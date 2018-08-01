【我和军队的不解之缘】挑战极限！一起去感受兵王不一样的“速度与激情”

来源：央视网

央视网消息：今年是我国改革开放四十周年，人民军队在改革大潮中一路走来，已经成为世界瞩目的一支重要和平力量。在八一建军节到来之际，带大家来认识两位军营里的“铁骑驭手”，重达几吨的军用卡车或者是重达几十吨的坦克在他们的操纵下极速飞驰、甩尾漂移。接下来就一起去感受他们不一样的“速度与激情”。

高速急停，转弯漂移，飞跃土岭，这不是电影里的特技镜头，而是陆军第72集团军某勤务支援旅班长刘振祥在为我军备战俄罗斯“汽车能手”大赛的选手们做示范教学。

第72集团军某勤务支援旅班长刘振祥：“这辆车呢，总长达到17.5米，他们往前开这个技术是非常好的，但是难点呢，就是怎么样往后倒。”

这是某型重装备运输车，与普通运输车相比，它更宽、更长、更重，转弯半径更大，自身惯性更大，驾驶起来更为复杂。但刘振祥早就摸透了这个大家伙的“脾气秉性”，倒车牵装，通过限制路，绕墙后倒定位，倒车入位，每一个动作都不含糊。

第72集团军某勤务支援旅班长刘振祥：“重装备运输车的主要特点呢，相对于传统的输送方式，机动更加的灵活了，它担负着我军重型装备中远程摩托化机动的投送任务，解决实现了我军装备输送难的问题。

仗怎么打，兵就怎么练。驾驶员在战场随时面临各种复杂环境，涉水障碍不仅考验驾驶技术，更考验心理素质，它要求驾驶员驾驶几吨重的运输车绕过障碍，快速通过一段长90米，深80厘米的浅水区，再转向90度通过深1.7米的深水区。在深水区，泥水漫过汽车挡风玻璃，刘振祥视线完全被遮盖，只能凭感觉盲开，但他准确控制油门，灵活把握方向，顺利通过涉水区，他也曾两次在此项目上夺得国际军事“汽车能手”大赛的金牌。

第72集团军某勤务支援旅班长刘振祥：“涉水障碍的难点呢，其实就是在于深水区，路线的选择，和一个心理的承受能力，因为入水的一瞬间，整个挡风玻璃是什么都看不到的。”

刘振祥不仅驾驶运输车灵活平稳，驾驶指挥车通过8字形限制道路更是精彩酷炫。当指挥车高速入弯后，驾驶员既要精准把控方向，又要保持车速不降，不少驾驶员因为心急毛躁，顾此失彼。而刘振祥却能驾驶车辆优雅自如地穿梭于各个限制杆之间。

第72集团军某勤务支援旅营长：“在训练场，我们要求官兵做到快、准、稳，这不是炫耀和耍酷，而是为了提高我们官兵在战时完成任务投送时的快速反应能力和生成能力。”

2015、2016年，刘振祥凭借过硬的驾驶技术，通过层层选拔，连续两年代表我军参加俄罗斯 “汽车能手”大赛，取得总分第二的优异成绩。成功的背后，刘振祥付出了常人难以想象的汗水。为了找准过弯的最佳档位，刘振祥一遍遍练习找感觉，直到形成肌肉记忆。为了追求速度极限，他把每一个动作分解细化再结合。长期反复训练，刘振祥找到了人车合一的感觉，成为军营里响当当的“铁骑驭手”。

和刘振祥一样，新疆军区某装甲团班长郭圣东也是一名军内驰名的“铁骑驭手”，不同的是，他的座骑是有着“陆战之王”之称的坦克。坦克重达几十吨，坦克履带也远没有汽车轮胎灵活，再加上驾驶室视野受限，因此要想将坦克开的得心应手可不容易。在这个坦克驾驶训练场上，障碍的设置着重挖掘人员极限、装备极限、场地极限和保障极限，驾驶坦克完成最大坡度行进、最大转角规避雷区等10多个险难课目训练，对于很多坦克驾驶员来说，几乎是不可能的事情，而对于郭圣东来说却是得心应手。

新疆军区某装甲团班长郭圣东：“在驾驶坦克的时候我感觉，就是不能把坦克仅仅当做一个工具，而是要把它当做成自己身体的一部分，运用自如，对坦克要特别的熟悉，包括每一个部位，每一个零件，以及每一项功能都要清清楚楚。”

这是坦克在通过车辙桥障碍，每边桥面比坦克履带稍宽，郭圣东驾驶坦克以每小时40公里以上的速度开上桥面，直接跃起，腾空通过。通过这个障碍要求在距离障碍30米前就要对正方向，稍有犹豫，坦克就会偏离方向，掉下桥面，这不仅考验驾驶技能，更是对应急反应能力和心理素质的检验，不少参赛的驾驶员都在这栽了跟头，郭圣东每次都能速度不减，漂亮通过。

坦克通过涉水池，也是坦克驾驶员最为“揪心”的训练课目之一。96A坦克的最大涉水深度是1米，而涉水池深度就达到1.2米，大大超过了装备极限值。坦克入水后，水面刚好没过排烟口，如果此时熄火，直接导致水从排烟口倒灌，发动机进水报废。而且驾驶员通过这个障碍时完全看不到任何前进方向，什么时候换挡、什么时候减速，完全要凭经验和直觉。郭圣东经过长期训练摸索出了“一正二猛三稳”的动作要领，将坦克通过涉水池的时间缩短了一半。

坦克驾驶绝技的练成并非一朝一夕。从接触坦克开始，郭圣东就为这些铁家伙深深着迷。夏天的训练场地表温度超过50度，窝在驾驶室如同蒸桑拿，而郭圣东开着坦克一遍遍的过障碍，一练就是一天。

新疆军区某装甲团班长郭圣东：“其实你别看这个坦克就是一个铁疙瘩，冷冰冰的，其实他是跟人一样，有情感，有生命的，你为他付出多少，他就会为你回报多少。”

去年，郭圣东代表中国征战俄罗斯“坦克两项”国际军事比武竞赛，取得优异成绩；今年由于任务需要，他又被抽调到库尔勒担任“坦克两项”集训队驾驶教练员。角色变了，但他的初心一直未改，就是在这小小驾驶室里，把中国战车的战力值开得更高、更远！