传承红色基因 担当强军重任——写在中国人民解放军建军九十一周年之际

来源：人民网－人民日报

——写在中国人民解放军建军九十一周年之际

火热沙场，鼓角铮鸣。八一建军节前夕，由中国陆军和海军承办的“国际军事比赛—2018”四项赛事，分别在新疆库尔勒和福建泉州拉开战幕。中国军队顽强拼搏、奋勇争先，充分展现出新时代中国军人的雄姿，让世界看到这支威武之师、文明之师、和平之师的前进步伐。

一切向前走，都不能忘记走过的路。91年来，人民军队一路红旗漫卷、发展壮大，脚踏着祖国的大地，背负着民族的希望，前仆后继，勇往直前，为中华民族站起来、富起来、强起来建立了不朽的功勋。从小到大、由弱到强，人民军队已经从单一军种发展成为诸军兵种联合、具有一定现代化水平并加快向信息化迈进的强大军队，成为维护国家主权、安全、发展利益的坚强柱石。

习近平主席在十九大报告中强调：“加强军队党的建设，开展‘传承红色基因、担当强军重任’主题教育，推进军人荣誉体系建设，培养有灵魂、有本事、有血性、有品德的新时代革命军人，永葆人民军队性质、宗旨、本色。”传承红色基因，对于实现党在新时代的强军目标具有重大意义。

人民军队一部厚重而辉煌的历史，就是红色基因代代相传的历史。那些有名和无名的英雄，照亮了民族精神的星空。在长期的革命、建设和改革实践中，人民军队形成了井冈山精神、长征精神、上甘岭精神、老西藏精神、“两弹一星”精神、载人航天精神等一系列伟大精神。红色血脉、红色基因，承载着无数革命先烈的赤胆忠诚与奋斗牺牲，是我党我军性质宗旨本色的集中体现，凝结的坚定理想信念、崇高革命精神和顽强战斗作风，是人民军队从胜利走向胜利的传家宝，激励着我们在新的起点上把革命先辈开创的伟大事业不断推向前进。

坚决维护核心，对党绝对忠诚

血脉相承，薪火相传。人民军队从诞生之日起，就始终高举党的旗帜、人民的旗帜，听从党的领导和指挥。

“红军之所以艰难奋战而不溃散，支部建在连上是一个重要原因。”在陆军第83集团军某旅红一连连史馆内的浮雕上，毛泽东主席的这句重要论断熠熠生辉。1927年9月“三湾改编”，毛主席来到红一连，亲自发展了6名党员，创建了第一个连队党支部，开创了“支部建在连上”的先河。古田会议，确立“思想建党、政治建军”的鲜明底色。从此，战旗永随党旗飘的忠诚就深深嵌入人民军队的基因里，党对军队的绝对领导成为人民军队的不变军魂，人民军队厚重的历史传统成为一代代官兵听党指挥、忠诚于党的根之所在、魂之所系。

传承红色基因，首先要坚持政治建军，强化政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，贯彻党对军队绝对领导的根本原则和制度，坚决维护核心、维护权威、维护和贯彻军委主席负责制，任何时候任何情况下都坚决听从党中央、中央军委和习主席指挥。

在红一连，新任职干部上任要先在全连面前过传统关、理论关、军事关：讲不清连队传统不放过，学不深党的创新理论不放过，通不过军事训练考核不放过。每年新战士来到红一连，上的第一堂课是到连队荣誉室感悟历史传统，学的第一首歌是《红一连连歌》，写的第一篇心得是如何当好红一连传人。

一个连队对优良传统的倍加珍视，折射的是全军部队对红色基因的接续传承。过去5年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，人民军队全面重塑、浴火重生，在强军兴军征程上迈出历史性步伐，形成了军委管总、战区主战、军种主建新格局……力度空前的改革强军之所以能够蹄疾步稳、扎实推进，靠的就是听党指挥的绝对忠诚。

陆军某部“大功三连”赓续“煤油灯下学毛著”优良传统，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为连队建设之魂，领悟精髓要义，淬炼忠诚信仰，做到心中有魂、铁心向党。讲述他们鲜活经验的报告团，走进军委机关、军种战区、军地高校，39场巡回报告传递着燃烧的忠诚信仰之火。

一个连队的忠诚信仰，折射出全军部队的认同追随。广大官兵不断强化“四个意识”，自觉忠诚核心、拥戴核心、维护核心，强军之魂被赋予新的时代内涵，领航的旗帜在官兵心头高高飘扬。全军部队认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实习近平强军思想，自觉用以武装头脑、指导实践、推动工作，引领强军事业不断取得新进步。

深扎信仰之根，强固精神支柱

信仰决定根本，旗帜凝聚力量。

从历史烽烟中走来，我们党在古田率领人民军队开启了一次新的凤凰涅槃——以习近平同志为核心的党中央聚焦新的历史条件下党从思想上政治上建设军队的重大问题，鲜明提出人民军队政治工作的时代主题，立起政治建军新方略、立起革命军人新标准、立起人民军队新样子，重塑思想，重塑作风，重塑政治生态。听党指挥的政治忠诚，过去是、现在是、将来仍然是人民解放军战斗力和凝聚力的源泉，是我们这支威武之师立于不败之地的绝对保障。

今年6月，中央军委印发《传承红色基因实施纲要》，明确了传承红色基因的指导思想、基本原则、着力重点和主要工作。《纲要》指出，大力传承红色基因，是新时代政治建军的战略任务和基础工程，对于激励官兵铭记历史、不忘初心、牢记使命、不懈奋斗，奋力实现党在新时代的强军目标、把人民军队全面建成世界一流军队，具有重要意义。

赓续军史荣光，争当英雄传人。全军部队广泛开展“学历史、忆传统、励斗志”活动，追忆人民军队饱经硝烟战火，一路披荆斩棘的光辉历程，感悟红色基因精髓内涵，在重温革命传统中集聚强大正能量。人民军队91年培育形成的光荣传统和优良作风，在一茬茬革命军人身上生根发芽、发扬光大。武警上海总队执勤四支队十中队官兵长期担任一大会址纪念馆的义务讲解员，绿色军装守护红色阵地，成为一大会址的一张独特的“红色名片”。在十中队，“读红色书籍、讲红色故事、看红色电影、唱红色歌曲、做红色传人”活动持续开展，新兵下连第一周定为“革命传统教育周”，上的第一堂课是瞻仰一大会址，官兵在追述根脉、体悟初心中，铸牢政治信念、坚定忠诚信仰。

作为诞生于黄麻起义的红军连队，陆军第71集团军某旅红三连赓续连队“铁心跟党走，一步不掉队”的“草地党支部”精神，激励一茬茬官兵传承红色基因。红三连注重用习近平新时代中国特色社会主义思想引领官兵，在灵魂深处深扎信仰之根，挺起精神脊梁。通过引入智能手机、“互联网+”等时代元素，微课堂随时开讲，微信圈定时推送，“电子书屋”随身携带。开展“人人进连史、个个当主人、大家作贡献”等活动，教育官兵学传统、讲传统、用传统，把121面奖旗奖牌挂进连史馆，组织官兵在《红军传人册》上留名、在荣誉旗前留影，红三连永葆本色、阔步前行。

坚守信仰之本、练就金刚之躯。近年来，军队政治工作强化强基固本理念，在推动贯彻落实强军目标的实践中大力培育官兵“革命理想高于天”的精神品格。三湾、古田、西柏坡，在遍布大江南北的红色教育基地，广大官兵，纷纷带着现实思考到这里寻根溯源；读书、研讨、听报告，在长城内外的座座营盘蔚然成风；“坚定信念、铸牢军魂”教育活动、强军目标学习教育开展得如火如荼，进一步夯实做党的忠诚战士的信仰之基。

聚力备战打仗，忠实履行使命

强军兴军，关键是能打仗、打胜仗。

今年春节，一部关于海军蛟龙突击队的电影《红海行动》热映，威武强大的人民军队再次“刷屏”，一句“中国海军，我们带你们回家”令国人热血沸腾，对祖国强大军队的自豪感油然而生，也让人们看到了人民军队聚焦备战打仗、履行使命能力的不断提升。面对深刻变化的国际战略格局和复杂严峻的国家安全形势，全军官兵以强军目标为引领，以只争朝夕的精神推进国防和军队现代化，担当起维护国家主权、安全、发展利益的重大责任。

党的十九大报告擘画了全面推进国防和军队现代化的宏伟蓝图——确保到2020年基本实现机械化，信息化建设取得重大进展，战略能力有大的提升，力争到2035年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队。

党的十八大以来，习主席多次作出重要指示，要求全军全力推进练兵备战工作。全部心思向打仗聚焦、各项工作向打仗用劲，全军将士扬起砥砺奋进的风帆——

从北疆边陲到南疆海岛，从西部高原到东海之滨，全军部队认真贯彻落实习主席指示，坚持实战实训、联战联训，坚持按纲施训、从严治训。陆军组织新型作战力量大比武，高标准打造跨地区基地化训练；海军三大舰队砺兵大洋，创下参演兵力最多、训练要素最全、攻防难度最大等多项纪录；空军初步构建起以“红剑”体系对抗、“蓝盾”防空反导、“金头盔”自由空战、“金飞镖”突防突击4个实战化训练品牌为牵引的训练新格局；火箭军组织导弹基地全型号连续发射、整旅导弹火力突击，战略威慑和实战能力进一步提高。我国新一代中远程弹道导弹东风—26于今年4月正式列装，持续强化型号配套、射程衔接、打击效能多样的作战力量体系，随时能战、准时发射、有效毁伤核心能力稳步提升……过去5年来，全军共开展300多场各军兵种部队跨区基地化训练、100多场联合专项训练、近百场军兵种互为条件训练。

军队规模结构和力量编成改革深入推进，人民军队变的是番号，始终不变的是忠诚；变的是环境，始终不变的是担当。广大官兵用行动交出答卷，把前途命运融入强军兴军的历史潮流，做到进退走留听组织的，干好工作看我的，用实际行动和优良作风落实改革。2017年，陆军第72集团军某旅八连由摩托化步兵向特种兵转型，成为一支新型特种作战力量。连队党支部围绕部队中心任务抓党建，把心思和精力向战斗力建设聚焦，坚持从难从严从实战出发苦练精兵，结合军事演习和濒海训练，组织官兵在生疏地形、恶劣海域开展战斗课目训练，有效锤炼了连队官兵立体突击的特种作战能力。超常的付出，创造了这支连队战斗力建设的奇迹，在短时间内培养了一批专业骨干，提高了官兵心理素质和作战技能。

“八一”，在这个属于军人荣誉的节日里，全军官兵正坚守在海外维和、联合军演、野外驻训、边防巡逻、扶贫帮困的一线，用忠诚和担当、坚守和奉献，忠实履行着党和人民赋予的神圣使命，用实际行动传承红色基因、担当强军重任。

走过91年光辉征程，人民军队更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚定不移走中国特色强军之路，向着党在新时代的强军目标，坚守不变的军魂。人民军队必将书写新时代的荣光，为实现中华民族伟大复兴作出更大的贡献！（网站首页图：新华社图片）

《 人民日报 》（ 2018年08月01日 03 版）