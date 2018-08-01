2018（第三届）年度消费金融品牌评选启动 消费金融正规军受青睐



晨报记者 刘志飞（理财主笔）

现金贷乱象、P2P跑路、金融去杠杆……今年以来，消费金融市场“开正门，堵偏门”。在问题不断的现金贷公司备受质疑的同时，银行、消费金融公司等持牌的金融机构在今年格外受到消费者的青睐。哪些银行和公司的消费金融业务你最看好？哪家卡组织服务最贴心？新闻晨报联合中国新闻周刊近日正式启动2018（第三届）年度消费金融品牌评选，快来投下你神圣的一票吧！

银行助力消费贷猛增

根据麦肯锡的报告，我国中产阶层人群的数量已经从2000年的500万人，发展到现阶段的2.25亿人。中产阶层的崛起将伴随着消费的进一步升级，包括追求品质消费、享受型消费、提前消费等。近几年，我国消费金融市场在此背景下迅速壮大。

根据零壹财经日前的专题报道，受到新规推动、房市调控、银行零售业务转型战略等因素影响，银行个人消费金融业务在2017年获得迅速发展。

截至2017年底，我国的居民消费贷款余额达到31.53万亿元，其中，中长期消费贷款余额24.72万亿元，短期消费贷款余额6.81万亿元。从居民新增短期消费贷款的情况来看，呈现平稳增长态势，其中2016年至2017年新增1.87万亿元，主要是受到银行零售转型的影响。这一年银行的个人消费贷款，尤其是借助互联网手段开展的个人贷款业务业绩突出，2018年初各银行披露的年报也印证了这一原因。

信用卡市场持续高增长

银行的消费金融业务似乎显得跟老百姓关系没那么密切，其实不然，现在哪个年轻人手里没有一张信用卡？信用卡业务就是典型的消费金融业务，而且国内的信用卡市场多年来持续保持高增长。

央行数据显示，截至2017年末，全国信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计为5.88亿张，同比增长26.35%，这一数字在2016年为7.6%；2017年新增发卡量达到1.23亿张，人均持有信用卡0.39张，同比增长25.82%，这一数字在2016年为6.27%。

信用卡和借贷合一卡的授信总额达到12.48万亿，同比增长36.58%，这一数字在2016年为29.06%；银行卡信贷余额达到5.56万亿，同比增长36.83%，这一数字在2016年为23.63%。

另外，2017年银行卡卡均授信额度为 2.12 万元，这一数字在2016年为1.96万元，授信使用率为44.54%，与2016年的44.45%相差不大。

由于信用卡具备先用后还的透支功能，因此，每当你用信用卡消费一笔的时候，你就接受了一次银行提供的消费金融服务。

消费金融公司业绩爆发

2017年，现金贷业务快速发展，各类消费金融服务商开展业务过程中的一些操作风险已经暴露，如劝诱用户申请贷款，进行掠夺性放贷等，致使出现过度消费和负债；从借款人（用户）角度讲，诸如被暴力催收、个人信息泄漏等问题也已暴露。

针对消费金融市场乱象，监管层提出“开正门、堵偏门”。除了银行等正规渠道，作为持牌机构的消费金融公司近去年迎来业绩爆发。在消费金融公司中，尤其值得关注的是中银消费金融、招联消费金融、捷信消费金融，三家公司净利润表现出色，成功迈入了10亿元俱乐部。还有一家黑马公司马上消费金融，去年净利润达到5.78亿元，同比增长88倍。

此外，一些消费金融公司开始扭亏为盈。苏宁消费金融扭亏为盈，由2016年净亏损1.89亿到2017年度净利润为2.17亿元。华融消费金融2016年的税前利润为-0.37亿元，也实现了扭亏为盈，2017年年报净利润为1.05亿元。

不过，在行业大爆发的情况下，也有消费金融公司业绩出现回调或是亏损。锦程消费2016年净利润0.75亿元，2017年净利润下降至0.61亿，同比下滑18.67%。北银消费金融则在2017年亏损了0.79亿。

选出最信任消费金融品牌

消费金融跟我们老百姓日常的金融生活息息相关。为了市民能够更便捷、更实惠地获得消费金融服务，自2016年起，新闻晨报已成功举办了两届“年度消费金融品牌评选”活动，得到了广大读者、网友以及消费金融机构的大力支持。由新闻晨报联合中国新闻周刊共同推出的2018（第三届）年度消费金融品牌评选已于近日启动。通过本次评选，以期让消费者在需要消费金融服务的时候做到有的放矢、放心选择。本次评选由专家、媒体测评和网友投票共同完成。欢迎广大网友积极投票，选出您最信任的消费金融品牌。

本次年度消费金融评选分为银行类、信用卡类、消费金融公司类，同时推出普惠金融品牌和最受信任卡组织品牌。将在新闻晨报报纸、官方微博、微信、晨报周到APP、晨报官方网站首页进行持续两个月的宣传展示。同时，中国新闻周刊官方微博全程互动，年度消费金融品牌大奖花落谁家？我们拭目以待。

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