实战能力，能打赢任何情况下的现代化战争。就在去年建军节前夕，我军在内蒙古朱日和训练基地进行大阅兵，完全按照野战化要求组织，强化实战能力。全军要始终牢记能打仗、打胜仗是强军之要，紧紧围绕改革这个强军目标“牛鼻子”，通过改革使国防和军队建设适应新军事革命要求，缩小同世界强国在军事实力上的差距，掌握军事领域竞争的战略主动权。

建设世界一流军队，要紧跟和引领世界新军事革命浪潮，把握战争最新制胜机理，抢抓机遇推进军事创新转型，始终站在时代前沿应对战争、打赢战争。这要求我们要摆脱模仿跟随的路径依赖，把创新摆在我军建设发展全局的重要位置，做好军民融合深度发展大文章，通过自主创新掌握主动，见之于未萌、识之于未发，下好先手棋、打好主动仗，推动国防和军队建设实现新跨越。

建设世界一流军队，必须坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，始终做人民信赖、人民拥护、人民热爱的子弟兵。“军队打胜仗，人民是靠山。人民军队的根脉，深扎在人民的深厚大地；人民战争的伟力，来源于人民的伟大力量。”习主席这番话强调了人民军队的根本依靠，道出了人民军队从胜利走向胜利的源头活水。无论时代如何发展、形势如何变化，人民子弟兵要始终初心不改、本色不变，牢记为人民扛枪、为人民打仗的神圣职责，永远同人民群众保持水乳交融、生死与共的关系，做人民利益的捍卫者。有了民心所向、民意所归、民力所聚，人民军队就必然能无往而不胜。

处于新的历史方位的人民军队已经开始了新的伟大迈进，让我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在习近平强军思想的光辉指导下，勇于自我变革、自我重塑，不断开创强军兴军新局面，早日建成世界一流军队，书写新时代强国强军更为辉煌的篇章。