【我和军队的不解之缘】汤军：武直飞行员“兵王”

来源：央视网

央视网消息：汤军，是陆军第83集团军某空中突击旅的副参谋长，也是我军最优秀的武装直升机飞行员之一，他发明的武装直升机攻击战法“汤氏套餐”，已在全军部队推广应用。如今，汤军已成为武直飞行员的教头。下面，我们就到朱日和基地去看看他和他的学员们是怎样训练的。

这里是中国最大的练兵场——朱日和训练基地，正在进行的是陆军组织的“奇兵”系列新型力量比武竞赛，武装直升机多弹种对地攻击课目结束后，作为本次比武的领队和飞行教头，汤军马上组织参赛飞行员对比武内容进行复盘。

陆军第83集团军某空中突击旅副参谋长 汤军：如果你的航向出现了偏差或者滚转，产生了坡度十度以下，就很有可能达不到发射时机。

自打被发明起，武装直升机就因为机动灵活便于突击，号称是“树梢上的杀手”。一分钟内从6公里到1.5公里的距离，用导弹、火箭弹、航炮三种实弹实施一连串的攻击，600多个动作，步步到位，环环紧扣，发发命中，这一独具特色的集火攻击战法被称作“汤氏套餐”，是汤军在一次演练中摸索出来的，如今已经在全军部队推广应用。

陆军第83集团军某旅副参谋长 汤军：随着飞行的一步步，感受到这种驾驭的乐趣，尤其在这种低空翱翔驰骋领域，感觉天下之大的这种感觉。就如鱼得水得心应手，怎么来形容这种感觉呢，就很微妙的这种感觉！

汤军所在的是军改后新组建的陆军空中突击部队，由陆军航空兵和机械化部队融合成为一支新型作战力量，主战装备之一就是武装直升机，新使命带来新挑战，有着20多年的飞行经历的汤军依然深深爱恋着这份职业。

陆军第83集团军某旅副参谋长 汤军：就是心里内心深处对这份事业还是有一个坚守的过程。因为国家它需要一个传承，因为我们现在也想把自己身上有的东西传给下一个接班人。