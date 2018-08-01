【我和军队的不解之缘】“天裕8号”，欢迎你回家！

来源：中青在线

2009年2月9日，执行首批护航任务期间，海口舰接护“天裕8号”。

【人物简介】唐亚鹏：男，汉族，湖南怀化人，1979年11月出生，1998年9月入伍，2001年12月入党，时任海口舰机电部门教导员，上校军衔。

2009年2月9日，海口舰对“天裕8号”实施补给，舰员们也得以近距离与曾经被海盗劫持的船员进行交流。虽然前一天中午我们就与他们取得联系，并开始为其护航，但是我相信，在元宵节进行补给，会让他们更加感到安全和温暖。

上午机械检拭完毕后，我舰就拉了靠离漂泊舰部署，准备对“天裕8号”实施补给。舰员们按部署就位，特别是负责带缆的人员早就等候在起降平台，准备在那里把军舰和渔船并靠在一起。

我来到起降平台时，远远便看见“天裕8号”在我舰后方航行，只见这条几百吨的渔船一会儿被波涛高高举起，一会儿又被送至谷底。

近了，更近了。“看！‘天裕8号’驾驶室前面打了标语！”不知道是谁兴奋地喊了一声。

当船离我们再近一些的时候，我们看清了标语的内容——“感谢祖国，祖国万岁！”“感谢中国海军，你们辛苦了！”

我默默地念着这两句话，心里有股热流在涌动。虽然护航以来，很多商船都打出类似标语，对祖国、对人民海军表示感谢，但这次我还是被震撼了。以前我总是以一个护航者的身份，想象着被护航商船的船员是如何被我们感动，但此时此刻我才发现，原来被感动最多的，是我自己。

从“河北翱翔”号的“祖国万岁”到“振华13号”的“向人民子弟兵致敬”，从“中基2号”的“我们爱你，祖国！感谢中国海军护航”到“天裕8号”的“感谢祖国，祖国万岁”，这一条条激动人心的标语，一句句发自肺腑的心声，让我更深刻地感受到，祖国的富强、军队的强大，跟自己的命运是那么地息息相关。

我收住思绪，舰员已经开始撇缆。当第一根缆绳把军舰和渔船连到一起时，我想，我们的心早已贴到了一起。

由于海况不佳，上午靠帮补给没有成功，下午我们调整策略后，才为“天裕8号”补给了燃油，并送去衣物、水果、饮料、药品等慰问品。

晚上，我心情久久不能平静，“天裕8号”船员们那黝黑的脸庞、激动的表情、兴奋的欢呼，总是浮现在我的脑海里。

我那时觉得，虽然我们仍然航行在印度洋上，但有了祖国军舰的护航，“天裕8号”就已经回家了。

“天裕8号”，欢迎你回家！