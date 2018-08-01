【我和军队的不解之缘】徐英：舰载机飞行员“兵王”

来源：央视网

央视网消息：敢在刀尖上起舞，汤军靠的是娴熟的技术和无畏的勇气，而与汤军相比，另一位飞行员徐英的“刀尖舞蹈”更加惊险刺激，因为他驾驶的是舰载歼击机。接下来出场的是海军舰载机飞行员中的兵王——徐英。

如果把航空母舰比作一个人的话，那么舰载战斗机就是航母的拳头。我国的舰载航空兵部队，是2013年5月组建的。徐英就是那时候来到这支部队的，在这之前，他是空军某部的一位苏-30飞行员。

海军舰载航空兵部队战斗机团团长 徐英：因为一名飞行员，他永远是想飞最好的飞机、去挑战最难的那种项目，舰载机肯定比陆基的飞机更具挑战性，难度更大、更有风险，但是作为一名飞行员这肯定是他职业的一个追求。

航母形成作战能力，舰载机起降是最基本的技术基础。从空中看航母甲板，就像一张邮票大小，有效着陆宽度还没有陆地跑道的一半，其难度和操纵技术远远超过一般的飞机。

海军舰载航空兵部队战斗机团团长 徐英：舰载机要落在航空母舰上，那么很狭窄的一个范围，距离只有36米，左右也很窄，也只有20来米，飞机的着舰位置要非常准。

舰载战斗机飞行员着舰时，不仅不能减速，还必须加大油门驾驶战斗机冲向航母的甲板，确保钩不住阻拦索时能够迅速复飞。在尾钩挂住阻拦索的瞬间，时速从几百公里骤减到零，飞行员身体不仅要承受巨大的过载压力，还必须克服心理的难关。

海军舰载航空兵部队战斗机团团长 徐英：飞机是动的、舰船是动的，舰船不仅仅在前后动，那么它还会随着海浪的运动还会做一些俯仰运动、横摇、包括升沉这样的运动。那么这个时候你必须要有强大的心理素质去承受。

天色渐暗，徐英和战友们再次登机，这次他们要挑战的是航母舰载机夜间起降。在沉沉的夜色中，徐英带领战友一次次夜间驾机起飞，在反复的尝试和精准的操控下，从阻拦着舰到成功挂索，徐英第一个驾驶歼-15战机顺利完成夜间着舰。这一瞬间，记录了舰载机攻克航母夜间起降技术难关的历史时刻。而在徐英看来，这只是个起点。

海军舰载航空兵部队战斗机团团长 徐英：起降只不过是一个最基础的能力，那么出去以后你还要作战，你还要使用武器，还要和其他的那些兵力配合，形成一个体系，去完你成特定的一些使命任务。