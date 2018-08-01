【我和军队的不解之缘】军嫂：没有消息就是最好的消息

来源：中青在线

执行首批任务期间，海口舰巡航亚丁湾。

【人物简介】许莉萍：海口舰燃气轮机技师周帅妻子，目前已随军驻三亚。

2008年， 我的丈夫周帅随海口舰光荣执行首批亚丁湾护航任务。124天的海上漂泊，每时每刻都牵动着我的心。

从战舰起航的那一刻起，所有关于丈夫的消息都随着母港内尾流的消散，消失在无尽的大洋里。也从这一天起，我每天晚上7点，都会准时坐在电视机前，收看《新闻联播》和《军事报道》，期盼着首批护航的消息。直到现在，我依然清晰的记得这124天里与首批护航编队相关的消息。

但关于首批护航官兵的消息并不多，临近春节时，有很长一段时间，“首批护航编队”这个关键词始终没有出现在屏幕中。

“丽萍，好久没有关于周帅的消息了，是不是出什么大事了？”和我住在一起的婆婆也惦念着自己的儿子。

“妈，没有消息就是最好的消息。”我十分坚定，“周帅所在的海口舰是最先进的驱逐舰，我相信您的儿子和他的战友，相信中国海军的实力。”

大年三十团圆之夜，我在哄孩子睡觉后，躺在床上辗转反侧，想象着丈夫和战友们在万里之外该如何过节。这时，手机突然响起，“丽萍，是我，家里都还好吧？”

这熟悉而又温暖的声音让我一时哽咽，双眼噙满泪花。